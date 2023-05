Alberto Gamero rompió el silencio sobre su permanencia en Millonarios y habló de la renovación

El técnico de Millonarios habló sobre su renovación con el club. Foto: Millonarios - Twitter

Millonarios está pasando por un gran momento deportivo y es uno de los fuertes candidatos al título de la Liga BetPlay 2023-I. El equipo de Alberto Gamero es el líder de la tabla clasificación con 36 puntos y su reciente victoria ante Alianza Petrolera en el estadio El Campín le permitió tener una diferencia de tres puntos con el segundo en la tabla, que es Águilas Doradas. El entrenador del equipo es uno de los artífices el buen momento del cuadro Embajador y la pregunta que muchos hinchas es si seguirá en su puesto tras la culminación de su contrato a finales del 2023.

Te puede interesar: Beckham David sería el reemplazo de Óscar Cortés en Millonarios

La hinchada está más que ilusionada con el momento del equipo y pese a que el cuadro Embajador no pudo sellar su paso a la fase de grupos de la Copa Libertadores, en la Copa Sudamericana han mantenido un gran nivel y comandan el grupo F con siete puntos; por otra parte, en el rentado local ya aseguraron su clasificación a los cuadrangulares finales y solo han caído en dos ocasiones.

En el último juego ante Alianza Petrolera, el equipo Embajador se impuso por 3-1 con un doblete del costarricense Juan Pablo Vargas y con un tanto de Leonardo Castro, mientras que la visita descontó a través de Andrés Steven Rodríguez. Ahora el club bogotano deberá enfrentar a Boyacá Chicó y La Equidad, para dar por terminada la fase del todos contra todos, mientras que por Sudamericana se medirá ante Peñarol.

Alberto Gamero confirmó que ya tenía la renovación en sus manos. Foto: Millonarios - Twitter

“Solo es hablar, arreglar unas cositas que he visto por ahí”

Alberto Gamero llegó a Millonarios en 2020 y desde ese entonces ha ganado un título de Copa Colombia. Tras el más reciente compromiso disputado en la capital colombiana, el técnico habló en rueda de prensa y se refirió a la posible renovación con el Embajador.

Te puede interesar: Estas son las duras sanciones que recibirán los hinchas violentos en Bogotá: serán vetados por varios años de El Campín

“Yo con nuestros directivos tengo una muy buena relación, ya tengo una propuesta en la mano, y si me hacen una propuesta en la mano es porque hay un interés de ellos y un interés mío también. Yo aquí estoy feliz, estoy contento, viviendo estos momentos lindos que uno antes visualizaba”, aseguró el timonel del cuadro Embajador, quien dio un parte de tranquilidad para los hinchas del club.

El técnico de Millonarios confirmó que ya tiene la propuesta de renovación en sus manos, pero espera poder llevar las cosas con calma y sin apuros debido a que su contrato culmina a finales de diciembre.

El técnico ha conquistado un título de Copa Colombia desde su llegada al club. Foto: Millonarios - Twitter

“Lo que he manifestado es que no hay desespero ni prisa con eso, la intención mía está, la intención de ellos está, yo creo que esto se da en cualquier momento que nos sentemos, ya tengo una propuesta en la mano y que ellos me han pasado, simplemente es hablar con ellos y esa es la demora (...) ustedes lo han visto esto de viajar, concertarse, partidos, ha sido duro, pero en ese aspecto estoy tranquilo y me parece que ellos también, solo es hablar, arreglar unas cositas que he visto por ahí, pero las cosas van bien”, resaltó Alberto Gamero.

Te puede interesar: Hinchas de Atlético Nacional podrán asistir al Campín para el partido contra Santa Fe

En rueda de prensa, el defensor costarricense, Juan Pablo Vargas, también se refirió a su futuro y aseguró que por ahora está muy tranquilo en Millonarios y destacó que en el cuadro Embajador se siente como en casa y su renovación está en manos de su representante.

“Acá me siento en casa. Me siento muy bien, me han tratado muy bien desde que llegué a pesar de que en algún momento las cosas no salieron como hubiera querido, pero siempre he sentido apoyo y cariño. Ese tema lo maneja mi representante. Para eso está él, que tiene el conocimiento. Creo que a mí lo que me toca es dedicarme a jugar y tratar de hacerlo bien”, afirmó el jugador costarricense.