Crece el número de aspirantes de la Alianza Verde a la Alcaldía de Bogotá: el concejal Luis Carlos Leal lanzó oficialmente su candidatura

El concejal de la Alianza Verde, Luis Carlos Leal, nuevo precandidato a la Alcaldía de Bogotá. (Cortesía Luis Carlos Leal)

A los concejales de la Alianza Verde que están en campaña por la conquista del Palacio Liévano, Diego Cancino, Martín Rivera, Lucía Bastidas y María Fernanda Rojas, se sumó hoy 3 de mayo Luis Carlos Leal, cuyo lema de campaña será “Leal con Bogotá”.

Todos ellos están a la espera de que el partido tome determinaciones sobre si habrá una consulta interna que decida y posteriormente lance su representación única por la Alianza Verde, o si por el contrario esta colectividad impone a un candidato para este cargo de elección popular.

En este sentido amerita tener en cuenta que varios de los concejales precandidatos ya le habían confirmado a Infobae, que estaba sonando el precandidato presidencial, Carlos Amaya.

Dicho esto, el nuevo aspirante a la Alcaldía Mayor se ha destacado por ser uno de los principales opositores de Claudia López, durante dos años fue considerado como uno de los mejores 5 concejales del distrito y en el 2022 fue evaluado como el mejor concejal de la Capital, de acuerdo con Bogotá Cómo Vamos, la entidad encargada de vigilar y evaluar el desempeño de la corporación.

“Hemos hecho un buen trabajo desde el Concejo de Bogotá; hemos trabajado por las comunidades que lo necesitan; hemos dado la pelea por las necesidades de la ciudad y hemos luchado en contra de la corrupción de esta Administración cuando denunciamos los 1.1 billones de pesos del Carrusel de Claudia López con Compensar. Creo que es posible hacer bien las cosas, escuchando a la ciudadanía y siendo leales con la gente”, aseguró el concejal Leal.

De hecho, el 2 de febrero de 2023, el Concejo de Bogotá se convirtió en la primera corporación de elección popular en expedir una norma cuya finalidad única es la de eliminar todas las barreras que hay al acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), gracias a un acuerdo de ciudad que sacó adelante el concejal Leal.

Sus principales banderas

Desde el Concejo de Bogotá Luis Carlos Leal se ha enfocado sobre todo en la reivindicación de los derechos de la población LGTB+, de la población recicladora y vendedora informal, y en calidad de médico, con el mejoramiento integral de la prestación de la salud en la ciudad

“Bogotá es una ciudad compleja que necesita con urgencia un enfoque real de la salud. Esta debe dejar de ser concebida como la mera atención de la enfermedad y debe ser un eje transversal de ciudad, donde entendamos que el tiempo dentro de un TransMilenio, el trancón, la inseguridad, la malla vial y las obras sin finalizar afectan directamente el bienestar y el goce efectivo de los derechos de las y los ciudadanos”, advirtió el precandidato a la Alcaldía.

Y en materia de movilidad, el concejal Leal se ha opuesto al crecimiento del TransMilenio por troncales como la de la 68 y la Avenida Carrera Séptima, y está a favor de que se subterranice la Primera Línea del Metro por el tramo de la Caracas.

Se perfila la baraja de candidato

Con la incorporación de la concejal de la coalición Colombia Humana-UP-MAIS, Heidy Sánchez, ya son cinco los candidatos formales (Juan Daniel Oviedo, Diego Molano, Rodrígo Lara y Carlos Carrillo), cinco concejales precandidatos en capilla (Diego Cancino, Lucía Bastidas, Martín Rivera, Mafe Rojas y Luis Carlos Leal), y se redujeron a tres los pesos pesados de la política capitalina que siguen sin confirmar si harán o no parte de la contienda.

Uno de ellos era Guillermo Alfonso Jaramillo, salió de la baraja de candidatos tras haber sido nombrado como nuevo ministro de Salud. No obstante, aún están por confirmar el precandidato Hollman Morris, quien incluso alcanzó a participar de un debate de precandidatos que organizó Probogotá hace un par de meses y ya es claro que no será director de RTVC.

También está el interrogante alrededor del exsenador Gustavo Bolívar, quien está muy interesado en lanzarse pero no le convence el sueldo de alcalde, le preocupa ganar y no tener mayorías en el Concejo de Bogotá, y le preocupa que, en calidad de alcalde, no se descansa ni los fines de semana.

Y el tercer peso con una incognita al lado es el del excandidato Carlos Fernando Galán, quien en un hermetismo total no ha dicho absolutamente nada alrededor del tema.