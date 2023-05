El ministro Iván Velásquez salió victorioso de la moción de censura en la Cámara de Representantes: qué fue lo que pasó

Ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, David Racero, presidente de la Cámara e Iván Velásquez, ministro de Defensa

Pese a la solicitud de voto secreto y de aplazar la votación, la Cámara de Representantes hundió la moción de censura en contra del ministro de Defensa, Iván Velásquez. El funcionario reconoció que si bien hay situaciones de orden público, logró demostrar que la fuerza pública ejecuta los planes diseñados para lograr seguridad y tranquilidad.

Te puede interesar: Gobierno Petro anunció más de 600 mil millones de pesos para el bienestar de la Fuerza Pública: cómo se invertirán

La votación en la Cámara fue de 115 votos por el no y 17 por el sí. Por lo que el ministro podrá continuar al frente de la cartera de defensa. Es el tercer funcionario del gabinete, junto con la ministra de Minas, Irene Vélez, y el canciller Álvaro Leyva, a quienes la oposición no logra sancionar por las críticas a sus funciones.

“Muy satisfecho. Yo creo logramos explicar claramente a la Cámara de Representantes cuál ha venido siendo la actividad desarrollada desde el Ministerio de Defensa, desde nuestras fuerzas armadas, que hay situaciones indudables que no ocultamos y que en el debate de moción de censura reconocíamos, situaciones complicadas, pero que estamos desarrollando acciones, que las fuerzas militares, la Policía vienen ejecutando los planes que han diseñado para lograr llevar a nuestras comunidades un clima de tranquilidad”, señaló Velásquez tras la votación.

Ministro de Defensa, Iván Velásquez, en la votación de la moción de censura

Señaló que el resultado es un respaldo a las fuerzas militares, de Policía y los acciones que ejecutan. El debate de control político fue motivado por la retención de militares y policías en al menos dos ocasiones en lo corrido del año, sobre la que dijo que era un aprendizaje.

Te puede interesar: Ministro de Salud se reunió con ponentes del proyecto de reforma: buscan un salvavidas

“Creo que en materia de prevención debemos ser mucho más cuidadosos para que no se repitan más situaciones de esta naturaleza”, señaló Velásquez. El día anterior estuvo reunido con los policías retenidos en Los Pozos, Caquetá, a quienes les reconoció su temple ante las situaciones que tuvieron que pasar durante una protesta contra la operación de la Emerald Energy.

El representante del Centro Democrático, José Jaime Uscátegui, quien fue el citante de la moción de censura y el debate de control, había solicitado que se votara para implementar el voto secreto. Sin embargo, el presidente de la Cámara señaló que no era procedente que se hiciera ese tipo de modalidad.

Te puede interesar: En España encontraron 30 kilos de cocaína escondidos en un barco con fruta proveniente de Colombia

Uscátegui también había solicitado que la votación se aplazara porque la prioridad del día era la votación del PND que se espera tener listo para pasar a conciliación y quedar aprobado el viernes. Esa petición tampoco fue acogida debido al plazo que da la ley entre el debate de control político y el voto de la moción, que se cumplía para esta plenaria.

“Las expresiones que he recibido de los señores comandantes, generales, almirantes ha sido absoluto (respaldo). Yo creo que este acompañamiento espontáneo: nos encontramos en la votación de la moción sin ningún convenio anterior, sin que yo se los solicitara. Eso para mí les he dicho de la gran gratitud que tengo con ellos por esta expresión de solidaridad. No solo tienen ellos el respaldo del gobierno y del ministro de Defensa, sino también ha habido un respaldo a todas las decisiones de gobierno”, sostuvo Velásquez a la salida de la votación.

Desde la oposición lamentaron que la votación no haya prosperado en contra de Velásquez, pues consideran que la seguridad se ha deteriorado durante la actual administración. Mientras tanto, desde el Ministerio señalan que se ha mejorado en varios indicadores.

Otro de los que se podría enfrentar a un debate de control político próximamente es el recién posesionado Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, debido a las declaraciones del presidente Petro en su balconazo. Le piden que aclare cómo será el relacionamiento del Gobierno nacional con el Congreso y las demás instituciones ante el llamado del mandatario a una revolución.