Se conocen los ganadores del concurso de Mr. Beast: un colombo-venezolano está en la lista

Entre los diez ganadores del concurso por el cumpleaños del creador de contenido, se encuentra el colombo-venezolano Jaime Hernández Terán. Crédito: mrbeast / Instagram

Jimmy Donaldson es considerado uno de los youtubers con mayor proyección de los últimos años en la plataforma, gracias a su carisma y sus alocados concursos en los que regala una gran cantidad de dinero. El estadounidense ha hecho crecer su canal hasta llegar a más de 152 millones de seguidores en la plataforma digital.

Y fue en uno de esos concursos, que Mr. Beast decidió regalar 50 mil dólares a cinco seguidores, aunque después subió la cifra de ganadores a 10, en una dinámica a través de sus redes sociales, más concretamente en la plataforma Instagram.

Y aunque hubo muchos comentarios sobre una posible estafa, en la tarde del miércoles 10 de mayo el mismo Jimmy publicó a los ganadores en sus estados de Instagram. Entre los felices usuarios que recibirán dinero por parte de Mr. Beast se encuentra un joven colombo-venezolano de nombre Jaime Hernández Terán, que se describe en su cuenta de Instagram como modelo de la vida real y extra de cine y televisión.

El creador de contenido Mr. Beast reveló los 10 ganadores de su concurso de cumpleaños en la plataforma Instagram. Crédito: mrbeast / Instagram

Antes de dar a conocer los ganadores del concurso, Mr. Beast le agradeció a todas las personas que cumplieron los requisitos para participar en la actividad con el que el creador de contenido celebró su cumpleaños. “gracias a todos por participar en mi publicación de cumpleaños, aquí están los 10 ganadores”.

También, Jimmy hizo la aclaración que las personas que aparecen en la lista que compartió son los únicos ganadores, por lo que si otros usuarios llegan a recibir un mensaje sobre el concurso, es posible que se trate de una estafa, “estos son los únicos ganadores, si usted recibe un DM de alguien más es una estafa”.

Pero no se preocupe si no fue uno de los diez ganadores, pues el creador de contenido también confirmó que está pensando en hacer más concursos en el futuro, “gracias por participar, estoy planeando hacer más giveaways en el futuro, los amo a todos”.

Las dudas sobre el concurso

El 7 de mayo de 2023 Mr. Beast publicó la fotografía del concurso en su cuenta de Instagram, en donde las personas debían comentar la publicación y compartirla para poder participar y ser opcionado a ganar el dinero que el creador de contenido estaba regalando por su cumpleaños.

Uno de los inconvenientes que se presentó con la dinámica, fue que, supuestamente, Mark Zuckerberg eliminó la publicación, lo que dio a entender que se habrían perdido la información de muchos usuarios que comentaron la foto antes de ser eliminada.

Ese problema llamó la atención de la modelo Mabel Cartagena, que se pronunció sobre el concurso y dio a entender que el creador de contenido solo quería seguidores y volverse viral, por lo que todo se podría tratar de una posible estafa.

Sobre el concurso, Cartagena aseguró que los usuarios en redes sociales son muy crédulos al compartir de manera tan masiva la imagen del concurso en la que se ve a Mr. Beast con una gran cantidad de dólares.

“Para que después no digan: ‘ay, no seas tan envidiosa, déjanos soñar’. Se le borró la publicación a Mr. Beast, imaginate tú. Según él, Mark Zuckerberg se la quitó. Pero no se preocupen, él dijo que guardó los nombres de todas las personas”, comentó la modelo sobre el concurso de Mr. Beast en un estado en sus redes sociales.

Mabel Cartagena también puso en duda la capacidad del equipo de Mr. Beast para recuperar la información de los comentarios en la publicación una vez fue eliminada de Instagram. Para la modelo, el anuncio del creador de contenido se trató solo de una estrategia para generar likes y comentarios, lo que le permitió ganar más seguidores en su cuenta de Instagram, y en general, en todas las plataformas en las que el estadunidense tiene presencia.