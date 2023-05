Jhovanoty contó por qué dejó de imitar a Jessi Uribe: “Yo, ahí, detrás del jopo del otro”

| Fotos: Instagram @peretantico @jessiuribe3

Jhovany Ramírez, mejor conocido como Jhovanoty, ha vuelto a ser noticia por cuenta de su talento como imitador. Sin embargo, en esta ocasión no destacó por alguno de los personajes que hacen parte de su repertorio, sino por uno que le tocó sacar de allí: Jessi Uribe.

Te puede interesar: Iván Lalinde explicó el drástico cambio que tuvo ‘Día a día’

Resulta que el humorista suele remedar en emisoras y programas de televisión a reconocidos personajes de la esfera pública colombiana, entre estos el mencionado cantante de música popular, para quien este humor parece nos ser de su total agrado.

Así quedó en evidencia en medio del programa radial ‘En la mañana con Tropicana’, para el cual trabaja Ramírez, luego de que le preguntaran por qué no había vuelto a imitar al intérprete de ‘Dulce pecado’.

Lo ocurrido fue toda una sorpresa para Jhovanoty, pues en otras ocasiones ya había compartido risas con Jessi Uribe y hasta con Paola Jaran | Foto: Instagram @peretantico

De acuerdo con lo expuesto por Jhovanoty, hace poco tuvo la oportunidad de entrevistar a Jessi Uribe para un programa televisivo.

Te puede interesar: Por qué J Balvin apareció en el video de la canción que Anuel le dedicó a Karol G

Y aunque el encuentro se llevó a cabo, la conversación no pudo salir al aire porque el músico no quiso dar su permiso por escrito, al parecer, porque se tocó el tema de Sandra Barrios, con quien terminó su matrimonio para luego casarse con Paola Jara.

“¡Imagínese! Yo ahí detrás del jopo del otro dizque para que firmara un papel, para que autorizara una entrevista y no se pudo sacar en televisión porque el señor no firmó. Yo imitando y diciendo a todo el mundo que sí, que Paulita y yo grabando ahí atrás, mientras Paolita decía: ‘¡Sandrita este hombre está de un juicio!’. Solamente por eso no quiso firmar”, expresó el también presentador de ‘Día a día’ en medio de un espacio que tuvo como invitados a Diego Trujillo y Juanda Caribe.

Por último, Jhovanoty concluyó su anécdota en Tropicana con un gracioso comentario, por medio del cual cuestionó a Jessi Uribe por haberse negado a firmar, aunque le dejó la invitación abierta a reconciliarse y realizar una nueva entrevista.

Te puede interesar: Anuel culpó al “novio celoso” de Karol G por borrar las fotos de ellos en sus redes sociales

“Cuénteme qué paso Jessi, en qué momento se fraccionó nuestra relación”, agregó el imitador, quien también es famoso en Colombia por sus apariciones en ‘Sábados felices’.

Así fue la presentación de Jhovanoty en ‘Día a día’

A finales de marzo y por medio de una transmisión en vivo que realizó el programa desde su cuenta de Instagram, se presentó al humorista ‘Jhovanoty’ como nuevo miembro del equipo de presentadores y él agradeció por lo que consideró como una gran oportunidad para crecer dentro del medio.

“Cuando me dijeron me puse muy feliz. Creo que es uno de los sueños de todas las personas, el ir escalando en su carrera, y creo también que es un motivo más para exigirme a mí mismo, para retarme y superarme”, aseguró.

La noticia de que Jhovanoty se sumaba a los presentadores de 'Día a día' dejó muy felices a los televidentes | FOto: Instagram @diaadiacaracoltv

El siguiente lunes, como era de esperarse, el imitador llegó al programa para hacer reír y sorprender con su talento. De hecho, en su primer programa, sorprendió a sus compañeros de set al aparecer en pantalla y hacer una imitación del presidente Gustavo Petro.

Ya, en medio de su intervención, ‘Jhovanoty’ también hizo algunas bromas refiriéndose a sus nuevos compañeros Iván Lalinde y Carlos Calero.

“Nos dejó como en shock”, afirmó Iván Lalinde tras la intervención de Jhobanoty en la pantalla y luego cuestionó si esas sorpresas se iban a convertir en algo constante en el matutino. “¿Este señor va a estar aquí siempre?”, cuestionó y en ese momento llegó el humorista al set para anunciar que, en efecto, los acompañará todos los días.

Entre los personajes más populares que imita Jhovanoty, destacan Claudia López, Gustavo Petro, Juan Daniel Oviedo y muchos más | Foto: Instagram @peretantico

“Jhovanoty, buena elección pero es bueno que también le baje un poco a la efusividad”, “es bueno el humor, pero no todo el tiempo”, “Jhovanoty la mejor elección. Ahora sí mejoró el programa” y “ese poco de presentadores no caben en la sala”; fueron algunas de las opiniones en redes sociales.