Francia Márquez sigue en actitud retadora con sus elogios a la Primera Línea en Cali: “No me eligieron para arrojar odio contra esos jóvenes”

Rara vez, la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, usa su cuenta de Twitter para referirse a las polémicas que enfrenta. Sin embargo, en las últimas horas decidió hacerlo para defenderse de los duros cuestionamientos que políticos opositores y periodistas le hicieron por alabar a la llamada Primera Línea, en Cali.

La mano derecha del presidente colombiano Gustavo Petro asistió el pasado primero de mayo a las manifestaciones por el Día del Trabajador en la capital del Valle del Cauca. En medio de su discurso, en plena tarima pública, Márquez aseveró, a grito herido, y muy emocionada:

“No me da miedo decir aquí: ¡Que viva la Primera Línea!”, dijo la vice; acto seguido, justificó el porqué de esas palabras.

“A estos jóvenes que les dieron bala hace dos años, los que nos decían ‘Estamos dejando el cuero en las calles’ y que vilmente a muchos los asesinaron, a otros les sacaron los ojos y a otros los encarcelaron”, agregó Francia Márquez.

Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia, manifestó apoyo a la Primera Línea, grupo de jóvenes que se declaró en contra de las decisiones al Gobierno nacional y apoyó el Paro Nacional del 2021.

Esas afirmaciones causaron duros cuestionamientos desde diferentes frentes: la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, congresistas y otros directores de medios, la emprendieron contra la funcionaria, a quien acusaron de justificar algunos delitos que no todos los integrantes de ese grupo de manifestantes cometieron en el Paro Nacional del 2021.

“Vicepresidenta Francia Márquez, ¿Viva la primera línea? ¿Viva la primera línea que vandalizó estaciones del MIO, destruyó pequeños negocios? ¿Viva la primera línea que sitió a una ciudad entera? ¿Viva la primera línea que realizó más de 200 bloqueos en el Valle del Cauca?”, escribió la gobernadora Roldán en un hilo en Twitter.

Luego de duras críticas, Márquez se pronunció al respecto y aseguró que en el país se debía dejar de estigmatizar a las juventudes colombianas que salieron a las calles, en plena pandemia, para manifestarse contra el gobierno del expresidente uribista Iván Duque por la controvertida reforma tributaria.

“No se puede seguir estigmatizando a la juventud que solo espera garantía de derechos y oportunidades. Lo siento pero a mi (sic) NO me eligieron para arrojar odio contra esos jóvenes, al contrario me eligieron para trabajar por la garantía de sus derechos y eso hacemos”, aseveró la funcionaria.

Pese a esa explicación, los cuestionamientos siguieron inundando las redes sociales. La directora de la revista Semana, la periodista Vicky Dávila, que fue una de las que más lanzó dardos contra la jefa de la Vicepresidencia de Colombia, la cuestionó por sus vivas en Cali a la Primera Línea y le preguntó si, entonces, ella avalaba los delitos de tortura de Sergio Andrés Pastor González, alias 19, miembro de ese grupo social y que está condenado por varios delitos.

La sucesora de Marta Lucía Ramírez le respondió y, aunque no dio detalles de alias 19, sí pidió que no se confundiera a los criminales con los inconformes con el Establecimiento del que ella actualmente hace parte.

“Le contesto su pregunta, Vicky. La justicia se encargará de juzgar las actuaciones que considere por fuera de la ley. Le pido que no confunda la legítima movilización social con la criminalidad. Esa confusión ha costado las vidas de jóvenes que pedían por un cambio”, aseveró Francia Márquez.

El mismo presidente Gustavo Petro salió a acompañar a su coequipera en el Gobierno nacional e, igualmente, le recordó a Vicky Dávila las víctimas mortales, de la brutalidad policial, en la anterior administración nacional.

“Siempre se olvidaran de los 80 asesinados que dejó la represión de Duque sobre el movimiento juvenil barrial, silenciarán a los jóvenes que perdieron sus ojos, a los miles que fueron apresados solo por expresarse. Silenciarán los grandes crímenes contra la humanidad porque las víctimas son los pobres”, aseveró el jefe de Estado.

Esa publicación fue retuiteada por la vicepresidenta en su cuenta oficial de Twitter. No obstante, los comentarios en las redes sociales se siguen leyendo por ese particular discurso de la también abogada, oriunda de Suárez, Cauca.