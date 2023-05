Juan Guaidó afirmó que no consideraría asilarse en Colombia: “No lo siento como un territorio seguro”

Juan Guaidó se reencontró en Miami con su familia.

El líder opositor al régimen de Nicolás Maduro, Juan Guaidó, que hace unas semanas salió de Venezuela para reunirse con su familia en Miami, Estados Unidos, descartó pedir asilo político en Colombia, al considerar que “no lo siente como territorio seguro”.

Te puede interesar: Familia de Juan Guaidó llegó a Estados Unidos: en Colombia migración las habría retenido

“No siento como un territorio seguro a Colombia. Pareciera mucho más cercano Petro a Maduro que a los que defienden la democracia, a las víctimas de violación de derechos humanos, o a los que luchan simplemente por recuperar a través de una elección libre su país”, indicó Guaidó en una entrevista concedida a la emisora Blu Radio.

Además, recordó el reciente episodio en el que el presidente Gustavo Petro afirmó ser el jefe del fiscal General de la Nación. ”Pasó en Venezuela: se fueron desdibujando los límites de la separación de poderes. Cuando se habla de un fiscal como un subordinado, bueno, eso me llama poderosamente la atención. Lo hemos dicho, la democracia siempre está en juego. La separación de poderes, los contrapesos naturales en cualquier sociedad, es importantísimo. Y cuando lo escuché, recordé directamente lo que sucede en Venezuela”, manifestó el líder político al medio mencionado.

Te puede interesar: Polémica Petro-Barbosa: cronología de los hechos que provocaron una reunión con las altas cortes

Sobre su posible regreso a Venezuela, indicó que por seguridad mantendrá su oposición en contra de Maduro por fuera del país. “La intención es estar, es luchar, es recuperar la democracia, así va a ser mi lucha inmediata”, dijo.

Cabe recordar que la esposa y las dos hijas de Juan Guaidó llegaron a Estados Unidos el lunes primero de mayo. Desde Washington, el expresidente interino de Venezuela confirmó la llegada de su familia a suelo estadounidense, advirtiendo que en Colombia fueron retenidas durante una hora por las autoridades migratorias.

La respuesta a Maduro por su acusación sobre Citgo, filial de la petrolera venezolana Pdvsa en Estados Unidos

Otro tema que se mencionó en la entrevista con Blu Radio fue la acusación que hizo Nicolás Maduro a Guaidó de irse a Estados Unidos a “coordinar el robo” de la filial de Pdvsa Citgo. La respuesta del líder opositor fue que eso hace parte de la “maquinaria de desinformación del régimen” para atacarlo.

Te puede interesar: Gustavo Petro confirmó que “En el gobierno de Trump se habló de invadir a Venezuela a través de Colombia”

“Hace parte de la propaganda y la justificación de Maduro de atacar constantemente a la oposición, en este caso a mí (…) Se ha dedicado a vender y a dilapidar activos de los venezolanos en los últimos años”, aseveró Guaidó.

De tal manera que afirmó que su objetivo es mantener esa empresa, pero que por ahora “hay una crisis en puerta que es los miles de millones de deuda que tiene la República producto del mal manejo de la dictadura”. “Eso también es una responsabilidad lamentable, pero que hay que atender”, añadió. No obstante, aunque no esté de acuerdo con que se venda parte de la compañía para solventar sus deudas, afirmó que su crisis se tiene que resolver.

Sobre las sanciones a Venezuela

Los periodistas del medio mencionado le preguntaron a Guaidó sobre qué tan posible ve que Estados Unidos levante algunas de las sanciones que le ha interpuesto a Venezuela, a lo que él respondió que solo será posible cuando haya elecciones libres en el país, por lo que “la decisión es de Maduro”.

“En mi conversación con los diferentes senadores, funcionarios de la casa blanca y el Departamento de Estado, me dijeron que solamente es posible retirarle las sanciones a Venezuela en la medida en que haya avances de unas elecciones libres. Creo que la decisión es hoy de Maduro, no de la comunidad internacional, que ha fijado decisiones muy firmes de la progresividad de levantar sanciones si hay avances. Hoy no pareciera haberlos por parte de la dictadura de Maduro. Esa decisión está hoy en Miraflores, la oficina que usurpa Maduro”, expresó Guaidó.