Por qué más de 500 indígenas del suroccidente de Colombia se dirigen hacía Bogotá

Más de 500 indígenas se dirigen hacia Bogotá con el fin de protestar en contra del Gobierno del presidente Gustavo Petro por cuenta de la ola de inseguridad que afrontan los habitantes de las zonas rurales del suroccidente del país (Nariño, Putumayo, Huila y varios municipios del Cauca).

Te puede interesar: Más de 100 indígenas del Cauca llegaron a Bogotá: dicen que quieren ser escuchados por el Gobierno nacional

La decisión de se dio luego de tres días de la minga humanitaria promovida por el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), tras ser convocada de emergencia por las incursiones armadas en contra de la población por parte de la guerrilla del ELN y las disidencias de las Farc denominadas Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central (EMC).

La minga señaló que, si bien existe acercamientos del gobierno de Gustavo Petro con esos grupos al margen de la ley, siguen existiendo incursiones armadas a pesar de que los mismos grupos delictivos afirman haber disminuido sus actos violentos en los territorios.

Te puede interesar: Movilidad en Bogotá: se normaliza el tráfico tras protestas

“Este escenario va a continuar en el propósito de lograr desescalar el conflicto en nuestros territorios con una hoja de ruta. Es importante visibilizar a nivel nacional, en la capital de la República, las conclusiones que han salido de la minga humanitaria, y por lo tanto este domingo una caravana de la guardia indígena estará viajando a Bogotá para cumplir esa misión. Las autoridades estaremos llevando una propuesta al Gobierno nacional para que se articule el trabajo de lograr la paz con el propósito de la política de Paz Total”, explicó el consejero mayor del Cric, Ancízar Majín a El Espectador.

De este modo, la minga cuestiona cuáles han sido las peticiones de los diálogos con esos grupos al margen de la ley para mantener el proceso de paz y de sometimiento, pues señalan que no han visto un cambio significativo en materia de seguridad en estos territorios.

Te puede interesar: Por primera vez, Colombia tendrá representación en el certamen de belleza indígena ‘Abya Yala’: ella es Tatiana Jacanamijoy

En el consejo indígena también se criticó el verdadero compromiso de las guerrillas para con el proceso de paz con el gobierno Petro, ya que señalan que a pesar de estar en los diálogos siguen las fuertes “perturbaciones” a las comunidades del suroccidente del país.

“Los grupos armados hablan de que tienen voluntad de paz, pero no manifiestan. Si la tienen, no entendemos por qué siguen perturbando los territorios. Esperábamos que vinieran a dar la cara y decir a qué se comprometen, pero apenas enviaron videos y comunicados que no responden a las demandas y solicitudes que hicimos. Eso es una burla. Nuestro posicionamiento es que a partir de hoy no queremos ver más muertos, más niños reclutados, ni nada de eso. Lo que se necesita es que se pongan en marcha alivios humanitarios”, dijo una lideresa indígena durante la minga.

Otros 100 indígenas llegaron a Bogotá

Un nuevo grupo de indígenas provenientes del departamento del Cauca se encuentra en Bogotá desde el pasado sábado 22 de abril, buscando denunciar ante el Gobierno nacional los “atropellos y vulneración de derechos” a los que se han visto expuestos en los últimos meses, incluso dentro de su propia comunidad.

El hecho fue dado a conocer por el director de la Fundación Predicadores de la Misericordia, el padre Michael Daniel Cuevas, ante los micrófonos de la W Radio, emisora en la cual indicó que, luego de que la comunidad ancestral pisara suelo bogotano, recibieron un llamado de la Defensoría del Pueblo para que les permitieran acomodarlos en los refugios de la organización.

“Estos hermanos indígenas han venido a Bogotá en búsqueda de que los escuchen sus ruegos y súplicas, el sábado hacia las seis de la tarde, la Defensoría del Pueblo nos hizo un llamado para recibir a estas personas que estaban en la Plaza de Bolívar. Ellos por sus propios recursos pudimos distribuirlos en varios sitios”, contó el padre Cuevas al citado medio.

Según la versión del padre entregada al mismo medio, son cerca de 100 indígenas los que arribaron a la capital colombiana buscando apoyo del Gobierno nacional. “Recibimos a las personas en el lugar, luego llegó el representante (Miguel) Polo Polo y acompañó el proceso. Luego el domingo, nadie se acercó a acompañar a los indígenas, y el lunes ya me hablan y me dicen que se iban porque había una situación de seguridad en la casa”, recordó el director de la Fundación Predicadores de la Misericordia.