María Camila Osorio ganó los clasificatorios y avanzó al cuadro principal del Masters de Roma

La tenista colombiana María Camila Osorio clasificó al cuadro principal del Masters de Roma. @_camilaosorio_/Instagram.

La tenista colombiana María Camila Osorio, volvió a saltar a la tierra batida de las canchas italianas para cumplir con su segundo partido de clasificatorios del Masters 1000 de Roma, otra de las competiciones más importantes del circuito de la WTA y no decepcionó, con un juego dominante logró conseguir un puesto en el anhelado cuadro principal.

La cucuteña enfrentó a la francesa Oceane Dodin, actual número 99 del mundo y quien fue la encargada de vencer a la italiana Anna Turati en su primera presentación clasificatoria. La raqueta gala se plantó como la favorita ante Camila, pero no logró seguirle el ritmo y fue obligada a empacar maletas.

En la cancha de Tribuna del Foro Italico donde se está llevando a cabo el certamen, Osorio salió con un ritmo rápido con el objetivo de no dejar casi ni respirar a su rival y con retornos precisos, sacó rápidamente de sus casillas a Dodin, que no pudo contener la presión de la sudamericana, que casi no sufrió durante el compromiso.

En el primer set Serrano logró hacer la diferencia desde casi todos los ámbitos del juego, tuvo un total de cuatro Aces a favor, firmó una efectividad de conversión de segundos servicios en puntos del 60% a comparación del 11% de su rival y logró quebrarla en dos ocasiones firmando así un primer parcial positivo de 6-3.

Tras ver la dominancia de la cafetera en el polvo de ladrillo, Oceane se rezagó en el juego y se mostró más tímida al momento de atacar siendo bastante precavida al momento de pasar la pelota por encima de la malla. Esta duda y nerviosismo de la europea lo aprovechó María que en el segundo set también ganó con superioridad, aunque también supo medir su esfuerzo físico.

Durante este último tramo de compromiso, Osorio no presionó tanto al ataque, pero fue su inteligencia de juego la que salió a prevalecer. En este set la efectividad de servicios de ambas tenistas fue bastante similar y la diferencia se dio por medio de los Break Points, la colombiana logró convertir tres de ellos mientras que la francesa solo dos, dejando el marcador con un parcial de 6-4 final.

Fue entonces en un total de 1 hora y 27 minutos de juego, con parciales de 6-3 y 6-4, que Camila Osorio superó su segundo partido de clasificatorios y aseguró su puesto en el cuadro principal del torneo. Con el haber llegado a esta instancia, la colombiana se aseguró un premio de €7,828, lo que vienen siendo aproximadamente $39.017.850 millones de pesos colombianos.

María Camila volvió a entrar al top 100 de la WTA

La tenista de 21 años de edad había tenido un amargo inicio de temporada, en los primeros meses de competencia a pesar de haber llegado a las semifinales del Abierto de Lyon, tuvo una buena caída en los puestos del ranking de la WTA por la lesión que la alejó de las canchas por un par de meses.

El no poder presentarse en los principales torneos del circuito la obligó a salir del top 100 del escalafón mundial, pero con su increíble regreso en medio de la temporada del polvo de ladrillo, volvió a retomar su puesto y de nuevo está entre el mejor centenar de tenistas del planeta.

Luego de su increíble presentación en el Masters de Madrid, al que llegó hasta la tercera ronda del cuadro principal para caer ante la número 2 la bielorrusa Aryna Sabalenka, la colombiana vio un impulso en el ranking y ganó varios puestos que la dejaron de nuevo donde había comenzado el año.

Aparte de ganar buenos puntos con el Masters, Osorio también sumó tras haber llegado a los cuartos de final del Abierto de Cataluña, el más reciente torneo de la colombiana que está apuntando al Roland Garros, el segundo Grand Slam del año.