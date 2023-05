Secuestro, paramilitares y hasta plata para una vidente: hijo de conductor del Sitp encontrado sin vida involucró a su madrastra

Falminio Forigua Linares, conductor de SITP desaparecido

Luego de dos días desaparecido, autoridades y familiares de Flaminio Forigua encontraron su cuerpo a medio enterrar en un apartamento de la familia, arrendado a Álvaro Steven Rojas Cubillos, en la localidad de Ciudad Bolívar.

Sin embargo, en medio de una entrevista concedida para Red+ Noticias, el hijo de quien, en vida, se desempeñaba como conductor del Sistema Integrado de Transporte (SITP), Cristian Forigua, comentó que, si bien Rojas Cubillos es el principal sospechoso de la muerte de su padre, duda que, de ser responsable, haya actuado solo.

Y es que, desde que Flaminio desapareció el pasado 5 de mayo, su madrastra empezó a actuar extraño; lo que, sumado a otros eventos, no termina de cuadrarle:

“Antes había unos bloques pegados en la puerta y ellos, al lado, observaron tierra movediza, entonces procedieron a quitarlos. Después encontraron una capa de cemento gruesa, pero todavía estaba fresca” y continuó: “Procedieron a romper la capa de cemento y encontraron un zapato de mi papá, siguieron y encontraron prendas y ahí ya capturaron al sujeto”.

No puede evitar sentir dudas frente a la versión de Rojas Cubillos: “Si él no es culpable, ¿por qué no escuchó nada?, ¿por qué no escuchó algún ruido si fue al pie del apartamento?”.

Así como tampoco se encuentra convencido con la versión de su madrastra, quien, en un primer momento aseguró haber recibido una llamada de un grupo paramilitar que, supuestamente, tenía a Flaminio en su poder:

“Ella me dice que la habían llamado de las autodefensas y que le habían pedido rescate, que les pagáramos $5 millones y que nos mandaban las pruebas de supervivencia. Obviamente, eso no era creíble”, narró para el medio citado.

No deja de pensar: “Ella nos quería sacar de ese lugar para que no siguiéramos con la investigación porque veía que nosotros estábamos más cerca de encontrarlo”.

Sobre todo después de que le pidiera que la acompañara hasta Fusagasugá, supuestamente, para visitar a una vidente que podría entregarles la ubicación exacta de Flaminio:

“Me dijo que a esa persona se la había recomendado una prima, que le había dicho que mi papá estaba vivo y sufriendo, que lo tenían amarrado y que lo estaba cuidando un hombre y una mujer”.

Bien es cierto que, según versiones entregadas a la prensa por “los inquilinos, él (Rojas Cubillos) era una persona muy rara, no hablaba con nadie y se quedaba mirando a la gente de manera fija y nos le decía absolutamente nada”, pero Cristian duda que haya podido actuar solo o que tuviera motivaciones para hacerlo, a pesar de estar atrasado dos meses con la renta: “Si el muchacho es culpable, no creo que haya sido capaz de hacer eso solo”, sentenció.

Mientras, el Sistema Integral de Transporte Público de Bogotá, TransMilenio, expresó sus condolencias por la muerte del operador zonal.

“TransMilenio S.A. lamenta profundamente el fallecimiento del señor(...) operador zonal del concesionario GMóvil S.A.S., quien se encontraba desaparecido desde el pasado 5 de mayo. Los hechos son materia de investigación por parte de las autoridades competentes”.

Y extendió su voz de condolencia a la familia de Forigua y a todos los integrantes del concesionario GMóvil, ante está difícil situación.

El hallazgo del cadáver

El hecho se presentó en la carrera 75C con calle 76A del barrio Caracolí, en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá.

Allí se encontraba la familia de Flamingo Forigua, el conductor desaparecido, intentando ingresar a una vivienda que, si bien era de su propiedad, tenían arrendada. Ya que, minutos antes, habían recibido una llamada por el olor que salía de su interior.

La Policía llegó al lugar cuando la situación se había escalado a un conflicto mayor, pues la familia de Flaminio aseguraba que se encontraba dentro del inmueble, pero que, la persona en su interior no les permitía ingresar a buscarlo.

Ante la actitud sospechosa del sujeto decidieron forzar la entrada, apoyados por una multitud de vecinos que llegaron al lugar. Cuando lograron entrar la sorpresa fue mayor al encontrarse con una macabra escena del crimen.

En el parqueadero de la casa el piso estaba removido, así que decidieron escarbar y a poca profundidad hallaron el cuerpo semienterrado de Forigua Linares.

Según contó un testigo a CityNoticias, el cadáver había sido cubierto parcialmente con cemento que ya estaba seco; lo que dificultó sacarlo y fue necesaria la intervención de las autoridades de criminalística.

Sin embargo, la escena fue completamente alterada por la acción de los familiares y la comunidad para lograr sacar al occiso de la fosa en la que lo habrían tratado de ocultar.

Se cree que la muerte se habría producido por un impacto contundente en la cabeza, el día en el que desapareció.