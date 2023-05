Yina Calderón desmintió que quiera tener hijos mediante inseminación artificial

Yina Calderón fue enfática en asegurar que no está interesada en recibir ayuda de Epa Colombia, y que no se habla con ella, también confirmó que es mentira que esté planeando quedar en embarazo a través de inseminación artificial. Crédito: famososhastalaz / Instagram

El lunes 8 de mayo 2023 se conoció un video en el que la empresaria Yina Calderón confesó que estaría en un tratamiento para tratar un mioma al interior de su útero que le impediría ser mamá si no toma las medidas necesarias a tiempo.

En la publicación también comentó que, supuestamente, le habría pedido ayuda a la también empresaria Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, para que la asesorara en el proceso para tener hijos.

“Para los que no sabían por qué estaba hablando con Epa @epa__colombla era por qué voy a realizar un proceso de inseminación artificial”, fueron las palabras que publicó Yina junto a un video en el que explicó las razones que la llevarían a pensar en las diferentes opciones que tendría para poder engendrar un hijo.

Pero en la tarde del miércoles 10 de mayo de 2023, Calderón explicó que no es cierto que quiera tener un hijo por inseminación artificial y que no se habla, ni quiere compartir nada con Epa Colombia.

“Falso, mentira, falso de los falsos, y es que ¿con Epa?”.

Calderón explicó que no quiere ser madre en este momento, pues su cabeza y sus energías están dedicadas a otros temas como, por ejemplo, su carrera musical y sus negocios, por lo que aún no es el tiempo para tener su propio hijo.

“Primero que todo, yo no deseo ser mamá en este momento, en este momento de mi vida no, no estoy dispuesta a dar ejemplo estoy concentrada en guaracha, tengo muchas cosas en qué pensar”.

La empresaria también explicó que no tiene la intención de engendrar un hijo mediante inseminación artificial, pues con su pareja mantiene una relación estable, por lo que él sería el papá de su hijo.

La empresaria aseguró que no es el momento de tener hijos, pues su mente está en la música y sus negocios. Crédito: yinacalderoneloficial / Instagram

“Yo no necesito en este momento, si lo fuera a tener, de donación de esperma porque yo tengo mi pareja con la cual ya voy a cumplir un año, si yo quisiera o me tocara tener un hijo en este momento, lo tengo con él”.

Yina comentó que sí espera tener hijos en un futuro, pero que aún no es el tiempo, pues primero debe quemar muchas etapas en su vida y aseguró que no estaría en condiciones de ofrecerle el tiempo que se merece su hijo.

“Yo quiero llegar a ser madre, pero más adelante, cuando haya quemado o haya pasado por muchas etapas que todavía necesito pasar porque un hijo necesita tiempo, todavía no”.

Sobre su relación con la empresaria Epa Colombia, Yina Calderón fue enfática en asegurar que no mantiene ni le interesa una amistad con ella, por lo que es mentira que tenga que ver algo en el supuesto proceso de inseminación artificial, pues se llegó a asegurar que el futuro hijo de Calderón sería hermanito del Daneidy Barrera.

“Dios mío por favor, yo no soy amiga de Epa, es de verdad, yo no soy amiga, no tengo relación con ella, no es mi amiga”.

A través de una publicación la empresaria Yina Calderón explicó que se debe someter a un procedimiento antes de los 35 años para poder quedar en embarazo. Crédito: Redes sociales

En cuanto a la complicación médica que compartió, se trataría de un mioma al interior del útero y según Calderón, se dio cuenta de la presencia del cuerpo extraño cuando se realizó una resonancia por los biopolímeros que tiene en la cola.

“¿Cómo me di cuenta yo que tenía un mioma dentro del útero?, que no le pasa casi a ninguna mujer, porque generalmente los miomas salen fuera del útero, yo lo tengo dentro, entonces no permite que sea fecundado”.

Calderón también explicó que para poder engendrar un hijo deberá someterse a un tratamiento para reducir el tamaño del mioma, el problema es que debe realizarlo antes de que cumpla 35 años.

“En la resonancia, que es una resonancia de pelvis, me salió el huevo que hace que yo no pueda engendrar hijos, quedar embarazada pues, entonces tengo que someterme a un tratamiento antes de los 35 años con una serie de medicamentos para poder que ese mioma se vuelva pequeñito, pues no lo pueden operar porque tendrían que sacarme el útero y quedar en embarazo”.