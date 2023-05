Rigoberto Urán se metió en la pelea: subió siete puestos en la general del Giro de Italia

El ciclista colombiano subió varios puestos en la general del Giro de Italia. Foto: EF Education-EasyPost (Twitter)

Rigoberto Urán subió varios puestos en la general del Giro de Italia 2023. La cuarta jornada de la Corsa Rosa fue de media montaña con tres puertos de montaña de segunda categoría que puso a prueba las piernas de los corredores más experimentados. La fracción estuvo protagonizada por una fuga que cumplió con su objetivo, debido a que el corredor francés, Aurelien Paret-Peintre se llevó el triunfo del día mientras que el noruego Andreas Leknessund del DSM se vistió de rosa al arrebatarle el liderato a Remco Evenepoel.

Por pate de los corredores colombianos, el mejor de la jornada fue Santiago Buitrago del Bahrain Victorious que pasó la línea de meta con el pelotón de los favoritos a 2:01″, pero se ubicó en el puesto 15, mientras que con el mismo tiempo llegaron los pedalistas Einer Rubio del Movistar Team en la casilla 28 y Rigoberto Urán del EF Education-EasyPost en el puesto 30.

La media montaña hizo de las suyas en la clasificación general y permitió varios de los corredores aspirantes al título pudieran ascender varios puestos como es el caso de Rigoberto Urán que subió siete casillas y se metió al top 20 de la clasificación general. El corredor antioqueño ahora está en la casilla 17 del escalafón principal a 2:25 de diferencia con el pedalista Andreas Leknessund que es el nuevo líder de la general.

Santiago Buitrago subió 14 puestos en la clasificación general y ahora pasó a ubicar la casilla 24 a 2:52″ del nuevo portador de la maglia rosa, mientras que Einer Rubio también pudo ascender algunas casillas y se ubicó en 27 del escalafón a 3:35″. Por otra parte, el velocista Fernando Gaviria del Movistar Team cruzó la línea de meta en el puesto 155 y se ubicó en la casilla 160 de la general.

El colombiano ya está en el top 20 de la general. Foto: EF Education-EasyPost (Twitter)

Clasificación de la cuarta etapa del Giro de Italia

1. Aurelien Paret-Peintre - AG2R Citröen Team | 4:16:04″

2. Andreas Leknessund - Team DSM | a 0:02″

3. Toms Skujins - Trek Segafredo | a 0:57″

15. Santiago Buitrago - Bahrain Victorious | a 2:01″

28. Einer Rubio - Movistar Team | "

30. Rigoberto Urán - EF Education-EasyPost | ″

155. Fernando Gaviria - Movistar Team | a 26:11″

Clasificación general del Giro de Italia

1. Andreas Leknessund - Team DSM | 14:35:44″

2. Remco Evenepoel - Soudal QuickStep | a 0:28″

3. Aurelien Paret-Peintre - AG2R Citröen Team | a 0:30″

17. Rigoberto Urán - EF Education-EasyPost | a 2:25″

24. Santiago Buitrago - Bahrain Victorious | a 2:52″

27. Einer Rubio - Movistar Team | a 3:35″

160. Fernando Gaviria - Movistar Team | a 43:18″

“A eso vinimos, no nos vamos a quejar”

En la previa de la cuarta jornada del Giro de Italia, Rigoberto Urán habló con Caracol Sports en donde explicó lo que sucedería en la jornada que se llevó a cabo entre Venosa y Lago Leceno y destacó que era un “día particular” y vaticinó que la fuga sería la gran protagonista del día.

El ciclista de Urrao explicó que debido a las condiciones de la etapa y el clima frío, era necesario prepararse para la competencia. “Con tanta subida y tanta bajada huevón esto son los manguitos porque si hace frío, pa’ arriba y llevo la chaqueta porque hay etapas como la de hoy de 170 kilómetros puede que haya candela en el grupo y no hay tiempo de bajar al carro, no hay quién te suba las cosas (...) hay que salir preparado, uno sale para la guerra”.

Además, reiteró que en caso de que se presentara la lluvia no tendría tanta trascendencia debido a que esto le afecta a todos. “Si llueve no importa, si llueve, nos llueve a todos, estamos preparados para eso, para eso entrenamos, a eso vinimos y no nos vamos a quejar”.