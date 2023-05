Protección eficaz a los pacientes, participación ciudadana en el sistema de salud y rol de alcaldes y gobernadores: esto dicen los primeros artículos aprobados en la reforma a la salud

Sesión de la Comisión Séptima Constitucional-Discusión y Votación de la Cámara de Representantes que debate el proyecto de reforma a la salud del gobierno de Gustavo Petro.

Luego de la sesión que se realizó en la mañana del 11 de mayo de 2023 sobre la reforma a la salud, un tema que sigue siendo noticia en el país y del cual se esperan decisiones definitivas, se pudo conocer cómo van avanzando varios de sus puntos, los cuales ya fueron aprobados en el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Esta información se obtuvo a partir de un informe que fue presentado por una subcomisión designada en la Cámara Séptima de la Cámara que permitiría revisar y organizar las proposiciones de la reforma.

Fue así que se votaron los primeros tres artículos que forman parte del documento donde se reflejaron 14 votos a favor, mientras que contó con 6 votos en contra. Quienes le habrían dicho no a los puntos serían representantes de los partidos del Centro Democrático, Cambio Radical y el Partido Conservador.

Los artículos aprobados son:

1. Artículo 30: este primer artículo que recibió la aprobación en la sesión se refiere a las comisiones intersectoriales, departamentales, distritales y municipales de sectores de la salud y salud pública, las cuales serán constituidas por parte de alcaldes y gobernadores que tendrán a su cargo la toma de decisiones sobre los planes de salud.

2. Artículo 91: se refiere a la medida que permite la participación ciudadana y social de los colombianos en el sistema de salud, donde además garantiza que se efectúe.

3. Artículo 103: finalmente, el tercer artículo aprobado en la reunión se enfoca en el principio de celeridad en el sistema de quejas, comentarios y reclamos. Esto permitiría que se realice de manera fácil y práctica, así como también garantiza una cobertura nacional donde el manejo se realizaría en coordinación con el sistema judicial.

Este avance que llevaba esperando el país se convierte en un punto de inicio sólido donde los representantes del Partido de La U mencionaron que están abiertos al diálogo sobre la reforma a la salud, y en caso de continuar con esta inclinación, podrían darle luz verde al documento.

Más sobre la discusión de la reforma a la salud

Si bien la discusión oficial se pospuso nuevamente tras los anuncios sobre los acercamientos que han tenido entre los partidos, entre ellos con el Partido de la U, uno de los que ha expresado en varias ocasiones su postura en contra de varios de los artículos, nuevamente se programará una fecha.

Sin embargo, para que la aprobación de los artículos fuera posible, el Gobierno de Gustavo Petro contó con el respaldo del Partido Liberal y el Partido de La U.

Cabe mencionar que la decisión sobre la reforma a la salud tendrá que esperar nuevamente por cuenta de una petición presentada por los ponentes junto con el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, donde además se adelantó la votación de los tres artículos sin proposición.

De acuerdo con la información, este primer avance respondería a la necesidad de presentar ante el país un paso hacia adelante en lo que concierne a las discusiones sobre la reforma a la salud.

Por su parte, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se mostró con aire optimista y conciliador sobre las discusiones. Sin embargo, insistió en que lo que debe primar para el país es la mejora del servicio para los colombianos.

De hecho, también mencionó que:

“... estamos tratando de buscar más que un entendimiento. He tenido la posibilidad de hablar con todos los sectores, hablé con las EPS, hablé con las cajas, he hablado con los sindicatos, he hablado con las sociedades científicas, he hablado, por supuesto, con todas las personas que hay que hablar, con los parlamentarios”.

Incluso señaló que se siguen realizando diálogos para determinar las decisiones sobre la reforma a la salud, pues: “... esto hay que construirlo entre todos”, aseguró.