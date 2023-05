Estos son los jugadores de la selección Colombia que clasificaron al Mundial sub-20, pero no fueron convocados para el torneo

La selección Colombia jugó tres partidos de preparación de cara a la Copa Mundial de la FIFA

La Federación Colombiana de Fútbol, de la mano del profesor Héctor Cárdenas, reveló la lista de 25 jugadores preconvocados para jugar la Copa Mundial sub-20 de la FIFA en Argentina. De esta convocatoria, cuatro jugadores serán baja obligada, ya que el listado final debe ser de 21 jugadores, incluyendo los tres arqueros. Sin embargo, llama la atención la ausencia de varios jugadores que hicieron parte del Sudamericano sub-20 en donde se consiguió la clasificación.

Te puede interesar: FIFA confirmó los horarios de los partidos del Mundial sub-20: este será el calendario de la selección Colombia

La ausencia en la zona de porteros es de Cristian Santander, jugador del Barranquilla FC, y quien no acumuló minutos en el reciente Sudamericano, pese a ser uno de los jugadores con más minutos de juego en el plantel profesional. El lugar del nacido en Puerto Asis, Putumayo, fue tomado por Juan Diego Castillo, portero titular de Fortaleza CEIF y quien aunque hizo parte del proceso previo al campeonato juvenil de CONMEBOL, no fue llamador por Cárdenas.

En la zaga, el único ausente es Juan José Mina, jugador del Deportivo Cali y hermano del defensor central del Everton FC, Yerry Mina. Si bien el lateral derecho no ha sumado muchos minutos con el cuadro dirigido por Jorge Luis Pinto, esto se debe a que el juvenil no pudo completar con éxito la pretemporada verdiblanca por los constantes llamados a la selección nacional. No obstante, las ocasiones en las que ha sumado minutos, ha sido de los más destacados en el plantel y se perfila para ser titular en el segundo semestre del 2023.

Te puede interesar: Jhon Jader Durán se sumaría a Óscar Cortés como baja en la selección Colombia para el Mundial sub-20

Su lugar en la preconvocatoria para la Copa del Mundo es tomado por Devan Tanton, colombo-estadounidense al servicio del Fulham de Inglaterra. Este año el internacional completó 19 partidos con el equipo sub-20 de los Whites e hizo parte del equipo que disputó los partidos amistosos en España contra Suecia, Gales y Real Murcia en marzo del 2023.

Cristian Santander celebra con la hinchada colombiana en el estadio El Campín

En la zona de volantes, el ausente será Juan David Fuentes, jugador de la Masia del FC Barcelona, quien no tuvo el rendimiento esperado en el Sudamericano tras sumar 173 minutos en cuatro partidos. El creativo fue alineado como titular en el debut, donde Colombia empató 1-1 ante Paraguay y sustituido al inicio del segundo tiempo cuando la Tricolor se encontraba abajo en el resultado.

Te puede interesar: Este fue el colombo español que se “fastidió” por no haber sido convocado al mundial sub-20 con la selección Colombia

Su reemplazo es uno de los aciertos de Héctor Cárdenas, pues se trata de Yaser Asprilla, jugador del Watford de Inglaterra, con minutos en la selección de mayores, en donde anotó un gol y es llamado a ser una de las promesas del fútbol sudamericano. Este no estuvo en el Sudamericano debido a que su club no le autorizó la salida al no ser considerado un torneo FIFA.

Por último, Ricardo Caraballo no fue incluido en el listado de 25 jugadores que concentrarán en la ciudad de Cali del 5 al 10 de mayo. El delantero del Barranquilla FC atraviesa una sequía goleadora en el 2023. Su último tanto fue en los Juegos Sudamericanos donde consiguió la medalla de oro con Colombia en la derrota 4-2 ante Paraguay. Este año ha tenido minutos en 11 partidos con su club, el cual quedó por fuera de los ocho mejores del Torneo BetPlay.

Las otras sorpresas en la convocatoria de la selección Colombia para el Mundial sub-20

Así mismo, se incluyó en la lista de 25 jugadores Tomás Ángel, hijo del otrora delantero Juan Pablo Ángel, y quien desató polémica previo al Sudamericano al no ser llevado pese a ser el goleador del proceso liderado por Héctor Cárdenas. El atacante se unirá a la concentración, motivado tras su reciente tanto en el clásico paisa donde su equipo, Atlético Nacional, se impuso a Independiente Medellín.

Se destaca la presencia de otros dos jugadores que en un inicio se rumoraba estarían por fuera de la convocatoria: Jhon Jader Durán y Daniel Luna. En el caso de Durán, el Aston Villa no autorizó su préstamo para la cita orbital, pese a que la Federación y su cuerpo técnico entablaron los diálogos necesarios para ser citado.