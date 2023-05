Cabellos, huellas y rastros de sangre: las pruebas que tiene la Fiscalía contra Jhonier por el asesinato de su hermano Mauricio Leal

Mauricio Leal era uno de los estilistas más reconocidos del país y trabajó junto a celebridades como Fanny Lú, Carolina Cruz y muchas más | Foto: archivo redes sociales

El 12 de mayo se dio inicio al juicio en contra de Jhonier Leal Hernández, señalado de planear y ejecutar el macabro plan que acabó con las vidas de su hermano Mauricio Leal y su madre Marleny Hernández en noviembre de 2021.

El doble asesinato, que generó una fuerte indignación en Colombia, parecía haberse resuelto cuando el supuesto victimario admitió haber perpetrado el crimen y pidió perdón por ello. No obstante, meses más tarde cambió su versión y aseguró que no es culpable.

Y aunque Jhonier ha insistido desde hace meses en su inocencia en el caso, las partes implicadas comenzaron a revelar y debatir alrededor de las más de 100 pruebas que esclarecerían lo ocurrido aquel día en La Calera, donde fueron encontrados los cuerpos sin vida del estilista asesinado y su madre.

| Foto: captura de pantalla audiencia virtual

En el comienzo de esta recta final, la Fiscalía General de la Nación manifestó que entre el material probatorio que existe contra Jhonier Leal destaca, además de algunos rastros de sangre en ciertos elementos, muestras de cabello de las víctimas y huellas del presunto asesino en la casa donde se cometió el crimen.

“Pudo levantar las sábanas y ocultar los cuerpo, pero en el afán de ocultar ese crimen, él mismo dejó un cabello y sangre de su madre”, dijo en audiencia Juan Andrés Burgos, fiscal encargado del caso.

No obstante, la abogada del acusado señaló en que las pruebas del ente investigador no son suficientes para acusar a su defendido. Incluso, advirtió que estos indicios no aclaran nada sino que confunden.

| Foto: captura de pantalla audiencia virtual

“Esta defensa, de manera muy juiciosa, demostrará que sí hay falencias en las investigaciones. No hay nada claro (...) Demostraremos con resultados técnicos y científicos que Jhonier Leal es inocente. No ha podido hacer el duelo por su mamá y su hermana, la Fiscalía vendió una historia de terror”, aseguró Ana Juliet Velázquez.

Por su parte, Jhonier Leal reiteró que es inocente y por esa razón tomará varias sesiones antes de conocer si la Fiscalía tiene la razón o si, por el contrario, tiene privado de la libertad a un inocente.

Así es como Jhonier Leal insiste en su inocencia

En una charla con Noticias Caracol, el hermano de Mauricio Leal reveló cómo han sido sus días tras su encarcelamiento y reiteró que se sintió presionado al momento de declararse culpable.

“Cuando sabes que eres inocente y cuando te están tirando tan fuerte, cuando los medios, la prensa, la gente te tira tan fuerte, pues hay que aferrarse y tener mucha resistencia mental, orar mucho y esperar mucho de Dios y de la gente que en verdad cree en mí”, aseguró Jhonier Leal desde La Picota.

Al no aceptar cargos y deshacer su preacuerdo con la Fiscalía, Jhonier Leal pierde la oportunidad de acceder a una rebaja del 60 % en su condena | Foto: Peluquería Jhonier Leal

El 18 de enero de 2022, Jhonier Leal se declaró culpable del asesinato de su hermano Mauricio Leal y su madre Marleny Hernández y aseguró, “he tomado una decisión súper importante y muy personal, de manera libre y voluntaria de aceptar los cargos a través de un acuerdo con la Fiscalía y aprovecho la oportunidad para hacer mi manifestación de arrepentimiento pidiendo perdón antes que nada a mi familia y a mis hijos, a las víctimas y a toda Colombia por los hechos acontecidos”.

Pese a que él mismo se declaró culpable, tiempo después se retractó de su declaración y aseguró que no puede aceptar señalamientos de los cuales es inocente. Esta decisión la tomó luego de que hablara con su abogada y añadió: “espero un juicio justo y transparente, con igualdad de derechos, espero fiscales honestos e imparciales que no cedan a presiones para actuar por la opinión pública y mediática”.

Fue entonces cuando ratificó su postura con respecto a los atroces hechos que se llevaron a cabo en La Calera: “Totalmente ratificado en mi inocencia y si alguna vez dije que era culpable, ya lo sabe todo el mundo, me sentí presionado, nadie se ha puesto en mis zapatos, nadie sabía cuál era mi problema en ese momento”.