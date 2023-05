Gustavo Petro plantó a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores: el expresidente Samper salió molesto

A la reunión extraordinaria de la Comisión, que está integrada, por ley, por los expresidentes, solo asistió el expresidente Samper, que no dio ninguna declaración, pero se conoció que dará una rueda de prensa el 11 de mayo desde San Andrés. Colprensa.

El presidente Gustavo Petro dejó plantada a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores que él mismo había citado en la tarde del 10 de mayo. Al encuentro solo asistieron los demás miembros de la comisión, el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, que presidió la comisión, y el expresidente Ernesto Samper, que salió molesto de la Casa de Nariño ante el desplante del presidente Petro.

En la reunión se esperaba tratar dos temas fundamentales para la política exterior del Gobierno nacional: Venezuela y el litigio con Nicaragua, sin embargo, esto último no se abordó.

Los asistentes a la reunión, que estaba programada para las 11:00 a. m., esperaron al presidente Petro hasta las 3:00 p. m.; al confirmarse que no asistiría, el canciller tomó las riendas y evacuaron la agenda del día, excepto lo relacionado al litigio con Nicaragua, discusión que Leyva pidió aplazar, pues no quería abordarlo a profundidad hasta que se adelante el próximo consejo de ministros del presidente Petro.

A la reunión extraordinaria de la Comisión, que está integrada, por ley, por los expresidentes, solo asistió Ernesto Samper, que no dio ninguna declaración, pero que, según información de El Tiempo, dará una rueda de prensa el 11 de mayo desde San Andrés.

Los expresidentes Iván Duque, Juan Manuel Santos y César Gaviria presentaron excusas por no poder asistir; el expresidente Álvaro Uribe sostuvo un encuentro privado con el canciller Leyva el 9 de mayo. El único que no advirtió el porqué no podía asistir fue el expresidente Andrés Pastrana.

Los demás miembros de la comisión son Julio Londoño Paredes y Jorge Enrique Valencia, principales designados por Petro; los senadores Iván Cepeda (Pacto Histórico), José Luis Pérez (Cambio Radical) y Paola Holguín (Centro Democrático), y los representantes a la Cámara Mary Anne Perdomo (Pacto Histórico), Juana Carolina Londoño (Partido Conservador, que también es presidenta de la Comisión Segunda) y Gersel Luis Pérez (Cambio Radical).

Una de las asistentes a la reunión fue la senadora Gloria Flórez, que confirmó que en el encuentro solo se habló sobre Venezuela: “Es muy importante esta Comisión, en tanto permite dar su opinión sobre los temas que pone el Gobierno nacional, en esta ocasión abordamos la agenda internacional estratégica del presidente Petro, especialmente ligada al cambio climático en las tareas de preservación y cuidado de la Amazonía, al tema migratorio”.

“Se abordó el tema del restablecimiento de relaciones con Venezuela, los avances que ha habido. Hablamos de la necesidad de abordar el tema de Nicaragua en la próxima reunión, que será convocada en los próximos días”.

Según la senadora “se habló de la necesidad de acompañar la agenda de las elecciones, como lo dijo el presidente Samper, elecciones sin sanciones, que esa es como la urgencia que hay, y abordamos como tarea fundamental la necesidad de hablar con Nicaragua”.

La reunión entre el expresidente Uribe y el canciller Leyva

Antes de la reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, el expresidente Uribe se excusó diciendo que no podía asistir y solicitó un encuentro privado y previo con el canciller Leyva. Junto a Uribe estuvo la senadora Paola Holguín. Ambos le señalaron sus cuatro reparos frente al restablecimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela, advirtiendo el riesgo que, según ellos, podría generar el régimen de Nicolás Maduro en el país.

El primer reparo tiene que ver con una preocupación de buena parte del pueblo venezolano sobre las garantías para la puesta en marcha de una jornada electoral libre, democrática y con veeduría interna. El segundo es sobre el destino de los grupos armados ilegales colombianos —el ELN y las disidencias de las Farc— que tendrían presencia en Venezuela con consentimiento de Maduro.

El tercer reparo es con relación al papel que tendría Colombia y la incumbencia del país en la construcción de la democracia en Venezuela tras el desarrollo de dicha jornada electoral. Lo último que expusieron el expresidente y la senadora tiene que ver con que ambas naciones integran el sistema interamericano y la destrucción del Estado de derecho en Venezuela, la parcialización de los medios de comunicación y el control que tomó el régimen sobre estos, la “destrucción de la empresa privada” y el rompimiento de las ramas del poder.