Así reaccionaron los fans de Shakira a ‘Acróstico’: “Es perfecta cuando sin ser mamá te conmueve”

'Acróstico', la nueva canción dedicatoria de Shakira a sus hijos. / Imagen captura canal de YouTube @Shakira

Finalmente Shakira estrenó su último sencillo, ‘Acróstico’. Este tema dedicado a sus hijos, Milan y Sasha, habla entre muchas cosas sobre el inmenso amor que tiene la barranquillera por sus “polluelos” (haciendo referencia al video) y lo fundamentales que ellos han sido en tiempos donde la crisis emocional por su separación de Piqué dejó aparentemente varias heridas.

Te puede interesar: Con “Acróstico”, Shakira le declaró su amor a Milan y Sasha

Y fue precisamente sobre esto último de lo que se especuló mucho en redes sociales, pues en estas plataformas se rumoraba que ‘Acróstico’ iba a ser un capítulo más de una “tiradera” casi que interminable contra el exjugador de Barcelona, que cada tanto recibe notificaciones de lo que hace o deja de hacer Shakira.

Nota: esta hipótesis de la “tiradera” según las redes sociales, ahora mismo es soportada por un fragmento de la canción que dice: “Si las cosas se dañan no se botan, se reparan. Los problemas se afrontan y se encaran [...]”.

Estos fueron algunos de los comentarios por parte de los fans de Shakira a 'Acróstico'. / Imagen captura de pantalla Twitter

‘Acróstico’ es un éxito mundial, no tan “monstruosamente” como la ‘Session 53′, pero los números que tiene actualmente la canción en plataformas como YouTube son los que solo una artista de la talla de Shakira podría llegar a alcanzar en tan poco tiempo. Como era de esperarse, las centenares de reacciones a este tema no se hicieron esperar por parte de los fans de la barranquillera.

Te puede interesar: Shakira confiesa que sus hijos la han salvado del dolor y la completan

Muchos fueron los comentarios donde varios de los fans manifestaron sentirse identificados y muy conmovidos por la letra de la canción, pues como se mencionó, esta es una dedicatoria y clara muestra de amor a Milan y Sasha. Ha sido tal la acogida del tema entre los internautas, que algunos se han atrevido a escribir: “Es perfecta cuando sin ser mamá te conmueve”.

“Hermoso. Me encantó. Un tema tan dulce como Día de enero 😍”; “Hermosa canción 🎵 siempre lo que traes es fantástico 🥹🥹😍 y más en el mes de las madres pensaste en tus hijos como siempre las hermosas mamás 😍😍😍”; “Hermosa canción. Sasha y Milan: nunca dejen de sentirse orgullosos de la mamá tan caliente y poderosa que tienen! Te amamos Shakira”; “Sabes que la canción es perfecta, cuando, sin ser mamá, te conmueves y lloras al escucharla 🥹🥹 Magnífica como siempre, Shaki, eres fuerza para el mundo y orgullo colombiano 🫶🏼💕”, estas fueron algunas de las reacciones al tema.

‘Acróstico’, una canción dedica a sus hijos, Milan y Sasha

La cantante colombiana Shakira ha publicado este jueves 11 de mayo de 2023 en todas las plataformas la canción titulada “Acróstico”, cuya letra está dedicada a sus hijos, Milan y Sasha. Un nuevo tema tras la trilogía dedicada a su expareja, Gerad Piqué y la colaboración con Karol G en “TQG”.

Te puede interesar: Filtraron fragmento de la nueva canción de Shakira: “Lo único que quiero es su felicidad”

“Me enseñaste que el amor no es una estafa; Y que cuando es real no se acaba; Intenté que no me veas llorar; Que no veas mi fragilidad”, dice Shakira en la canción.

Shakira con sus hijos Milan y Sasha

Con este tema, Shakira parece querer cerrar una etapa en su vida con mensajes de superación como se puede escuchar en el estribillo: “Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo; Una sonrisa tuya es mi debilidad; Quererte sirve de anestesia al dolor; Hace que me sienta mejor; Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy”.

Así las cosas, la canción de convierte en la primera después de Don’t wait up en ser estrenada por la barranquillera en solitario, por lo que se espera que esta sea parte del álbum en el que “presuntamente” estaría trabajando la artista, que le enseñó al mundo entero que “las mujeres no lloran, las mujeres facturan”.