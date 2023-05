Daniela Ospina suscitó debate en redes por el sexo de su futuro hijo

La empresaria y deportista antioqueña no ha confirmado esta información todavía | Foto: Instagram @daniela_ospina5

Luego de mostrar por primera vez el avance de su segundo embarazo, Daniela Ospina suscitó un debate de grueso calibre en redes sociales sobre el sexo de su bebé, pues su comunidad de seguidores se dedicó a opinar al respecto.

Resulta que la mujer compartió en Instagram unas fotos de su barriga y esto fue la oportunidad perfecta para que una gran cantidad de personas especularan que, al parecer, tendrá un varón.

“Apenas sale a la luz el embarazo y se empieza a notar la pancita. Felicitaciones”, “esa pancita es de niño”, “Dios bendiga tu hogar y que el bebé venga sano y fuerte. Tu esposo escogió una buena madre para su hijo”, “es la mejor respuesta a un gran amor que ha pasado por todas las etapas del enamoramiento, la comprensión, el respeto y la ayuda mutua” y “te ves muy linda, serás una súper mamá”; son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

Así luce Daniela Ospina en los primeros meses de su segundo embarazo | Imagen: Instagram @daniela_ospina5

No obstante, también hubo quienes señalaron que estos supuestos trucos para saber el sexo de un bebé fallan en la mayoría de casos. Es por esto que recomendaron esperar a que la propia Daniela Ospina se haga la respectiva ecografía y les cuente a sus fanáticos si Salomé tendrá un hermano o una hermana.

Y aunque la hermana del futbolista David Ospina no se ha pronunciado al respecto, sí aprovechó sus redes sociales para contar cómo se ha sentido en esta nueva etapa y cómo sus más cercanos amigos y familiares se han encargado de cuidarla y mimarla.

Además, admitió que se han encargado de cumplir cada uno de los antojos que ha sentido.

“Lo mejor de estar en embarazo es que todas las amigas te quieren consentir y esta es una familia que me quiere. O sea mírame esto: arepita de Venezuela y arepita de Colombia”, expresó a través de un video que compartió en sus historias de Instagram.

En la imagen se observa a la familia de Salomé Ospina y a su novio Gabriel, mientras preparan arepas | Foto: captura de pantalla Instagram

Salomé siente celos de mi novio: Daniela Ospina

En agosto de 2022 se dio a conocer que Gabriel Coronel le pidió matrimonio a Daniela Ospina. Y aunque la noticia causó felicidad entre quienes están al pendiente de la vida privada de la deportista antioqueña, tal parece que su primogénita no siente esta misma motivación, no al menos de forma plena.

Así lo reveló ella misma a través de una entrevista que brindó a la revista Semana, por medio de la cual admitió que la pequeña siente celos de su prometido, aunque advierte que es algo normal si se tiene en cuenta que no estaba acostumbrada a ver a su madre junto a otra persona que no fuera James Rodríguez, su papá.

“Para mí es muy importante la conexión o la relación que pueda tener ‘Salo’ con la pareja que yo esté. Todo ha sido muy natural, aunque mi hija siente celos. Es un ser humano, es una niña que siempre ha tenido su mamá para ella y no es que la deje de tener, pero pues sí empezamos a dar otros pasos diferentes”, comentó Daniela Ospina.

Salomé Rodríguez Ospina y Daniela Ospina viven juntas, aunque a veces la menor se va con su padre a pasar algunos días | Foto: Instagram @daniela_ospina5

La mujer de 30 años, nacida en el municipio de Itagüí, también aprovechó aquella ocasión para revelar que quisiera tener otro hijo, preferiblemente varón. Y aunque no aclaró en qué momento de su vida tendría cabida este plan, lo cierto es que al día de hoy ya puede checarlo de su lista de pendientes.

“Si Dios me lo permite me encantaría, amo los niños. Me apasiona verdaderamente es ser mamá. Ha sido la mejor experiencia. Me gustaría, por lo menos, uno más porque no es fácil asumir la responsabilidad de lo que se debe hacer hoy día”, agregó esa vez.