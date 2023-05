La Liendra “desapareció” a su mascota para promocionar su “Kings League”: “Mintiendo para ganar audiencia”

La Liendra anunció a través de Instagram FÚTBOLSTARS, partido de fútbol que organiza el quindiano en el que reunirá varias personalidades de la farándula colombiana. / Imagen @la_liendraa

La Liendra es un creador de contenido que en muchas ocasiones se ha visto envuelto en varias polémicas por sus contenidos. Y parece que una de sus últimas publicaciones no es la excepción, pues el quindiano con un video en el que anunció el lanzamiento de uno de sus proyectos, levantó críticas por parte de algunos de sus seguidores.

En el clip que dura alrededor de dos minutos con diecinueve segundos (2:19), se puede ver cómo el quindiano inicialmente aparece compartiendo con su perro Scooby en un parque. Luego de esto, empieza toda una campaña de búsqueda con anuncios de radio y volantes en los que comunican la pérdida o posible secuestro de su mascota.

Sin embargo, dentro del mismo video se puede observar que el posteo no era con el fin de comunicar o solicitar ayuda para encontrar al perrito, sino que se trataba de una estrategia publicitaria que promocionaba un “partido de las estrellas” (muy parecido a la dinámica Kings League de Gerard Piqué) o como él lo denominó, el ‘⚽️FÚTBOLSTARS⚽️’.

Con una la aparente desaparición de Scooby, mascota, de La Liendra, el creador de contenido anunció el partido de las estrellas que organizará. / Video @la_liendraa

Rápidamente las reacciones a la publicación no se hicieron esperar. Unos seguidores felicitaron a La Liendra por el anuncio, mientras otros muchos le cayeron con toda al quindiano por haber utilizado esta estrategia que como se puede leer en varios comentarios, no cayó para nada en gracia.

“No joda y yo diciendo Pobrecito espero que lo encuentre y mira con lo que sale 🤦‍♀️”; “mucha tontada .... no pega un vídeo de secuestro de un perro con partido de fútbol .. solo vi 3 estrellas Jonny Jhon Alex y Jessi el resto son estrellados .. ahí temáticas más adecuadas para un partido”; “Preocupado por el perro y ver que no aparecía la lie era… pensando lo peor y bah. Expectativa. Mal hecho viejito. Con eso no se juega”; “Y yo preocupada por scooby”; “uy si, terrible. Solo por promocionar un evento; mintiendo para ganar audiencia. Que mal por este muchacho”, son algunos de los comentarios en el posteo.

Según se pudo observar en el clip, varias personalidades de la farándula colombiana (entre cantantes y creadores de contenido) participarán en el encuentro futbolístico que se llevará a cabo el 31 de mayo de 2023 en el estadio Alfonso López (donde hace de local Atlético Bucaramanga). Entre ellos se encuentran: Jhonny Rivera, Jessi Uribe, Camilo Sánchez, Camilo Pardo, Mateo Carvajal, El Mindo, Ryan Castro, Valles-T entre otros.

A través de su cuenta de TikTok, el modelo y creador de contenido, Mateo Carvajal, compartió un video en el que relató cómo La Liendra y él se “molían a pata” literalmente en un encuentro deportivo que estuvo enmarcado por agarrones, jaladas de camiseta, uno que otro túnel, una que otra barrida y una que otra filigrana.

“Don mauricio no aguantó la presion y prefirió pelear 😂😅”, tituló el antioqueño al clip en el que relató inicialmente: “Fue un partido muy fácil, hice lo que quise. Él intentaba hacer las cosas bien pero es que no podía, no fluía. Yo decía, pero dónde está el ídolo de La Tebaida (haciendo referencia al municipio de donde es La Liendra) [...].

Luego de evidentes provocaciones por parte del antioqueño, La Liendra se salió de casillas y empezó a “repartir zapato” y manotazos con los que trataba de sacarse de encima a un Carvajal que le lleva varios centímetros de estatura y “anchura”.

El partido lo perdió el equipo de Mateo Carvajal. No obstante, y como lo mencionó en el relato, su objetivo en el encuentro era evitar a toda costa que La Liendra marcara un tanto, pues parece que una gran apuesta estaba de por medio.