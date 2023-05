Yina Calderón incursionó en un curioso género musical

Yina Calderón sorprendió con "look europeo" tras su travesía familiar por Francia. / Foto @yinacalderonofiicial

Aunque en el terreno de la música, Yina Calderón ha tratado de hacerse un nombre como DJ de guaracha, lo cierto es que también ha querido explorar otros géneros musicales y ampliar sus horizontes en este aspecto. De este modo, durante los recientes días la empresaria compartió una noticia muy especial con sus seguidores: próximamente grabará el video musical de un corrido tumbado.

“Estoy muy contenta. No se pueden perder ninguna Historia de ahora en adelante, voy a grabar un video importante, voy a grabar un corrido, un corrido tumbado... me siento emocionada... en compañía de un duro de los corridos y el tema suena divino”, empezó por decir desde las redes sociales de su empresa de fajas.

Más adelante reveló detalles del lugar en el que se desarrollarán las filmaciones de este videoclip. Sin embargo, la ‘exprotagonista de Nuestra Tele’ no amplió la información sobre el nombre del artista con el que colaborará y tampoco dijo el nombre de la canción.

“Voy a grabarlo en La Güera. Es un bar de mariachis y música de banda aquí en Bogotá, el cual yo quiero y admiro a sus músicos, a su tarima. Que la banda de La Güera haya aceptado estar en mi video, tocar detrás mío, banda: me pone muy contenta y me pone nerviosa”, concluyó.

¿Qué es un corrido tumbado?

Diferentes medios de comunicación, como Milenio, reseñan la definición compartida por Billboard: “Son una variante del corrido tradicional que incorpora la sensibilidad del hip-hop tanto musicalmente (con rapeos y cánticos) como en materia temática”. Y para poner una cara en representación de este género se puede decir que uno de los cantantes de corridos tumbados más populares del momento es Peso Pluma.

La respuesta de Yina Calderón a pregunta de si piensa quitarse los tatuajes de la cara

Yina Calderón es una apasionada de los tatuajes, pues constantemente la DJ de guaracha está cubriendo con tinta su piel. Hasta el momento se ha tatuado los brazos, el abdomen, el cuello y el rostro. Y, aunque son varias las personas que se han arrepentido de sus tatuajes llegando al punto de borrarlos, este no es el caso de la huilense.

Entonces, cuando a principios de abril se dedicó a responder preguntas de sus seguidores en su nueva cuenta de Instagram —el último perfil que tenía fue inhabilitado como todos los anteriores— le llegó el siguiente mensaje: “¿Algún día has pensado en quitarte los tatuajes de la cara?”. Ante lo planteado, la ‘Exprotagonista de Nuestra Tele’ dejó más que claro que esta idea no se le ha cruzado por la cabeza, puesto que dijo que estaba próxima a tatuarse el rostro una vez más: “Les voy a contar un secreto, esta semana... a finales de pronto, me voy a tatuar otra vez la cara. Ya les mostraré”.

Empero, hasta el momento no se ha tatuado de nuevo, aunque seguramente solo es cuestión de tiempo. A continuación el video compartido por la empresaria en su momento:

Ahora solo resta esperar hasta que la influenciadora comparta con el mundo su nuevo video musical y así se descubra de una vez por todas quién es el artista con el que hará esta colaboración. Hasta el momento la huilense ha estrenado temas en guaracha y por medio de este género musical también ha hecho versiones de clásicos del vallenato. Como ha pasado con otros colegas, el desempeño de Yina Calderón como cantante ha sido muy criticado, puesto que algunos usuarios consideran que no tiene talento en este aspecto. Sin embargo, también está la contraparte, aquellos que la animan a continuar en la búsqueda de su sueño musical.

