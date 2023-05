Tildan de ridículo a Piqué por proponer una sesión con Bizarrap: “Cualquiera puede ser cantante con inteligencia artificial”

El futbolista habló sobre la idea de hacer una sesión con Bizarrap. Fotos: Bzrp / Gerard Piqué - Twitter

Ibai Llanos se prepara para La Velada del Año III, evento aficionado de boxeo que el streamer organiza por tercera vez. En la presentación del cartel de artistas que acompañaran a los creadores del contenido el próximo 1 de julio en Madrid, estuvo Gerard Piqué, quien hizo referencia a una posible sesión con el productor Bizarrap, el mismo argentino que colaboró con Shakira en un tema conjunto que presuntamente iba en contra de exjugador español.

Gerard Piqué acompañó a Ibai en la transmisión de presentación de artistas a través de la plataforma Twitch, en el marco de la misma, llamó la atención un anunció del exdefensa del Barcelona, quien aseguró que una eventual sesión musical de Biza con él, sería algo gigante y que la gente no se lo esperaría.

“El chupito no es una sesión de Bizarrap conmigo, que la gente no espere aquí algo como eso”, expresó Piqué, por su parte, Ibai cuestionó jocosamente: “Una sesión de Bizarrap contigo sería lamentable”. La reacción del creador de contenido fue sorpresiva, pues no se esperaba dicho anuncio por parte de su compañero de negocios.

Respecto al cuestionamiento de Ibai, Piqué se atrevió a señalar que una canción en donde el participara sería potente:

“Bueno, yo no diría que es lamentable, yo diría que si algún día se hace una sesión con Bizarrap conmigo, no sería un chupito, sería algo grande de verdad, sería una botella de 5 litros o 10 litros de algo potente, un chupito me parece poco”, expuso.

Sin embargo, ante los comentarios de los espectadores y el mismo Ibai, Piqué desestimó su idea y aseguró que todo lo hacía por ambientar el momento: “Eso es broma, no lo voy a hacer jamás; que la gente no se caliente joder que simplemente yo quería matizar un poquito”, recalcó.

Piqué señaló que cualquier persona puede ser cantante

De acuerdo con Ibai Llanos, a pesar que Piqué reiteró que todo se trataba de una hombre, para él, sería difícil escuchar al exjugador cantando, pues su voz no iba mucho con el tema musical, “pero es que aparte te pega un poco con tu voz cantar, tío”, aseguró Ibai. Mientras la broma continuaba, la expareja de Shakira se atrevió a señalar que gracias a la tecnología en la actualidad cualquier persona podía cantar.

“Bueno pero es que hoy con el autotune es muy fácil, con la inteligencia artificial es algo muy fácil, cualquiera puede ser cantante con inteligencia artificial, que me lo han dicho, bueno me lo han comentado; yo hoy mismo hago una canción de quien quieras de alguno de los invitados”, añadió Piqué.

Reacciones

Reacciones ante la posible sesión de Piqué y Biza.

Los duelos de La Velada del Año III

Combate 1: Coscu vs. Germán Garmendia

Combate 3: Rivers vs. La Rivers

Combate 5: Shelao vs. Viruzz

Combate 6: Amouranth vs. Mayichii

Combate 4: Luzu vs. Fernanfloo

Combate 2: Ampeter vs. Papi Gavi

Artistas invitados a La Velada del Año III

- Feid

- Ozuna

- Quevedo

- María Becerra

- Rosario Flores

- Estopa

Gerard Piqué dirige la Kings League

El torneo de fútbol creado por Gerard Piqué se convirtió en uno de los eventos más seguidos por las personas en plataformas de streaming como Twitch y YouTube. Hasta el momento la cifra más alta de espectadores fue cuando estuvo presente Ronaldinho jugando para Porcinos, equipo de Ibai Llanos, y en ese momento más de 2.1 millones de personas estuvieron siguiendo el regreso de la leyenda brasileña.

Algunas de las cifras más destacadas que dejó la Kings League en la final four fueron sus 92.522 asistentes en el Camp Nou, además se batió un Récord Guiness de la mayo cantidad de personas usando máscaras, una marca que se registró en Filipinas con 30 mil personas y finalmente el evento tuvo un pico de 2.16 millones de espectadores en las diferentes plataformas.