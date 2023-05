Tarifas de energía podrían volver a subir: la plata para los subsidios no alcanza

Servicio de energía eléctrica

La Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis) alertó que el proyecto de ley de adición presupuestal tiene un déficit para cubrir los subsidios a los hogares de estratos 1, 2 y 3 para el 2023. En una carta dirigida el presidente Gustavo Petro, el gremio alertó que sin esos recursos se podrían romper el pacto tarifario que buscó bajas los precios del servicio.

Te puede interesar: Denuncian el secuestro de 50 trabajadores de una mina de esmeraldas en Maripí (Boyacá)

Las empresas asociadas señalaron que en el proyecto de ley que fue radicado para tener mayores recursos para este año, no se cubre la totalidad requerida para los subsidios de energía eléctrica en los hogares más pobres hasta diciembre de 2023, según la comunicación firmada por Juan Camilo Manzur, director ejecutivo del gremio.

“Específicamente para los usuarios atendidos por nuestras empresas asociadas, los recursos que se solicitaron incluir en el proyecto de ley eran del orden de 2,3 billones de pesos, los cuales no se ven reflejados en su totalidad dentro del monto asignado en la cuenta de “Consolidación productiva del sector eléctrico (cuenta 2102). Dicha cuenta presenta un monto de 1,19 billones de pesos, de los cuales 944 mil corresponden al Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos-FSSRI”, señalaron.

Te puede interesar: Nevado del Ruiz: esto se sabe sobre las posibles avalanchas cerca al volcán

Según explicó Asocodis, los recursos destinados al fondo se distribuyen entre las empresas y otras asignaciones como, por ejemplo, las empresas de zonas no interconectadas y comercializadores no asociados. Por tanto, no sería ni siquiera la mitad de la cantidad que se requiere lo que haría que se aumente el precio de las facturas y así se rompería el pacto tarifario de octubre de 2022 con el que se buscó disminuir el costo.

“Es importante tener en cuenta que la disponibilidad de estos recursos es fundamental para evitar impactos en las facturas a los usuarios más vulnerables. Si bien el incremento de las tarifas promedio nacional de nuestras empresas en los últimos meses ha sido inferior a la variación del IPC, debido a las medidas establecidas a través del Pacto Tarifario, la no apropiación de los recursos para cubrir el déficit de subsidios para los meses faltantes del 2023 podría verse reflejado en incrementos significativos en las facturas de los usuario”, alertó el gremio.

Te puede interesar: Gerard Piqué compraría mansión en Miami para pasar más tiempo con sus hijos

Los más afectados podrían ser los asociados al consumo de subsistencia porque no habría recursos para apalancar o financiar ese aporte por las empresas. Señalan que a esto se suma la deuda de 800 mil millones de pesos de subsidios que no han sido recuperados y están a cargo del Estado.

“Tanto el déficit de subsidios, como los saldos de la opción tarifaria, requieren una atención prioritaria y urgente solución para evitar un riesgo sistémico sobre todo el sector eléctrico, dado que pueden generar incumplimientos de las empresas frente a sus compromisos con el mercado mayorista, al igual que afectar el desarrollo de sus planes de inversión impactando la expansión del servicio, el incremento de la cobertura, la calidad del servicio, la reducción de pérdidas, y el abastecimiento seguro y confiable de la demanda”, advirtieron las compañías.

Asocodis reúne a las empresas Centrales Eléctricas de Nariño, Centrales Eléctricas del Norte de Santander, Compañía Energética de Occidente, Central Hidroeléctrica de Caldas y Enel Colombia, que reconocieron el esfuerzo del Gobierno nacional por apropiar recursos para subsidios y el cumplimiento de los pagos.

Sin embargo, alertan que se debe incluir una asignación de 3,1 billones de pesos en la adición presupuestal que es el monto necesario para cubrir las necesidades de subsidios para los usuarios durante el 2023 y la opción tarifaria. Sostienen que al ser de destinación social, este monto tiene prioridad sobre otros rubros.

Justamente el presidente Gustavo Petro le solicitó al nuevo ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que evalúe el presupuesto de la nación para que los recursos que se asignen contribuyan a la superación de las desigualdades y se destinen a funciones sociales.