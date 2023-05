Con sensual baile Jessica Cediel hizo provocadora invitación por redes sociales

Jessica Cediel sorprendió con "sensual" invitación a bailar por su Instagram. / Imagen @jessicacedielnet

Las últimas publicaciones de Jessica Cediel en sus redes sociales han despertado un buen número de reacciones desfavorables para la modelo bogotana. Pero más específicamente, las que realizó en Instagram, pues en esta plataforma, ha dejado ver varios de sus atributos; estos posteos no han caído nada bien entre varios de sus haters que no se guardan nada y afirman que la presentadora se “exhibe como mercancía”.

Sin embargo, caso contrario pasó con la más reciente publicación de la expresentadora de ‘La Descarga’ con la que realizó una provocadora invitación. En dicho posteo, se puede ver a Jessica luciendo una blusa negra de tirantas con un sensual encaje; y allí, la modelo baila al compás de la reconocida canción del Grupo Niche, ‘Algo Que Se Quede’.

“Hoy fue el día…👸🏻🎼🖤 No creas todo lo que ves por ahí 😜 Quien se anima a bailar conmigo esta salsita 🙃”, escribió la bogotana en el posteo. De inmediato empezaron a llover comentarios positivos de varios de sus fans quienes quisieron “comprar la idea” de la invitación y escribieron:

“LA ADMIRO ES LA MÁS BELLA DEL UNIVERSO ❤️🥰”; “Que mujer mas encantadora 😍 Saludos desde Chile 😘”; “Son tus ojos verdes al natural me sirven de aire para respirar”; “LA AMOOOOO”; “Que tengas un grandioso día mi amor 💖 💘 💕 te quiere este admirador”; “Criatura divina de dios”; “Y te la dedico 🤍”; “Esa mujer es perfecta”; “Hermosa mujer dios te bendiga siempre así será mialmira”, dejaron algunos de los fans.

Este fue el pequeño fragmento que tarareó Cediel: “”Tú me dices que me amas con el alma, Y que todas las noches sueñas conmigo, Tú me, entregas el abrazo que me gana, Y me das los besos que viajan conmigo, Yo te veo tan hermosa y tan callada, Tan tímida que sonrojas si te miro, Y no sabes lo qué pasa en mi cabeza, Escucha por favor lo que te digo, Yo quiero algo que se quede para siempre, Algo que sólo se da una vez en la vida [...]”.

La publicación causó gran furor en esta plataforma, donde actualmente el posteo ya suma más de 76 mil likes y casi mil comentarios. En su gran mayoría, los internautas resaltan lo bella y sensual que se ve la presentadora al bailar esta romántica canción que, según otros seguidores, estaría siendo dedicada a quien podría ser su nueva pareja. No obstante, todo se queda en ello, en simples especulaciones.

Criticaron a Jessica Cediel por mostrar su cuerpo “como mercancía” y esto fue lo que respondió la presentadora

Jessica Cediel publicó recientemente un reel en su Instagram donde mostró y “presumió” su figura. En el clip la bogotana sale con una blusa (corta) roja de tiras y un short blanco, outfit que como se mencionó, deja ver sus piernas, brazos y escote. Hasta aquí, todo normal, sin embargo, a la modelo casi que le “tocó” salir a explicar por qué cargó este contenido, pues varios de sus fans arremetieron en contra de la presentadora.

Jessica Cediel sintió la necesidad de explicar que, al vivir en una ciudad tan calurosa como Miami, y al tener un “plan de yate”, se vistió con una blusa roja y un pequeño short. / Video @jessicacedielnet

“Que contenido tan absurdo mostrando su cuerpo como mercancía, no entiendo para que va a una iglesia si nada aprende”; “Eres preciosa, no tienes necesidad d mostrar tu cuerpo, guárdalo para Dios y su promesa”; “La música no concuerda con el contenido 🙄”; “Es enserio🥲 solo tiene para mostrar su cuerpo😓 estamos mal como sociedad”; “Depronto jesi tienes un talento o algo así a parte de salir así”, fueron algunos de los comentarios que motivaron a Cediel.

Tras estos comentarios, la expresentadora de La Descarga sintió la necesidad de explicar que al vivir en una ciudad tan calurosa como Miami, y al tener un “plan de yate”, se vistió de esta manera; y como cualquier otra persona, quiso cargar un video mostrando en sus redes lo bella (según ella y varios seguidores) que se sentía en el momento.