Prohibir corridas de toros y peleas de gallos, así es el referendo que propone la congresista animalista Andrea Padilla

Andrea Padilla anuncia referendo para protección animal de actos de crueldad en el mundo del entretenimiento.

Desde el Senado de la República, Andrea Padilla ha puesto en marcha varias iniciativas que, de hecho, ya tienen lugar en el Plan Nacional de Desarrollo para el Gobierno en curso. Bajo este panorama ha desarrollado un referendo con el que busca someter el artículo 7 de la Ley 84 de 1989.

La norma en cuestión sería sometida a escrutinio popular con el fin de lograr su derogación. Se trata de un artículo que en la actualidad permite, según el referendo dado a conocer por la senadora, “... conductas crueles con animales en las corridas de toros, corralejas, peleas de gallos, novilladas, becerradas y tientas, así como en el coleo y el rejoneo”.

Este referendo ya empezó su camino para convertirse en una realidad en el primer espacio: la Registraduría Nacional del Estado Civil y de hecho, sería el primero de carácter derogatorio que se realice en el país, el cual fue construido con colectivos en defensa por los animales de distintas zonas del territorio.

El referendo fue presentado el 7 de mayo de 2023 y dado a conocer posteriormente en las redes de la senadora, donde mencionó:

“¡Nos vamos con un referendo por la protección de los animales violentados en espectáculos! Para esta aventura, les invito a seguir las redes del referendo: @VoteSiXAnimales ¡Bienvenidos todos los sectores sociales y políticos! ¡Que Colombia decida!”.

En su pronunciamiento, dice: “Hemos analizado el curso de los debates políticos y jurídicos en el congreso y hemos concluido que de continuar esta dinámica los animales seguirán sometidos a la injusta violencia en espectáculos de entretenimiento (...) que sea en las urnas que los colombianos, en su totalidad, decidan si quieren o no más violencia contra los animales”.

Andrea Padilla hizo público el referendo que busca proteger a los animales. Créditos: @andreanimalidad/Twitter

Bajo este procedimiento jurídico, entrarían a voto popular las cuestiones señaladas en el artículo 7, las cuales también contienen situaciones que, en compañía de otros senadores, se han venido denunciando.

Ultimó Padilla en su video que se trata de: “Un referendo por la paz, por la empatía, por la compasión con todos los seres vivos. No más violencia contra los animales. Sí al referendo por los animales”.

Para que sea posible y obtenga la autorización, “... la solicitud debe estar respaldada por, mínimo, el 10 por ciento del censo electoral nacional, es decir, unas 3.900.224 firmas válidas. Si se logra este umbral, la votación en las urnas tendría que ser de al menos la cuarta parte del censo, esto es, unos 9.750.560 sufragios, para tener validez”.

Más sobre el referendo por los animales

La puesta en marcha de este referendo, indica la senadora como vocera a través de su comunicado, responde al análisis de escenarios políticos y jurídicos que tienen lugar en el Congreso de la República y que, si se siguen dejando transitar, los animales seguirían sometidos a acciones de violencia. De este modo nace el mecanismo constitucional que invita a los ciudadanos a votar.

Por su parte, la Corte Constitucional señaló en la sentencia C-666 del año 2010 que las prácticas pueden seguirse ejecutando hasta “... decisión en contrario del legislativo, o siempre y cuando se eliminen las conductas especialmente crueles contra los animales.”.

Además, mencionó que es “... deber del Estado expedir normas que superen el déficit normativo de protección animal en estos espectáculos”.

No obstante, el documento por el cual se dio a conocer el referendo, dicta que el Congreso no ha cumplido. De hecho, Padilla indicó que: “Unos pocos congresistas pretenden cerrar la discusión bajándole un centímetro a las banderillas o cambiando el material de las espuelas letales que les ponen a los gallos, lo que no es más que una burla a un asunto con profundas implicaciones éticas”.

Según Padilla, esta no es una medida que permita terminar con los actos de crueldad contra los animales.

“Por ello, tomamos la decisión de activar el poder soberano del pueblo colombiano para que, en un acto de empatía con los animales y en el marco de la más sana democracia directa y participativa, se pronuncie sobre la continuidad del artículo 7 de la Ley 84 de 1989 en el ordenamiento jurídico”, aseguró.