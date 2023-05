El “Chino” Sandoval decepcionó tanto al ‘Bolillo’ Gómez que lo hizo llorar

El delantero de 23 años es señalado de cometer actos de indisciplina en el Tiburón. Imagen: @luis.sandoval9/Instagram

El primer semestre para el Junior de Barranquilla ha tenido altas y bajas, primero bajo la dirección técnica del entrenador samario Arturo Reyes, que tuvo el respaldo de la dirigencia Rojiblanca para confeccionar la nómina a su gusto con nombres importantes como el de Juan Fernando Quintero.

Sin embargo, el Tiburón no tuvo un buen arranque en la Liga BetPlay Dimayor, como tampoco en la Conmebol Sudamericana en la que quedó eliminado en la fase previa ante el Deportes Tolima, un duro golpe para los hinchas del cuadro barranquillero que esperaban ver a su equipo siendo protagonista en el certamen continental.

La falta de resultados condenó la permanencia de Arturo Reyes en el banquillo del Junior de Barranquilla. Su lugar fue ocupado por el experimentado Hernán Darío Gómez, que a su llegada se encontró con varios inconvenientes en la plantilla de jugadores que se encontraban fuera de forma como también con algunos actos de indisciplina de sus dirigidos.

El Bolillo tomó las riendas del Junior de Barranquilla, que para la novena fecha estaba hundido en el sótano de la tabla. No obstante, el antioqueño se amarró los pantalones y puso mano dura, lo que se vio reflejado con el correr de los partidos, pues actualmente el Tiburón está dentro de los ocho mejores.

En su última salida por el rentado local el Junior cayó en condición de visitante 2-0 ante Once Caldas, que de paso logró su primera victoria en el campeonato. La derrota ante los Albos en el Palogrande de Manizales generó todo tipo de críticas por el rendimiento de los dirigidos por Bolillo Gómez, especial Léider Berrío y Luis el Chino Sandoval.

Precisamente, en las últimas horas el Chino Sandoval volvió a estar en boca de la prensa luego de que se conociera que el delantero de 23 años llegó en estado de alicoramiento al entrenamiento del lunes 8 de mayo, por lo que Hernán Darío Gómez tomó la decisión de no contar más con el futbolista que tiene tres goles en su haber.

Así mismo, el periodista de Win Sports Felipe Sierra aseguró vía Twitter, que el delantero tendría sus horas contadas en la escuadra barranquillera a la que volvió para el presente torneo por cuenta de Arturo Reyes.

“#Junior busca la forma de finalizar el contrato de Luis Sandoval (23) tras haber llegado al entrenamiento en alto estado de alicoramiento Haydar, Albornoz, Pacheco y Ortíz han sido separados del primer equipo, hasta nueva orden”.

El delantero llegó en estado alicoramiento al entrenamiento del Junior. Imagen: @PSierraR/Twitter

La polémica no paró allí, ya que según contó el periodista Fabio Poveda en el programa Blog Deportivo de Blu Radio, la decepción del entrenador con Luis Sandoval fue tal que al antioqueño se le vinieron las lágrimas. “En horas de la tarde, el jugador Luis Sandoval, era claro y evidente que no había dormido, en estado de alicoramiento, no se había recuperado. Era tan evidente que Bolillo Gómez habló con él”.

“Le cantó la tabla de una manera que el Bolillo estaba decepcionado del Chino Sandoval, tan decepcionado que lloró con el jugador”.

Lo curioso de la situación del Chino Sandoval es que previo al juego ante Once Caldas por la jornada 18 de la Liga BetPlay Dimayor, manifestó que era un hombre nuevo y que solo quería disfrutar de su presente en el conjunto barranquillero.

“Yo cometí varios errores en el pasado, de los cuales me arrepiento, pero siempre he confiado que Dios tiene un propósito conmigo al brindarme la oportunidad de volver al Junior (…) En ningún momento tuve indisciplina en el equipo, son especulaciones y ahora me encuentro en un momento lindo de mi carrera”.

De momento el Junior de Barranquilla es octavo con 24 puntos y -2 en la diferencia de gol. En la próxima fecha el cuadro Tiburón buscará acercarse a la clasificación cuando reciba en el Metropolitano al Deportivo Pereira el sábado 13 de mayo desde las 8:30 p.m. hora colombiana con trasmisión de Win Sports +.