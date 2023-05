Hollman Morris confirmó que está en conversaciones con Gustavo Bolívar, los independientes y otros sectores para definir su candidatura a la Alcaldía de Bogotá

Con el nombramiento de Guillermo Alfonso Jaramillo en el ministerio de Salud y la oficialización de Heidy Sánchez, la baraja de candidatos ya está tomando forma. (Infobae)

Aunque algunos medios de comunicación se lanzaron a afirmar, este viernes 5 de mayo, que el excandidato a la Alcaldía de Bogotá para el cuatrienio 2020-2023 por la Colombia Humana (hoy Pacto Histórico), Hollman Morris, había lanzado formalmente su candidatura para conquistar el Palacio Liévano y suceder a la alcaldesa Claudia López, la realidad es que, en medio de un ajedrez electoral en el que se están evaluando movidas y contramovidas, el exconcejal todavía lo está pensando.

“Hoy no van a aparecer los estudios y valdría la pena pensar en lanzarse a la Alcaldía de Bogotá pero yo todavía no he oficializado mi candidatura. Hay un espacio hasta el 29 de julio para que se inscriban candidatos y fecha para la cual el pacto tendrá que elegir o al candidato único o a los candidatos varios a la Alcaldía así que, voy con calma”, le confirmó este viernes 5 de mayo a Infobae Colombia Hollman Morris.

El excandidato, quien hasta hace menos de una semana había guardado silencio, pues estaba sobre la mesa su nombre para liderar RTVC (dirección que finalmente no se le dio y que en su lugar se le otorgó a la actriz, Nórida Rodríguez), en la mañana del viernes trinó, en un condicional cristalino, que por la coyuntura alrededor del Metro elevado de Bogotá valdría pensar en una candidatura.

“Por estas razones, por la convicción que tengo que Bogotá merece lo mejor, que la gente buena de la ciudad no merece más engaños ni odios, ni mezquindades que los sumergen en la indignidad y no en el disfrute de la vida por ello valdría la pena intentar nuevamente la alcaldía”, trinó en las primeras horas del día Hollman Morris quien, no obstante, espera que se haga una consulta interna que elija a un candidato fuerte para que no se fraccione el voto de la izquierda.

“El escenario invita a una profunda discusión al interior del Pacto Histórico para que ojalá salga un solo candidato, que sea un candidato fuerte y que le permita competir a la izquierda por la Alcaldía Mayor de Bogotá. He sostenido diversas conversaciones. Ayer sostuve una con el exsenador Gustavo Bolívar; he sostenido conversaciones con los independientes así que estamos entrando a dos meses de deliberaciones para ver qué candidatos llegarían con más apoyo y posibilidades, y así decantar a un solo candidato del Pacto Histórico”, puntualizó a este medio de comunicación el eventual candidato.

Hollman Morris conversando con Gustavo Bolívar sobre la candidatura a la Alcaldía de Bogotá. (Twitter Hollman Morris)

Los dos caminos de la izquierda

Ahora bien, en estos momentos ya hay dos concejales del Pacto, Carlos Carrillo, (Polo Democrático Alternativo) y Heidy Sánchez (UP y el PCC), quienes, avalados por un partido político (ni siquiera están en la misión de recolectar firmas), están en un limbo de incertidumbre a la espera de lo que decida el Pacto Histórico, colectividad que tiene dos caminos:

Hacer una consulta interna que escoja al candidato más fuertes, en cuyo caso las fichas más fuertes para pelearle la Alcaldía a los candidatos de los otros sectores serían el exsenador Bolivar o el excandidato a la Alcaldía y quien hace custro años ocupó el tercer lugar con una votación de 440.000 votos, o llegar con cuatro candidatos.

En este sentido amerita tener en el radar que Gustavo Bolívar ha sido confuso en sus intenciones, y aunque es claro que quiere participar de la contienda electoral, tiene problemas relacionados con el sueldo que percibiría, con la forma en la que puedan quedar constituidas las fuerzas en el Concejo de Bogotá y con el trabajo 24/7.

Por último, Hollman Morris no confirmó por cuál de estos dos caminos se inclina la balanza del Pacto Histórico así que, para resumirlo, el bloque oficialista a nivel nacional o llega con múltiples candidatos al 29 de julio, bajo riesgo de que se fraccione el voto del Pacto en Bogotá perdiendo la Alcaldía en primera vuelta, o elija al candidato más fuerte y con más consenso que de la pelea.