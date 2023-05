Gustavo Petro cita la Constitución e insiste en que es el jefe del Fiscal: Iván Duque lo acusa de creerse “emperador”

El rifirrafe entre el presidente y el fiscal Barbosa continúa y otras opiniones se suman a la polémica. Ahora el expresidente de Colombia aprovechó para reaparecer.

La pelea entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal General Francisco Barbosa, este viernes 5 de mayo, sin duda es el tema del día. El rifirrafe entre los funcionarios puso a hablar a más de uno, entre esos, el expresidente Iván Duque, que aprovechó para lanzarle pullas a su sucesor.

Te puede interesar: Paloma Valencia habla de las elecciones de octubre: “El trabajo de mostrar que Petro no funcionaba ya está hecho”

Es de recordar que todo inició cuando el jefe de estado lanzó una fuerte y polémica declaración desde España, en su último día de visita oficial. “El fiscal olvida una cosa, que la constitución le ordena. Yo soy el jefe de Estado, por tanto, el jefe de él”, dijo Petro.

La respuesta de la cabeza de la Fiscalía General de la Nación no tardó en llegar. Francisco Barbosa no solo tildó al presidente de la República de dictador, sino que hizo un llamado a la comunidad internacional por la supuesta violación a la división de poderes.

Te puede interesar: Vainazo de Iván Duque a Gustavo Petro: “Los que justificaron la violencia y la barbarie como método “político” ahora quieren posar de pacifistas”

La tormenta política que causaron las declaraciones de Gustavo Petro no se calma y por el contrario, cada vez se suman más opiniones de importantes figuras políticas. El expresidente Iván Duque se pronunció al respecto y aprovechó para señalar a su sucesor de caprichoso.

“Ser Jefe de Estado no significa ser emperador y pretender someter la independencia de poderes y a los organismos de control. La Fiscalía no esta supeditada a los caprichos de ningún gobernante. Pretenderlo es romper la constitución”, escribió Duque en su cuenta de Twitter.

Trino de Iván Duque

Las palabras del exmandatario provocaron algunos cuestionamientos, sobre todo, teniendo en cuenta la amistad que tiene con el fiscal Barbosa.

Te puede interesar: Acusado de dictador en Colombia, Gustavo Petro tuvo pesadillas con Francisco Franco: durmió en la que fue la casa del “generalísimo”

“Habló el jefe del Fiscal General y subordinado del señor de los Crocs. La persona menos calificada para hablar de independencia en las ramas de poder”, “Tranquilo, todos sabemos que el único Jefe de Barbosa es usted”, le comentaron algunos internautas en la publicación.

Petro citó la Constitución Política para intentar escudarse

Ante el durísimo debate que provocaron sus declaraciones, Gustavo Petro publicó una serie de trinos en los que intentó argumentar su posición.

En uno de ellos decidió publicar una captura de pantalla en la que se lee el Artículo 15 de la Constitución Política que dice: “El Presidente de la República es el jefe del Estado, jefe del Gobierno y suprema autoridad administrativa”.

Trino del presidente de la República, Gustavo Petro.

Precisamente esa publicación, al parecer, fue la que llevó a Iván Duque a opinar sobre la polémica asegurando que Gustavo Petro no puede desconocer la separación de las ramas del Poder Público, que es el conjunto de instituciones públicas que, por mandato de la Constitución Política, ejercen de manera permanente las funciones del Estado.

Francisco Barbosa le recordó a Petro quien lo eligió

Durante las entrevistas con varios medios nacionales por el escándalo, el jefe del ente imputador aseguró que el presidente colombiano se estaba extralimitando y buscaba imponer un aparente régimen dictatorial.

“Gustavo Petro está desbordando sus capacidades y eventualmente convirtiéndose en un dictador”, señaló Barbosa a la emisora La FM.

Inclusive, anunció que próximamente se dirigiría a Washington, la capital estadounidense, para denunciar esos hechos que calificó como “inéditos”.

Barbosa, además, le recordó al presidente Petro el mecanismo por el que llegó a la Fiscalía; sin embargo, hay que recordar que él es amigo cercano al expresidente uribista Iván Duque, que motivó su llegada al ente acusador de Colombia.

“A mí, como fiscal general, me eligió la Corte Suprema de Justicia, y el presidente no es mi jefe ni me investiga ni estoy bajo sus órdenes. Su declaración implicaría que la Corte Suprema de Justicia es también una subalterna del presidente de la República”, aseguró.

Además, añadió en entrevista con la Revista Semana que la justicia colombiana y la Fiscalía “están en serio peligro con esas declaraciones. Si ese es el criterio que tiene el Jefe de Estado, la Fiscalía, una vez termine mi periodo, podría ser una dependencia de la Casa de Nariño”.