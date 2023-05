Carlos Vargas confesó que votó por Gustavo Petro: “Me siento medio asustado”

| Foto: Instagram @carlitosvargasm

El reconocido presentador Carlos Vargas vivió una divertida entrevista junto a Martin de Francisco y Santiago Moure, allí el integrante de La Red habló de algunas experiencias en la televisión y el mundo del espectáculo; aunque una de las partes más entretenidas de la conversación fue cuando se refirió sobre algunos personajes de la política nacional sorprendiendo con sus declaraciones.

Precisamente en la dinámica del programa ‘La tele letal’ De Francisco y Moure suelen enseñar imágenes de políticos a los invitados para que estos digan su primera impresión, algo a lo que no escapó Carlos Vargas.

El par de conductores del show iniciaron enseñándole a Vargas una imagen en la que aparecía el más reciente expresidente, Iván Duque. Allí entre risas y bromas acerca del peso del exmandatario soltaron comentarios en contra del fiscal Francisco Barbosa y de José Guillermo Hernández Aponte, alias ‘Ñeñe’.

Pero tal vez una de las revelaciones más particulares que hizo en ‘La tele letal’ el presentador de La Red fue que votó por Gustavo Petro para las elecciones presidenciales del 2022. El comunicador afirmó que siempre se ha percibido como rebelde aunque en las anteriores elecciones apoyó al actual jefe de Estado: “Yo voté por Petro y hasta ahora me siento medio asustado”.

Aunque no fue la única ocasión en la que Carlos Vargas demostró su preocupación referente al panorama político actual, el presentador de La Red mencionó que aún espera que la actual administración redireccione el rumbo del Gobierno: “Dios mío, yo pienso lo mismo. Yo no pensé que esto fuera a ser tan difícil, pero guardo la esperanza”.

Pese a que indicó su preocupación Carlos Vargas reafirmó su apoyo al presidente y vicepresidenta.

Carlitos Vargas no es el único, las dudas que despierta el presidente Petro

El 7 de agosto del 2022 Gustavo Petro se posesionó como presidente de la República de Colombia, el entonces candidato del Pacto Histórico pasó a la historia al convertirse en el primer jefe de Estado abiertamente de izquierda que ha tenido el país. A Petro no solamente lo apoyaron las bancadas sino que diversos actores y artistas famosos se unieron durante su campaña presidencial.

Varios meses de su mandato y ya ha despertado la duda en incertidumbre en algunos electores como es el anterior caso mencionado de Carlos Vargas. Pero tal vez una de las voces que han cuestionado al presidente y que más sorpresa ha generado es la periodista y realizador audiovisual Guillermo Prieto La Rotta mejor conocido como Pirry, quien, pese a que no se ha declarado petrista, apoyó al entonces candidato del Pacto Histórico para las elecciones presidenciales del 2022.

Pirry a través de sus redes sociales en un video publicado hace algunas semanas señaló que los motivos que lo incentivaron a votar por Petro en sus primeros meses de mandato no se han visto reflejados aún: “¿Arrepentido uno? Pues, uno votó por un cambio y unas ideas que le dijeron. Ahora, que esas ideas y ese cambio no haya sucedido, es otra cosa. ¿Por qué no han sucedido esas ideas y ese cambio? También es otra cosa”.

En uno de los apartados el periodista indicó que no solamente ha sido decepcionante el desenvolvimiento que ha tenido Petro en la presidencia sino su modo de llegar a la Casa de Nariño.