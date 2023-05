Este fue el hermoso gesto de Jhonny Rivera con una abuelita en su último concierto

El risaraldense publicó 'El Timido' en 2011. Formó parte de su LP 'Te Sigo Queriendo'

Jhonny Rivera es uno de los cantantes colombianos más queridos hoy. La música del pereirano es una de las más solicitadas por esta época (Mes de las Madres), pues tiene algunas canciones dedicadas este ser que para muchas personas despierta y brinda uno de los sentimientos más puros que un ser humano puede llegar a sentir.

Por lo anterior, la agenda del cantante es una de las más apretadas hoy por hoy en Colombia. Viajes, conciertos, logística y demás aspectos comparte el artista en unas redes sociales bastante movidas para él (no siempre sobre las mejores situaciones).

Y fue precisamente una de sus más recientes publicaciones la que ha generado un buen número de reacciones en su cuenta de Instagram. En dicha publicación, el artista cargó un video en el que se le puede ver cantando una de sus canciones más icónicas (‘Es Mi Madre’) junto a una abuelita a la que mandó subir a la tarima, abrazó y con la que canta un pequeño fragmento de la canción.

Jhonny Rivera cantó con una abuelita a la que mandó subir a la tarima la canción ‘Es Mi Madre’. / Video @jhonnyrivera

Esta es la parte de la canción que cantaron: “Yo tengo la mejor mujer del mundo. Ella nunca traiciona. Ella nunca me miente. Ella no me abandona. Ella es la que sufre si yo sufro. Ella es la que llora cuando lloro. Ella me protege y es mi escudo, y si me equivoco ella es mi apoyo. Es mi madre la mujer más divina, Dios la hizo con toda su nobleza. Es tan tierna y mi vida ilumina solo ella está colmada de paciencia. Es mi madre, la fuente que me inspira. Y con gusto le canto mis canciones. Pa’ agradecerle no me alcanzaría la vida, ella es la reina dueña de mis ilusiones”.

En la publicación, según el pereirano, la abuelita habría viajado muchas horas para poder verlo en una presentación que tuvo lugar en la ciudad de Bucaramanga. “#esmimadre sin palabras, que abuelita mas tierna 🥰🥰”, escribió Rivera, donde varios de sus fans reconocieron el hermoso gesto que tuvo el artista con la señora.

“Jhonny el más hermoso ❤️cómo siempre todo un caballero😍”; “😍que ternurita , Dios bendiga a todas las mamitas del mundo😍”; “Que lindo eres mi Jonny”; “hermoso mi Jhonny, puro ❤️”; “Eso lo que hace grande a Jony rivera la humildad que tiene para complacer a la gente”; “Que ternura.... muchas gracias Jhonny”, escribieron algunos fans del pereirano.

Esta historia es una de las que más se repite en la vida de Jhonny Rivera (para bien o para mal), pues como él mismo lo ha compartido en sus redes sociales, muchos de sus fans le han manifestado que viajan horas y horas no solo para ir a sus conciertos, sino también para llegar a su finca en Pereira para pedirle ayudas económicas y hasta regalos como ropa o carros.

La respuesta de Jhonny Rivera a seguidor que le pidió un carro de regalo

Un seguidor le preguntó a Jhonny Rivera si le daría un carro de regalo

Al parecer, no pasa un día sin que Jhonny Rivera reciba algún mensaje de parte de diferentes seguidores pidiéndole dinero o ayuda para cualquier cosa. El cantante de música popular ya ha hablado en varias ocasiones sobre este tema, pero recientemente decidió contestar un particular interrogante de un usuario cuando se dispuso a abrir la caja de preguntas desde sus historias de Instagram.

¿Qué pasó en esta oportunidad? Pues bien, en medio de la dinámica al artista pereirano le llegó la siguiente pregunta: “¿Me regalarías un carro o le regalarías un carro a un seguidor que lo necesite?”; al respecto, Rivera contestó que esto simplemente no le es posible. “Ya quisiera hombre... eso no es como la gente se imagina de que uno tiene la plata arrumada para regalarla. Un carro es muy costoso, no es posible hermano”.