Karol G derrochó sensualidad en modo “Tía sexi”

Karol G presumió a su sobrina Shopia por redes sociales. / Imagen @karolg

Karol G se ha mantenido en la mira de los medios debido a los mensajes que ha recibido por parte de su ex pareja, Anuel AA, quien no ha dejado pasar la oportunidad de criticar su presunta nueva relación con el cantante antioqueño Feid. Sin embargo, la artista ha decidido mantenerse al margen de esta situación y enfocarse en su familia, en especial en su hermana Verónica, quien recientemente se convirtió en madre de una bebé a la que llamó Shopia.

La emoción por el nacimiento de su sobrina ha llevado a Karol G a dedicarle una canción a su hermana en su último álbum, titulada “Mañana será bonito”. Además, la cantante ha compartido en sus redes sociales algunas imágenes y videos de la pequeña, mostrando su amor y cariño por ella.

En su cuenta oficial de Instagram, Karol G compartió un conjunto de fotografías junto a su sobrina, en las que lucía un vestido corto, negro, ajustado con tiras y unas botas altas. En la publicación, la artista también presumió su faceta como tía, asegurando que es la más linda de todas, lo que fue respaldado por sus seguidores.

Estas fueron algunas de las imágenes que compartió Karol G en su Instagram. / Imágenes @karolg

“La tía Sexy 🖤🧸🌸”, escribió ‘La Bichota’ en una publicación que ha sido muy popular en las redes sociales, acumulando miles de reacciones y comentarios positivos de sus fans, quienes elogian su ternura con la bebé y su belleza.

“Sigue brillando, y no vuelvas con Anuel porfavooooor”; “Mientras tanto tu de Diva😍 ignorando las dedicatorias 😂”; “Ese pelo es todo lo que ESTÁ BIEN 💖💖💖💖 yassss queen✨”; “Bella mi reina ❤️😍😍”; “No puede mas de hermosaaa🔥”; “Es mejor que seas tía!. A que madrastra!”; “Los padrinos o los tíos mágicos en este caso? 😂😂 Karol y ferxxo ❤💚”; “Lo mejor de estas fotos es el Like de ferxxo 😍💚💚💚”, escribieron algunos fans.

Aunque los “indirectazos” de Anuel AA han sido constantes en las últimas semanas, Karol G ha preferido enfocarse en su familia y disfrutar de este momento tan especial junto a su hermana y su sobrina.

Anuel AA y Feid continúan con las indirectas en sus conciertos por culpa de Karol G: “La nena no quiere a ese”

Desde hace tiempo se rumorea que Feid y Karol G tendrían una relación amorosa, lo cual ha vuelto a tomar fuerza gracias a un comentario que hizo en días recientes Anuel AA (ex de la ‘Bichota’), por medio del cual se mostró muy seguro de que los cantantes colombianos son pareja.

“Se la dediqué a Karol porque es que pensé en ella (…) la canción es pa’ chingar, pa’ perrear en la disco (…) pa’ ella misma, pa’ que ella se coja a Feid y se lo perree”, aseguró entre risas el boricua, tras presentar su nueva canción ‘Mejor que yo’.

Estas fueron las polémicas palabras del 'Ferxxo' | Video: Tiktok

Estas palabras, consideradas por muchos como una clara provocación hacia el ‘Ferxxo’, parecen haber sido tan solo la antesala de una discusión que continúa dando de qué hablar, sobre todo, luego de que el intérprete de ‘Bebé’ continuara enviando indirectas al antioqueño.

Anuel AA no es el único que ha enviado indirectas, pues Feid también ha dado de qué hablar, sobre todo, luego de hacer un comentario en medio de una presentación que, según evidenciaron sus seguidores y los de Karol G, fue claramente dirigido al ex de la ‘Bichota’. Resulta que, mientras interpretaba su éxito ‘Normal’, no cantó el verso ‘dime quién te va a creer, la nena no quiere Cartier’, sino que lo cambió por ‘la nena no quiere a ese Anuel’. Fue entonces cuando los asistentes al concierto estallaron con gritos y aplausos.