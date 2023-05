Paola Jara habló sobre su primer año de casada con Jessi Uribe y aclaró los rumores de su embarazo: “Eso ya no es una novedad”

Foto: Instagram @paolajarapj

Paola Jara y Jessi Uribe son una de las parejas de famosos colombianos de la que están más pendiente los internautas y programas de entretenimiento. Aunque la relación de los cantantes va por su tercer año, el próximo 14 de mayo cumplirán un año de casados y, en medio de la celebración de su aniversario, nuevos rumores de embarazo rodearon a la pareja.

Te puede interesar: Jhovanoty contó por qué dejó de imitar a Jessi Uribe: “Yo, ahí, detrás del jopo del otro”

En varias oportunidades a lo largo de los últimos tres años se ha asegurado que la cantante popular está esperando a su primer hijo, cosa que siempre se ha quedado en rumores. El más reciente rumor inició luego de que la pareja publicara una foto en sus redes sociales y en el programa Lo Sé Todo se señalara que Paola Jara y Jessi Uribe están esperando a su primogénito.

La foto que publicaron los esposos demostraba que luego de algunos meses separados, por cuestiones laborales, se habían reunido de nuevo para entregarse sus regalos de aniversario. Sin embargo, en la imagen algunos internautas notaron cambios en el rostro de Paola Jara y en el programa de chismes se señaló que a la artista “la vemos más rellenita, más lozana, con una luz especial, más gordita”.

La foto que causó los rumores. Aparentemente a la cantante se le ve diferente

Con esta información en el programa empezaron a indagar si es posible que la cantante estuviera embarazada y señalaron que recientemente Paola empezó a seguir en redes sociales una cuenta llamada ‘Baby kids shopper’, lo que confirmaría el rumor o, por lo menos, que la pareja estaría en búsqueda de su primer heredero.

Te puede interesar: Yina Calderón buscará ser mamá a través de tratamiento

El presentador Ariel Osorio agregó en la emisión del programa que Jara “trabaja arduamente y está en tratamiento médico porque se encuentran deseosos de estar en embarazo”. Con esta información, en las redes sociales de los dos cantantes crecen los comentarios de los seguidores deseando que se confirme la noticia o, desde ya, felicitándolos por la presunta futura llegada del bebé.

Paola Jara desmiente embarazo

Por su parte, en diálogo con Infobae en medio del lanzamiento de una nueva canción, Paola Jara señaló que en este momento está feliz con su embarazo, pero que todavía no viene en camino su primer hijo. Entre risas, cuando se le mencionó a la cantante el rumor que estaba encabezando titulares durante la segunda semana del mes de mayo, señaló que ha estado ‘embarazada’ muchas veces durante los últimos tres años según los medios.

Paola Jara cautivó a sus seguidores en redes sociales con el vestido rojo que viene usando en sus últimas presentaciones en vivo (@paolajarapj/Instagram)

“No -hay embarazo-. Tengo, como dicen por ahí vulgarmente, ‘como parto de mula’. Llevo tres años que me mantienen en embarazo, cada ocho días anuncian mi embarazo, hoy amanecí en embarazo de nuevo. Eso ya no es una novedad”, expresó bastante divertida con el tema la cantante, dejando ver que no le presta atención a los rumores. Sería ese el motivo por el que tampoco se ha interesado en aclararlo en sus redes sociales.

Te puede interesar: Por qué J Balvin apareció en el video de la canción que Anuel le dedicó a Karol G

También nos contó cómo ha sido su primer año de matrimonio con Jessi Uribe y lo separados que se les vio durante las últimas semanas. “Ha sido muy lindo, estamos felices y contentos. Cada quien tiene sus ocupaciones, pero tratamos de aprovechar al máximo cualquier espacio que tengamos libre para compartir. Ha sido un año muy bonito para mí, de verdad que soy una mujer muy feliz”, detalló la cantante y añadió que actualmente ambos están muy concentrados en sus carreras artísticas.

El regalo de aniversario de Paola Jara y Jessi Uribe

En la misma publicación que desencadenó los rumores del embarazo, ya desmentido por la artista, Paola Jara y Jessi Uribe presumieron ante sus seguidores el que sería su regalo de aniversario. Se trata de unos collares bastante lujosos en los que ambos grabaron sus iniciales y la fecha de su matrimonio, 14 de mayo de 2022. Cada collar tiene dos dijes, uno con la fecha mencionada y el otro con la inicial. Jessi lleva el dije con la inicial de Paola y viceversa lo que ha demostrado el amor de los cantantes.