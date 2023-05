Partido Conservador confirmó que no apoyará la reforma a la salud: “No va a satisfacer a los colombianos”

Aseguró que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se había reunido con él para escucharlo y, así, tratar de llegar a acuerdos, sin embargo, señala, no hubo nada específico

Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador, reconfirmó que aquella colectividad no apoyará la reforma a la salud que propone el gobierno del actual presidente colombiano, Gustavo Petro, y que tanta polémica ha causado dentro del panorama nacional. Dentro de sus argumentos está que las propuestas que se han hecho desde aquel movimiento político no han sido tenido en cuenta para ser agregadas al texto. Esto surge en medio de las probabilidades que existen de que los Partidos Liberal y de La U puedan cambiar de opinión y manifestar su respaldo.

“Nosotros tenemos una decisión de bancada que fue no votar la reforma a la salud mientras no haya una nueva bancada, esa decisión siguen vigente”, inició diciendo.

“He estado revisando y hay todavía unos puntos importantes de fondo, delicados, que son líneas azules del partido que no han sido aceptadas, así que mientras ello no ocurra, el Partido Conservador, así se quede solo, votará no a una reforma a la salud que creemos no va a satisfacer a los colombianos”, continuó. Aseguró que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se había reunido con él para escucharlo y, así, tratar de llegar a acuerdos, sin embargo, señala, no hubo nada específico.

“Se reunió conmigo la semana pasada, me dijo que iba a tratar de buscar unos consensos, pero hasta hoy no hemos avanzado más. Hasta hoy no están incluidas las líneas azules, así que no podemos votar la reforma a la salud”, manifestó.

Es de recordar que en abril de este año, la entonces ministra de Salud, Carolina Corcho, según se reveló, había rechazado el 73% de las propuestas hechas por parte de los conservadores y ‘la U’, por lo que se mantuvieron las tensiones respecto a la participación de estos movimientos dentro de la reforma.

“Nos reunimos los presidentes de los tres partidos, Conservador, Liberal y de ‘la U’, y el balance es el siguiente: del total de las proposiciones, solo acogen el 27%, rechazan el 73%; y de las prioritarias, que son el modelo mixto, la libre escogencia. Acogen solo 19 de 95, menos del 20%”, comentó, por aquellos días, Efraín Cepeda.

Esto surge en medio de las declaraciones de la directora del Partido de la U, Dilian Francisca Toro. En una entrevista con el diario El Tiempo, la funcionaria detalló que apoyarían la reforma, pero, “siempre y cuando estén todas las proposiciones de cambio que nosotros solicitamos. Por ejemplo, que haya un sistema mixto (privado y público). También pedimos que las EPS sean administradoras del riesgo en salud y el operativo, que es algo muy importante para lograr la continuidad y la oportunidad en la atención de los pacientes”.

“Con el Gobierno estamos de acuerdo con la atención primaria y la atención integral en las zonas alejadas. Asimismo en la dignificación laboral, en poder tener muchos más especialistas en los sectores apartados, en fortalecer los hospitales públicos, de hecho pusimos unos artículos muy interesantes para fortalecer los hospitales públicos. Es tratar de introducir lo que nosotros estábamos insistiendo en el articulado y así tener una ley que construye sobre lo construido y que mejore la atención”, añadió.

Por su parte, el senador Alejandro Carlos Chacón, del Partido Liberal, comentó: “Nosotros siempre hemos manifestado nuestros puntos de honor, entendemos que el ministro de Salud con buena actitud viene dialogando para modificar la reforma en lo que nosotros consideramos que es perjudicial para la gente y para el sistema”.

“Y si él lo hace yo creería, y es la postura que siempre hemos mantenido, podríamos mirar. Lo que pasa es que la radicalización que tenía la ministra Corcho no es la que tiene el nuevo ministro de Salud. Si nos incluyen y reforman lo que hemos pedido, no tendríamos ningún problema con votar el proyecto”, indicó.