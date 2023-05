Reforma a la Salud de nuevo a debate en la Cámara: así están las cuentas

El jueves 11 de mayo se desarrollará debate de la reforma a la Salud: visión de los Partidos Políticos

Después de que se aprobara el Plan Nacional de Desarrollo (PND) se espera que en el Congreso de la República reanude uno de los debates más importantes del Gobierno de Gustavo Petro, entre las que se encuentra la reforma a la Salud, la cual ha generado polémica en el país.

Según el cronograma y tras dos semanas el jueves 11 de mayo se generó una citación para que ante la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes se reanude el primer debate de la reforma, teniendo en cuenta que esta debe estar aprobada antes del 20 de junio.

Días atrás el congresista Agmeth Escaf, informó que se estaba estudiando una fecha prudente en la que se reanudará la discusión del proyecto, que hasta el momento no tendría los votos suficientes para su aprobación. En la nueva sesión se espera que una comisión accidental se encargue de recoger las propuestas que han sido presentadas, a partir de esto, las bancadas partidistas darían la última palabra frente a la propuesta.

El representante Alfredo Mondragón, coordinador ponente del Pacto Histórico se refirió a la reanudación del debate en su cuenta de Twitter. “Durante todos estos días venimos reuniéndonos coordinadores ponentes y ponentes para avanzar en acuerdos, que esperamos cada vez logren precisar muchas más coincidencias’'. Añadió también que el jueves inicia el debate de la reforma a la salud y que ‘’el país espera que se hagan todos los esfuerzos para que se pueda tener una reforma que le sirva a toda la sociedad colombiana”.

A tener en cuenta

Este proyecto tuvo una leve victoria pues su ponencia fue aprobada, aunque se salvó por apenas un voto de su hundimiento. Apenas se aprobó el informe de ponencia, se iba a proceder a votar el articulado y el quórum se diluyó, por lo que el trámite quedó estancado.

La polémica en torno a la reforma ha generado divisiones entre partidos políticos y el Gobierno, esto por no alcanzar los votos necesarios para avalar la iniciativa, el presidente Petro anunció que no tenía sentido mantener dicha figura y que tal vez se podría proceder a una más pequeña.

Luego del revolcón ministerial no se reanudó la discusión entorno a la reforma porque la semana pasada estuvo centrada en la discusión del Plan Nacional de Desarrollo, debate dado en las dos plenarias del Congreso de la República. Por ello tras la aprobación del PND se anunció la reanudación del debate.

Dilian Francisca Toro, Efraín Cepeda y César Gaviria durante las discusiones sobre la reforma a la salud

Pronósticos sobre la aprobación de la reforma

Previo a la reanudación del debate de la reforma a la Salud, el panorama no ha cambiado mucho, ya que los partidos de la U, Conservador y Liberal emitieron una orden en la que informaron que no podían apoyar el proyecto de Gobierno y hasta el momento no hay una directriz señalando lo contrario.

Aunque por el lado de los liberales varios representantes aseguran que la orden de su colectividad no tiene validez, ya que la medida no fue tomada por el pleno de la bancada, sino únicamente por el sector de Senado.

En relación a la colectividad de Dilian Francisca Toro, esta ha sido la más moderada en el debate y estuvo a punto de apoyar el proyecto del Gobierno Petro. Sin embargo, la decisión de los conservadores hizo modificar sus pretensiones. Ahora, hay varios sectores que señalan que terminarán apoyando la iniciativa.

Cuándo podría ser aprobada la reforma

En el escenario de que los partidos opositores lleguen a un acuerdo con el Ministerio de Salud, después de exponer sus inconformidades con el articulado, es probable que la reforma que transformaría al sistema de salud en Colombia sea aprobada en el transcurso de esta semana por la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

Luego el proyecto pasaría a la plenaria en la Cámara y dos semanas después llegaría al Senado durante la primera semana de junio, pues los esfuerzos del ministro de Salud buscan sacar la iniciativa durante el primer periodo legislativo al que le restan siete semanas para finalizar.