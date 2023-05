La historia del cadáver que estuvo siete horas abandonado en la autopista Norte en Bogotá: juzgado condenó a la Secretaría de Salud y a la Fiscalía

La mujer falleció el 19 de enero de 2016 por una arritmia; estaba esperando que le reagendaran una cirugía para controlar sus problemas cardiacos. Facebook.

El 19 de enero del 2016, cuando el entonces alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, llevaba menos de tres semanas en la dirección de la Alcaldía de Bogotá, hubo una noticia que escandalizó a la ciudad y al país: en un trágico accidente, una mujer que posteriormente sería identificada como Rubiela Chivará, murió cuando salía de un ascensor en la calle 116 con Autopista Norte.

Feo, pero eso no fue lo macabro del caso: su cuerpo estuvo en el espacio público, siendo morboseado por los transeúntes que no podían dejar de mirar, por más de seis horas, sin que ninguna entidad Distrital lograra articular las acciones necesarias para darle dignidad a la víctima.

En aquel entonces, los titulares dieron cuenta de eso y la indignación fue evidente: Rubiela Chivará, víctima de una cadena de errores, tituló Revista Semana; Rubiela Chivará fue víctima de negligencias antes y después de morir, publicó el 20 de enero de ese año la Casa Editorial El Tiempo, quien aludió a como, antes de morir accidentada, estaba esperando por una cirugía.

Otro de los titulares que acogió el sentir general alrededor de su caso fue el de El Espectador: Atentaron contra la dignidad de la señora Rubiela Chivará, dicen sus familiares, publicado también el 20 de enero de 2026, y La FM se refirió al caos que ocasionó: Bogotá colapsó más de cinco horas por demora en levantamiento de un cadáver.

Aunque este 12 de mayo de 2023, pasados siete años y casi cuatro meses desde su muerte, su nombre volvió a mojar los titulares de prensa, pues el Juzgado 37 Administrativo de oralidad Circuito Judicial de Bogotá condenó a la Fiscalía General de la Nación y a la Secretaría de Salud por haber propinado un daño moral a su familia, que no pudo darle cristiana sepultura, ¿qué fue exactamente lo que paso hace siete años? ¿Quien era ella?

Los fallos cardíacos

Nacida en el municipio de Garzón, en el departamento del Huila, Rubiela, experta en preparar sancohchos, había pasado sus últimos nueves meses de vida tramitando una cirugía que le iba a permitir controlar los problemas cardíacos que la aquejaban desde que era joven. De hecho, de acuerdo con su yerno, Samuel Parra, desde temprana edad había sido diagnosticada con hipertensión y con un soplo en el corazón, y estaba a la espera de que le aprobaran una visita por el quirófano.

De hecho, un año antes el diagnóstico que le dio su médico de la EPS Cruz Blanca, no le dio otra salida distinta a la de someterse a una cirugía prioritaria de reemplazo de la válvula aórtica y una reconstrucción de aorta torácica ascendente.

“En ese momento, el doctor le dijo que tenía que realizarse una cantidad de exámenes: cuadros hemáticos, radiografías, electrocardiogramas y un cateterismo, ella se movilizó para poder completar todos los exámenes, pero hubo unas demoras grandísimas por parte de la EPS, nos enviaban de un lado para otro, fue casi imposible completarlos, hasta que en noviembre se logró”, le contó su Yerno a El Tiempo Casa Editorial en enero de 216.

Después de mucho papeleo la intervención quedó agendada para el 6 de enero de 2016 en la Clínica Jorge Piñeros Corpas, en la autonorte con calle 104, de Saludcoop IPS, para que le realizaran el procedimiento, pero este se suspendió, pues el ascensor del establecimiento estaba dañado. Quedó reagendada para el 12 de ese mes, pero tampoco se la hicieron, pues su médico estaba en una reunión muy importante.

A ella le dijeron que no se preocupara, que la llamarían en los próximos días para reagendar, pero esa llamada nunca llegó, por lo cual decidió ir a preguntar personalmente el 19 de enero, día que la alcanzó la muerte a la salida del establecimiento de salud.

Una mujer desconocida que presenció su colapso le avisó a la familia. Su yerno hizo tres llamadas a la Línea 123, a la Fiscalía, a la Secretaría de Salud y todos le dijeron que estaban muy próximos, pero ninguna entidad llego, al punto que, a las seis de la tarde, la indignación creció y los familiares de Rubiela con otros transeúntes y testigos de la escena comenzaron a protestar.

Se lanzaron a la autopista Norte y bloquearon el flujo de vehículos en plena hora pico, hecho que concluyó con un despliegue del Esmad.

La decisión judicial

Siete años después de los hechos mencionados, el juzgado 37 administrativo de oralidad del Circuito Judicial de Bogotá condenó a la Secretaría de Salud de la capital colombiana y a la Fiscalía General de la Nación por negligencia y por los daños morales que causó a la familia.

Así las cosas, el juez, al demostrar que la negligencia de las autoridades para hacer el levantamiento del cadáver no solo provocó un daño moral a la familia de Chivará, sino también a la ciudadanía, condenó a la Fiscalía General de la Nación y a la Secretaría de Salud de Bogotá al pago de una multa que supera los 190 salarios mínimos legales vigentes.

En el fallo se advierte que la falta de acción en el caso de Chivará provocó un daño evidente a la ciudadanía, luego de que, ante la negligencia para hacer el levantamiento, se registraron manifestaciones y protestas de los transeúntes que pedían celeridad en el procedimiento. Para acallar las manifestaciones, hizo presencia el Escuadrón Móvil Antidisturbios, que según determinó el juez, habría incurrido en malas prácticas al contaminar la escena con gases lacrimógenos que fueron lanzados cuando la familia de la mujer aún estaba en el lugar.

En cuanto a la Fiscalía, en particular al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), también se probó su negligencia al no haber atendido los protocolos para el levantamiento de un cuerpo, que no deben superar las dos horas. En el caso de Chivará, la mujer duró más de siete horas en la calle sin que su cuerpo fuera atendido por las autoridades. En su momento desde el CTI advirtieron que fue hasta las 5:00 p. m. cuando fueron notificados de la muerte de la mujer, y que fue esa la razón para llegar al lugar pasadas las 7:00 p. m.