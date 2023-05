Rigoberto Urán lo volvió a hacer y dio otra divertida declaración en el Giro de Italia: “Si usted sale negativo, lo clavan”

El corredor colombiano analizó el momento de la carrera en Italia. Foto: Captura de pantalla - Go Rigo Go

Rigoberto Urán es uno de los cuatro colombianos que se encuentra compitiendo en el Giro de Italia 2023. El ciclista del EF Education-EasyPost trazó la Corsa Rosa como su gran objetivo de la temporada, debido a que en el Tour de Francia hará un trabajo de gregario para el corredor Richard Carapaz. Como ya es costumbre, el ciclista paisa ha dado de qué hablar en la competencia, no solo por sus resultados deportivos, también por sus divertidos comentarios.

El ciclista de Urrao -Antioquia- está compitiendo por séptima vez en el Giro de Italia. La primera vez fue en 2010 y obtuvo el séptimo puesto, mientras que sus mejores resultados en la Corsa Rosa se dieron en el 2013 y 2014 cuando fue subcampeón. Su última participación fue en 2016 y desde ese entonces no había vuelto a competir en la importante carrera italiana.

La lluvia y el frío fueron algunos de los factores que tuvieron que soportar los ciclistas en la quinta etapa del Giro de Italia, que también estuvo protagonizada por las múltiples caídas que se presentaron a lo largo del recorrido de 171 kilómetros entre Atripalda y Salerno. Corredores como Remco Evenepoel, Primoz Roglic, Mark Cavendish y Fernando Gaviria, entre otros, fueron algunos de los pedalistas que se fueron al suelo.

El de Urrao sigue siendo uno de los protagonistas en el Giro de Italia. Foto: EF Education-EasyPost (Twitter)

En un video publicado en el perfil de Go Rigo Go, tienda del ciclista Rigoberto Urán, el corredor paisa se refirió al clima e hizo un análisis de la competencia en general. Destacó que lo importante es salir con moral para mantenerse bien en la carrera y afirmó que en el ciclismo todos son amigos, pero también son enemigos.

“A mí me gusta la lluvia cuando estoy en la casa y me gusta el calor cuando estoy en la playa. No marica, es durísimo, se hace complicado, pero hay que salir con la moral, porque si usted sale negativo, lo clavan ahorita entonces hay que salir con moral güevón”, aseguró Rigoberto Urán mientras montaba en su bicicleta.

El subcampeón del Giro de Italia 2013 y 2014 y del Tour de Francia 2017, es uno de los pedalistas más experimentados en el pelotón y su rendimiento deportivo se mantiene alto, por lo que es uno de los candidatos llamado a ser protagonista en esta edición de la Corsa Rosa. El corredor del EF Education-EasyPost aseveró que en estas carreras todo puede cambiar por diferentes factores.

“La carrera nunca tiene un guion, cambia en todo momento y depende del tiempo, la temperatura, si hay alguien por detrás, si hay alguien que está jodido, todo puede cambiar. Recuerde que acá todos somos amigos, pero todos somos enemigos. Uno se alía con uno cuando le conviene, eso es así. Ciclismo”, aseguró el de Urrao.

El corredor colombiano afirmó que, "Recuerde que acá todos somos amigos, pero todos somos enemigos". Video - Go Rigo Go

En el recorrido de la quinta etapa, uno de los momentos más curiosos fue cuando el actual campeón del mundo, Remco Evenepoel, que también es uno de los grandes favoritos a ser campeón del Giro de Italia, se fue al suelo debido a que un perro entró a la carretera. Sobre esto, Rigoberto Urán habló con Caracol Sport y criticó a las personas que dejan a los animales sueltos o a los niños.

“Pobrecito el perro. Eso es peligroso y la gente se pone a ver las carreras como si no pasara nada y dejan a los niños sueltos, a sus perros, en fin, y nosotros somos 200 ‘asesinos’ en bicicleta”, afirmó contundentemente el corredor colombiano.

Tras la accidentada etapa los pedalistas se medirán a un recorrido de 162 kilómetros en la ciudad de Napoli que contará con dos premios de montaña de segunda categoría; sin embargo, el ascenso al Valco di Chiunzi tiene rampas de hasta 7.4% de inclinación, pero el perfil final está diseñado para que se pueda disputar en un explosivo sprint final.