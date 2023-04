Mateo Carvajal y La Liendra se “molieron a pata” en fútbol 8

Tomada de Instagram @La_Liendraa

Bien dicen que el deporte es salud. Sin embargo, esta premisa parece que no fue la “bandera” que Mateo Carvajal y La Liendra utilizaron en uno de los encuentros futbolísticos que tuvieron en una cancha sintética en Medellín.

A través de su cuenta de TikTok, el modelo y creador de contenido, Mateo Carvajal, compartió un video en el que relató cómo La Liendra y él se “molían a pata” literalmente en un encuentro deportivo que estuvo enmarcado por agarrones, jaladas de camiseta, uno que otro túnel, una que otra barrida y una que otra filigrana.

“Don mauricio no aguantó la presion y prefirió pelear 😂😅”, tituló el antioqueño al clip en el que relató inicialmente: “Fue un partido muy fácil, hice lo que quise. Él intentaba hacer las cosas bien pero es que no podía, no fluía. Yo decía, pero dónde está el ídolo de La Tebaida (haciendo referencia al municipio de donde es La Liendra) [...].

Luego de evidentes provocaciones por parte del antioqueño, La Liendra se salió de casillas y empezó a “repartir zapato” y manotazos con los que trataba de sacarse de encima a un Carvajal que le lleva varios centímetros de estatura y “anchura”.

Nota: Mateo Carvajal, como bien lo ha mostrado en sus redes sociales, hace constantemente gimnasio, por lo que la musculatura que ha conseguido le sirvió en esta ocasión para chocar y desplazar sin ningún problema a La Liendra, que como bien se conoce, es una persona de una contextura bastante delgada.

“[...] Ya las cosas no estaban tan amigables y no podía dejar que el flaco marcara, me tocó hacerle una marca un poco personal (...) después esta jugada terminó el partido, el flaco se calentó no aguantó la presión, yo ya no estaba mirando el balón, yo estaba pendiente que esta man no hiciera nada, manoteo, agarradita. Ya estaba dando puños el flaco, se salió de casillas, el flaco no pudo hacer gol, no ganó la apuesta. Para la próxima y deja de llorar”, terminó relatando Carvajal.

El partido lo perdió el equipo de Mateo Carvajal. No obstante, y como lo mencionó en el relato, su objetivo en el encuentro era evitar a toda costa que La Liendra marcara un tanto, pues parece que una gran apuesta estaba de por medio.

Este es el tatuaje que más le gusta a Mateo Carvajal

Mateo Carvajal se ha caracterizado por ser uno de los creadores de contenido que mayor interés despierta entre sus seguidores y es que el paisa no se guarda nada a la hora de responder los ataques que recibe en redes sociales, de quienes no comparten la manera en la que lleva la crianza de su hijo con la modelo y presentadora Melina Ramírez.

Recientemente, el antioqueño respondió algunos interrogantes de sus seguidores en medio de una dinámica de preguntas y respuestas, acerca de varios aspectos de su vida personal. Cabe mencionar que, el exparticipante del Desafío Superhumanos es un apasionado por los tatuajes y así lo ha dejado ver en repetidas ocasiones en su cuenta oficial de Instagram.

Mateo Carvajal respondió cuál es el tatuaje que más le gusta y el motivo que lo llevó a elegirlo. @rechismes/Instagram

A través de sus InstaStories, Carvajal respondió cuál es el tatuaje que más le gusta y por qué, a lo que respondió con una fotografía del momento en que se estaba realizando el arte sobre su piel: “¿Cuál fue tu tatuaje favorito? Y, ¿por qué?”, fue la pregunta que lanzaron los internautas al paisa.

Y esto fue lo que respondió el influenciador: “Creo que los de la nariz, porque fueron los primeros de mi cara. Me pusieron a temblar sobre si esto me iba a afectar en el futuro para posibles trabajos, pero al final las cosas salieron mejor que cuando no los tenía”.