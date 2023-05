“La Barbie colombiana” arremetió contra Yina Calderón: “Eres lo más parecido a un show barato”

Foto: Instagram @tatianamurillooficial

Tatiana Murillo, más conocida como ‘La Barbie Colombiana’, no se ha quedado callada ante las críticas que recibió por parte de la empresaria Yina Calderón quien habría intentado según ella, ofenderla diciéndole mujer trans. En un par de historias de Instagram, la joven decidió responderle de manera tajante a la DJ, exponiendo sus opiniones sobre ella y su desempeño profesional.

‘La Barbie Colombiana’ es reconocida por su música y sus publicaciones en las redes sociales. Sin embargo, también ha sido objeto de críticas por parte de Yina Calderón, quien ha hecho además comentarios incómodos sobre diversas personalidades del mundo del espectáculo colombiano, incluyéndola a ella por muchos motivos. También Véase: Ana del Castillo, Epa Colombia, Aida Victoria Merlano entre otros.

En esta oportunidad, ‘La Barbie Colombiana’ no se contuvo y le respondió a Yina Calderón en dos partes. En primer lugar, le indicó que todos sus fans la siguen porque es un “show gratuito” y en Colombia, gusta mucho lo gratis. En segundo lugar, la joven dejó claro que si ella parecía una mujer trans, era porque tenía más “huevos” que los hombres que salen con ella.

‘La Barbie colombiana’ se defendió de comentarios discriminatorios de Yina Calderón: “Eres lo más parecido a un show barato”. / Video @tatianamurillobarbie

Finalmente, la influenciadora afirmó que muchas personas le han dicho los hermosa que se ve en persona, mucho más de lo que se puede ver en las redes sociales, algo que según ella, Yina Calderón nunca podría lograr. ‘La Barbie Colombiana’ concluyó su mensaje indicando que personas como la huilense merecían una lección y que sus comentarios negativos no deberían quedar impunes.

“A una persona como estas alguien sí debería darle una gran hija de put*sima pela para que aprenda a respetar. Se ha metido con medio país para figurar, lo hace muy bien. Ojala facture porque mi amor, el dinero es muy importante, créeme que yo amo el dinero, pero… a ese costo no”, aseguró la creadora de contenido.

Esta pelea ha causado gran revuelo en las redes sociales, generando una gran cantidad de comentarios y opiniones divididas. Mientras algunos apoyan a ‘La Barbie Colombiana’ por defenderse de las críticas, otros consideran que su respuesta fue desproporcionada al sugerir una agresión física para Calderón.

Este tipo de enfrentamientos entre figuras públicas en las redes sociales no son nada nuevo, y parece que estos episodios son simplemente una estrategia de difusión que al final termina generando más y más reproducciones o interacciones, que finalmente, se traducen en dinero. Ejemplo de esto, la “tiradera” entre Anuel AA y el cantante paisa Feid.

“Soy como odiosa”: Yina Calderón sobre Karol G

Hace menos de un mes, se vio cómo Karol G también decidió cambiar su color de pelo, dejando atrás el rojo que la llevó a sentirse identificada con el personaje de Ariel en La Sirenita y ahora, en el programa estadounidense Saturday Night Live sorprendió a sus millones de seguidores con un nuevo tono de cabello: un rosa claro, muy similar al que llevaba Yina Calderón.

Karol G se despidió del rojo en su cabellera como La Sirenita y al mejor estilo Barbie, se quedó con el rosa pálido. @karolg/Instagram

Por esta razón, la empresaria de fajas recientemente arremetió al parecer contra ‘La Bichota’, porque según sus declaraciones alguien muy famoso decidió cambiar su color de cabello y según expresó a través de sus InstaStories es muy “odiosa” en lo que se refiere a su estilo propio.

Posteriormente, la DJ aseguró que no le gustaría que alguien en la calle le dijera a la otra persona que llevaba “el mismo color de Yina Calderón”. “Los colores son de todo mundo, tú no tienes por qué no ponerte un color de pelo que la otra tenga, ¿quién dijo eso? Solamente que a mí, soy como odiosa y me gusta que mi color de pelo no solo lo tenga yo, sino que digan: ‘ay, ese es el pelo de Yina”.