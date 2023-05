“Gustavo Petro no es la persona llamada a ser el juez de la verdad”: aseguró el presidente de la Fundación Para la Libertad de Prensa

Jonathan Bock, director de la Flip, habló sobre las presiones del Gobierno nacional sobre los medios de comunicación. Colprensa

Ante las críticas que le ha hecho Gustavo Petro al cubrimiento que le han dado algunos medios de comunicación a eventos, como el de la marcha de los miembros de la Fuerza Pública, el presidente de la Fundación para la Liberta de Prensa (FLIP), Jonathan Bock, dijo que Colombia podría estar en un periodo de transición que marcaría un antes y un después para la libertad de prensa.

“Estamos en una situación que puede marcar un punto de inflexión con unas implicaciones que pueden ser realmente riesgosas en materia de libertad de prensa. Lo que ha pasado en las últimas semanas con los constantes mensajes del presidente a través de redes sociales, pero también en sus discursos en plaza pública, en sus intervenciones constantes en las que habla de un relato periodístico en contra de su gobierno, haciendo generalizaciones y queriendo instalar el imaginario de que hay un cuerpo unificado y homogéneo del periodismo en contra suya, se ha ejemplificado muy bien en mensajes puntuales contra periodistas y medios de comunicación”, le dijo en la mañana del viernes 12 de mayo a los micrófonos de Caracol Radio el presidente de la Flip, Jonathan Bock.

Advirtió, palabras más palabras menos, que el Ejecutivo no solo está desatendiendo las reglas del juego instauradas en la Constitución Política de Colombia, la Corte Constitucional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino que está buscando dictarle a los medios la agenda de lo que se debe cubrir y cómo, lo que calificó de “inadmisible”.

“Todo eso hace que haya un ambiente muy hostil para el ejercicio periodístico. Es que, al analizar mensajes puntuales como los que hizo en contra de Caracol Televisión, en donde está buscando intimidar o, mejor aún, marcar cuál debe ser la agenda que se debe cubrir por parte de los medios de comunicación, es realmente inadmisible. El presidente está buscando instalar un debate que no da lugar”, añadió el presidente de la Flip, quien dijo que él mandatario, como cualquier otro ciudadano, puede solicitar un rectificación, hay otras herramientas como la tutela y las acciones civiles y penales cuando eso tenga que escalar.

“Él no es la persona llamada a ser ni el juez de la verdad ni el juez de los medios de comunicación. Él tiene unas reglas de juego claras que son las que definió la Constitución Política, la Corte Constitucional y estándares interaméricanos de la defensa de la libertad de prensa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dicen que los funcionarios públicos no pueden tener ese rol, tienen una libertad de expresión limitada y deben garantizar el ejercicio periodístico de manera plural y amplia y eso no está pasando”, advirtió.

La misma situación en las regiones

Adicionalmente, el presidente Bock dijo que esto es especialmente preocupante en un país como Colombia, en donde hay una marcada historia de violencia en contra de los periodistas y hay picos en algunos departamentos específicos, en donde no hay condiciones adecuadas para ejercer el periodismo.

Este fue un comentario que hizo llamando la atención sobre el hecho de que no ha sido solo el presidente Petro quien ha promovido este discurso, sino que también se ha traspasado al nivel local y departamental, en donde alcaldes y gobernadores están mandando mensajes estigmatizantes en contra de los periodistas.

“Los hemos visto diciéndoles sicarios de micrófono, diciéndoles que tienen intereses políticos, que son extorsionistas y todo tipo de mensajes para buscar desacreditarlos, para que las publicaciones que hagan no tengan tanto peso frente a la opinión pública y eso, en últimas, es uno de los efectos indirectos del discurso que se está promoviendo desde la Casa de Nariño”, puntualizó.

Y concluyó que hay ejemplos mundiales que han dado cuenta de los nefastos resultados de estos discursos de odio en contra de los medios de comunicación en las regiones, como durante la presidencia de Donald Trump, de Jair Bolsonaro y, más recientemente, de Amlo en México.