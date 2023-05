Las regiones de Colombia que resultarían más afectadas por las sequías ante el fenómeno de El Niño

Foto tomada el 14 de enero de 2016. REUTERS/John Vizcaino

Las altas temperaturas que se vienen presentando en el país han despertado las alertas de las autoridades porque previo a la llegada del Fenómeno de El Niño podrían afectar de forma importante a algunas regiones del país, generando sequías y dificultando el acceso al agua.

De acuerdo con información entregada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, serían al menos 565 municipios del territorio nacional los que resultarían más afectados por las sequías a puertas del fenómeno de El Niño, así como también podrían tener dificultades para acceder al agua.

A partir del Estudio Nacional del Agua 2022, el Ministerio encontró que los municipios más propensos a enfrentar una sequía ante la llegada próxima del fenómeno de El Niño, son: Bajo Magdalena, el Caribe-Litoral, Sogamoso, Medio Magdalena y Bajo Magdalena-Cauca-San Jorge.

Por otro lado, a partir de este mismo informe, la entidad también halló que en este momento cerca del 50% de los municipios del país también se pueden clasificar como los más susceptibles a tener problemas para acceder al recurso hídrico. En este sentido, serían municipios de los departamentos:

Magdalena

Cesar

La Guajira

Risaralda

Bolívar

Sucre

Córdoba

Guaviare

Tolima

Atlántico

Norte de Santander

Santander

Valle del Cauca

Quindío, Boyacá

San Andrés

Providencia

Santa Catalina

Incendios forestales, un riesgo ante la llegada del Fenómeno de El Niño

Información proporcionada por el Instituto de Hidrología, Metereología y Estudios Ambientales (Ideam), permitió conocer que con la llegada de este evento al país, es posible que se adelanten otros casos de riesgo como lo son los incendios forestales.

Entre las zonas que presentan mayor riesgo de incendios forestales se encuentran: Bogotá, La Guajira, Cundinamarca, César, Córdoba, Tolima y Magdalena. Otros departamentos con riesgo moderado, pero con posibilidades de pasar a riesgo alto son Antioquia, Valle del Cauca y Boyacá.

Por esta razón, la entidad señaló que es necesario que a partir de ahora se pongan en marcha planes de prevención y atención frente a posibles sucesos de desastres naturales a partir de las administraciones locales y departamentales.

Ministra de Ambiente señala la importancia de unir esfuerzos para enfrentar el fenómeno

Durante los primeros días de mayo de 2023, la ministra, Susana Muhamad, participó en la Mesa Directiva del Foro de Ministros y Ministras de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe que se desarrolló en Costa Rica, desde allí, hizo una invitación a sus homólogos de la región para unir esfuerzos.

En su pronunciamiento propuso la creación de una red de emergencia activa que opere entre los sistemas nacionales de proyección climática y meteorológica, pero que considere también acciones preventivas.

“En nuestro sistema de monitoreo hidrometeorológico parece que será algo sustancial para la región, con impactos probablemente catastróficos para algunos países”, declaró la ministra.

El comunicado sobre las declaraciones de la ministra también recordó que Colombia lleva tres años viviendo los efectos producto del fenómeno de La Niña, en la que registró cerca de un millón de personas damnificadas. Sin embargo, ante el caso del fenómeno de El Niño, mencionó que es importante mirar las consecuencias de este evento y a partir de programas de restauración ecológica y biodiversidad se consideren sus consecuencias.

En este marco, con respecto al trabajo conjunto para enfrentar los efectos de los fenómenos, así como también continuar con acciones colaborativas para reducir el impacto en el medioambiente, Muhamad insistió en el canje de deuda externa por acción climática.

De esta manera, en un acuerdo multilateral, señala, un porcentaje de la deuda hasta 2030 y que por 10 años sea condenada para invertirse en acción climática.

Así, comunicó que:

“Lo que propone el Presidente Gustavo Petro es un acuerdo multilateral a una escala suficiente no solo para los países más vulnerables sino los de renta media, que hoy no podemos endeudarnos más, que estamos pagando permanente por la crisis climática y al mismo tiempo nuestras cuentas fiscales no dan para pagar ni nuestras NDC ni los procesos de adaptación ni la respuesta a la crisis”.