Familia de ciudadana panameña encontrada muerta en un hotel de Bogotá cuestionó el accionar de la justicia colombiana

Hermanos de la ciudadana panameña afirmaron que la jefe y acompañante de Lisbeth viajó a Panamá con el pasaporte de la fallecida.

Desde el fallecimiento de la panameña Lisbeth María Sarmiento Concepción en territorio colombiano, sus familiares no han podido tener tranquilidad, debido a que la empresa con la que laboraba la mujer les notificó que deberán costear los gastos del entierro y además las respuestas que han recibido por parte de la justicia colombiana solo les ha generado más dudas.

Luego de la entrevista que concedió Jorge Sarmiento, hermano de Lisbeth María, a Infobae Colombia, los inconvenientes para la familia Sarmiento Concepción no han terminado, y aunque debieron presionar a la empresa Iterum Connections para que aceptara cubrir los gastos del traslado de dos allegados de la mujer para acelerar los trámites de repatriación, las irregularidades persisten.

Roberto y Jorge Sarmiento, hermanos de la ciudadana panameña que fue encontrada sin vida en una habitación del hotel Sonesta, revelaron a Infobae Colombia que la compañía solo se comunicó para informarles que los costos funerarios deberán ser cubiertos por la familia de Lisbeth Sarmiento.

“La empresa nos dijo a nosotros que iban a hacerse cargo de los gastos funerarios y de repatriación, posteriormente en la noche hacen contacto con otro de mis hermanos para indicarle que solamente iban a hacer la cobertura hasta el Aeropuerto Internacional de Tocumen, que aquí los familiares teníamos que encargarnos del resto; a la fecha de hoy viernes ninguna autoridad importante de la empresa o un jefe de recursos humanos ni nada han llamado ni siquiera a mi mamá o mi papá para por lo menos darles las condolencias”.

De la misma forma, los familiares de Lisbeth Sarmiento manifestaron estar enojados por las declaraciones que el abogado Fabio Humar Jaramillo, apoderado de la empresa, realizó en días anteriores, en las que pidió que no se asumieran versiones adicionales por fuera de la que se presentará a la justicia, a lo que los hermanos de Lisbeth Sarmiento recalcaron que la compañía conocía de la enfermedad que padecía desde antes de contratarla.

“Incluso tienen todo el respaldo de la información médica, incapacidades, o sea todo, todo se les presentó en el momento de la contratación, aparte no era la primera vez que ella viajaba a Colombia y a Bogotá; si ya hubiéramos sabido la causa de defunción y ningún medio hubiese publicado, y está bien entiendo que hay noticias amarillistas, pero ya hay noticias como la entrevista del abogado que se salen de la tangente porque entonces nos dejan a nosotros como locos, como los mentirosos, sabiendo que nosotros estamos aportando evidencia real”.

Los hermanos de Lisbeth revelaron que el cuerpo de su hermana debería ser trasladado en los próximos días a Panamá, sin embargo, afirmaron tener temor de que el Estado panameño no permita su ingreso por las incongruencias que tiene el informe entregado por la Fiscalía General de la Nación, además de varios puntos que remarcaron como poco profesionales por parte de la justicia colombiana.

Dentro de estos se destaca que el acta de defunción no aclara los motivos de la muerte de Lisbeth Sarmiento ni la hora del deceso, y la respuesta que recibieron por parte de la fiscalía al respecto fue de que el proceso, la investigación y los temas forenses se demorarían en ser entregados al menos tres meses.

Hermanos de Lisbeth Sarmiento afirman que la fiscalía indicó que les entregará un documento forense sino hasta dentro de tres meses.

Hermanos de Lisbeth Sarmiento denuncian que el certificado de defunción no indica la hora del deceso.

Por lo anterior, han decidido formalizar un cuestionario que esperan sea respondido por las autoridades en Colombia.

“Nos indican que un certificado de necropsia va a salir en tres meses por parte del Instituto de Medicina Legal, lo que hicieron fue que nos proporcionaron un acta de defunción adjunta del fiscal que está llevando el caso, el cual tampoco detalla ni siquiera a la hora de la muerte ni la causa, simplemente indican que murió de forma natural, y ni siquiera tiene sellos el certificado; dudas que esperamos nos respondan con un formulario que le estamos presentando al jefe consular, el cual lo va a elevar a la embajada”.

Frente a que el documento no detalle la hora de la muerte de Lisbeth Sarmiento, sus hermanos expresaron tener dudas frente al accionar de la empresa, debido a que en Panamá ella había sufrido ataques acordes con la anemia falciforme, que son tratables, por lo que presumen que si Laura Fajardo, jefe y acompañante de Lisbeth en el viaje, hubiera atendido el mensaje de ayuda de su hermana, ella podría haberse salvado.

“Basado en su historial clínico, cuando mi hermana presentaba cualquier tipo de malestar que era atendido oportunamente se podía recobrar sin ningún tipo de inconveniente, lo que para nosotros deja muchas dudas debido a que no se nos ha presentado la hora de defunción, sabiendo que la última comunicación de ella fue a las 5:25 de la mañana en donde le escribió a su jefe para indicarle que se encontraba mala, y si el informe indicara que ella falleció 5 o 10 minutos después de esa hora sabríamos que se trató de algo fulminante, pero si el informe afirmará que fue dos o tres horas después, estaríamos hablando de que existió negligencia y no se le prestó la atención debida”.

De acuerdo con los familiares de la ciudadana panameña, Lisbeth le notificó a su jefe que no se sentía bien.

Dentro de los puntos que destacaron como irregulares por parte de la justicia colombiana en el proceso, los familiares de Lisbeth Sarmiento revelaron que los trámites para la repatriación del cuerpo de su hermana se han demorado más de lo normal, debido a que dentro de los elementos que tomó Laura Gallardo de la habitación donde murió la mujer se encontraba el pasaporte de la ciudadana panameña.

“El día de ayer que mis hermanas estaban firmando el papeleo para lo que es la salida, resulta que el pasaporte nadie lo tenía, y el pasaporte se lo había traído la jefa de ella; luego de devolverlo ella, Laura Gallardo, dijo que fue por instrucciones del fiscal, que el fiscal le dijo ‘recoja todas las pertenencias y lléveselas’”.

Lo anterior ha hecho que los familiares de Lisbeth María se pregunten cómo la justicia colombiana permitió que una persona que alteró una escena del crimen y que era la única acompañante de su hermana se marchara del país.

“Indicaron que el celular de mi hermana está en posesión de la Fiscalía, que no lo pueden entregar porque es evidencia el celular. O sea, como el celular no se lo pueden entregar a mi hermano, que sí es familiar, pero a la jefa, el fiscal sí le dijo que se podía traer entonces las pertenencias, incluido el pasaporte; pero como la información acá con la empresa es muy poca, la empresa no quiere tener ningún tipo de contacto”.

Además de las inquietudes, Roberto Sarmiento criticó a los medios de comunicación colombianos, por artículos que se señalaron escenarios que pidió sean rectificados o se presenten pruebas al respecto, una de ellas en la que se presumía que un hombre había estado en compañía de Lisbeth Sarmiento la noche antes de su muerte.

“Las irregularidades que se han presentado en el proceso, porque incluso hace dos días salió una nota y ahora es en varios medios, indicando de que ahora investigan a un hombre sospechoso que posiblemente estuvo con ella el día domingo en la noche y esa no es la forma”.