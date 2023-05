“Ya estuvo bueno de Shakira”: presentador de “Buen día, Colombia” recibió críticas por su comentario en pleno programa

Andrés López y Orlando Liñán de 'Buen día Colombia', hablaron de Shakira y su separación. / Foto: Canal RCN

‘Buen día, Colombia’ se ha posicionado como uno de los programas más vistos en las mañanas del país. Ana Karina Soto, Mauricio Vélez, Violeta Bergonzi, Andrés López López, Luz Dary Cogollo y Orlando Liñán son los presentadores del matutino que actualmente es tendencia en las redes sociales por uno de los comentarios que arrojó el último presentador mencionado sobre Shakira.

Desde junio de 2022, mucha es la tela que se ha cortado sobre el tema “separación de Shakira y Gerard Piqué”. Especulaciones, supuestos, posibles, rumores, chistes; todo, absolutamente todo se ha hablado de este episodio que envuelve a una de las parejas más famosas de los últimos tiempos no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo.

Por esto, fue que Orlando Liñán se hartó y dijo en medio del programa: “Ya estuvo bueno de Shakira”. El comentario surgió luego de que primero, en el matutino (como casi todos los programas) se empezara a hablar y citar información que muchos medios españoles han arrojado sobre los desplazamientos que tendrá que hacer Piqué para ver a sus hijos en Estados Unidos luego de la mudanza de Shakira a Miami; y segundo, luego del encuentro entre la mexicana Thalía y la barranquillera en la gala de los ‘Premios Billboard: Mujeres en la Música Latina’.

Orlando Liñán se hartó de que en Buen día, Colombia se hablara tanto de la separación de Shakira y Piqué.

El apunte de Liñán sorprendió a todos sus compañeros de set, en especial a Andrés López, le contestó entre risas: “Déjela quieta”, a lo que el valduparense respondió diciendo que ya era suficiente el estar hablando de esta separación.

Y es que prácticamente para los medios de información es bastante difícil dejar de hablar de Shakira y Gerard Piqué, puesto que muchos son los dardos que lanza la barranquillera cada que tiene la oportunidad de hablar en público. Tal y como sucedió en el discurso que dio en el marco de los ‘Premios Mujeres en la Música de Billboard’:

“Ha sido un año de cambios sísmicos. Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no. Lo que importa verdaderamente es si sigues siéndote fiel a ti misma. Cuando me sentí más perdida, fue la música la que me puso en el camino de regreso a mí misma. Hemos tocado temas que no se podían tocar, hemos dicho cosas que no se podían decir. Y aunque alguno se haya quejado por allí... Ya no hay marcha atrás”.

Papá del actor Orlando Liñán, quien interpretó a Diomedes Díaz, fue herido en un intento de atraco en Valledupar

Orlando Liñán, presentador del matutino del Canal RCN ‘Buen día, Colombia’, le puso los pelos de punta a sus más de 1,2 millones de seguidores en Instagram, pues a través de sus historias, comunicó el pasado 3 de mayo de 2023 que unos ladrones hirieron a su padre con un arma traumática al atracarlo en el barrio Arizona, ubicado en el norte de Valledupar.

El pasado 3 de mayo de 2023, hirieron al padre de Orlando Liñán con un arma traumática en Valledupar. / Imagen @orlandolinan

En las instantáneas que compartió el también cantante, se puede observar inicialmente a su padre acostado en una camilla recibiendo atención médica por parte de una enfermera. Luego, en la segunda fotografía, aparece el señor Maximiliano Liñán con su abdomen descubierto en el que se le puede ver una gasa a la altura de una de sus costillas donde impactó el proyectil.

“DIOS METIÓ SU MANO” y “No fue intento siii lo atracaron y por la misericordia de Dios no lo mataron !!! El disparo sólo roso su abdomen”, escribió el cantante valduparense. Del atraco no se conocen mayores detalles. Según comunicó el propio cantante, el señor Maximiliano Linán está siendo atendido en la Clínica Erasmo de Valledupar.