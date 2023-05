Video: Rigoberto Urán le cumplió el sueño a una seguidora en el Giro de Italia

Rigoberto Urán es uno de los cuatro colombianos que actualmente disputa el Giro de Italia 2023. El ciclista del EF Education-EasyPost fue elegido como el líder del equipo en ausencia del ecuatoriano Richard Carapaz, que centrará sus esfuerzos para ser el capo en el Tour de Francia.

Te puede interesar: Rigoberto Urán la volvió a sacar del estadio con respuesta a periodista en el Giro de Italia

En el que constituye su regreso a la corsa rosa luego de siete años de ausencia, Rigo no ha desperdiciado oportunidad para hacerse notar por sus buenos resultados en las etapas, ni por la personalidad descomplicada que lo caracteriza como uno de los rostros más carismáticos del pelotón.

En ese sentido, no es sorprendente ver colombianos en las carreteras europeas buscando ver de cerca a sus ídolos en acción o, en el mejor de los casos, compartir algunas palabras o tomarse fotografías con ellos.

Te puede interesar: Rigoberto Urán se metió en la pelea: subió siete puestos en la general del Giro de Italia

Rigo no es la excepción a la regla y tras finalizar la etapa 6 que se realizó en Nápoles, tuvo un encuentro con algunos de sus seguidores que esperaban verlo. Entre ellos destacó una mujer que se hizo notar a los gritos entre el resto, y capturó la atención del ciclista cuando uno de los miembros del staff del EF Education-EasyPost le sacó una risa al decirle que había “una fan incondicional” que lo quería conocer, pero con la advertencia a modo de broma de que “ya es mayor, así que no te hagas muchas ilusiones”.

A partir de ese momento se dio una graciosa interacción entre Rigo y la mujer, pues el ciclista le decía a modo de broma “¿Qué te pasa, mujer? Te vas a morir acá de gritar, tienes estresados a todos estos equipos” y ella continuaba visiblemente emocionada, al punto que le dio la bendición y lo abrazó. Continuando con la broma, Rigo le preguntó entre risas qué había desayunado, a lo que ella respondió “Nada, no he desayunado. Estoy en ayunas, mijo”. Fue ahí cuando respondió entre risas, “Eso es lo que necesito entonces, la comida me está dañando”

Fernando Gaviria rozó la victoria en el Giro de Italia

A pesar de que Rigo se robó la atención de los fanáticos, el gran protagonista entre los colombianos durante la sexta etapa del Giro fue el líder de filas del Movistar Team, Fernando Gaviria.

Te puede interesar: Rigoberto Urán lo volvió a hacer y dio otra divertida declaración en el Giro de Italia: “Si usted sale negativo, lo clavan”

El colombiano fue el encargado de atacar en el último kilómetro, puso fin a la fuga protagonizada por los corredores Alessandro de Marchi (Team Jayco AlUla) y Simone Clarke (Israel Premier Tech), pero en los últimos metros no pudo mantener la intensidad y fue superado por Mads Pedersen, del Trek Segafredo. El ciclista paisa cruzó la línea de meta en el quinto lugar.

Sobre un recorrido de 162 kilómetros con dos puertos de montaña de segunda categoría, los últimos 60 kilómetros se mostraron como los más propicios para mantener un ritmo alto de cara al sprint final. En ese momento los corredores Simon Clarke, Charlie Quaterman, Alexandre Delettre y Alessandro De Marchi se escaparon del lote principal y le sacaron varios minutos de diferencia. Sin embargo, el pelotón fue alcanzando a los fugados dejando solo a Clarke y de Marchi entre los opcionados para el embalaje final.

En el último tramo de la carrera la diferencia se redujo a 40 segundos, y fue entonces cuando Gaviria intentó atacar a los fugados. Sin embargo, el ataque fue demasiado pronto y no llegó con las fuerzas suficientes para disputar el sprint decisivo, en el que se impuso el danés Mads Pedersen. Gaviría finalmente cruzó la meta en el quinto lugar.

Los otros colombianos entraron con el lote principal y no cedieron tiempo en la clasificación general. Einer Rubio cruzó la línea de meta en el puesto 46, Santiago Buitrago lo hizo en el 47 y finalmente, Rigoberto Urán fue 54 en la fracción.