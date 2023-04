Jorge Luis Pinto le negó el saludo al “Bolillo” Gómez

El santandereano le ganó el duelo al antioqueño. Captura Win Sports

El Deportivo Cali continúa por el camino de la recuperación en la Liga BetPlay Dimayor, la escuadra conducida por Jorge Luis Pinto, logró su tercer triunfo en línea y se mantiene con chances de meterse a los cuadrangulares y de paso, le ayuda a alejar el fantasma del descenso.

Te puede interesar: Jorge Luis Pinto no quiere saber nada del “Bolillo”: “Ojalá haya cambiado sus costumbres”

Sin embargo, el duelo entre el cuadro Azucarero con el Junior de Barranquilla tuvo un condimento especial por el reencuentro entre los entrenadores Hernán Darío Bolillo Gómez y Jorge Luis Pinto después del altercado que protagonizaron en 2017, cuando casi se van a las manos.

De acuerdo con la información de la periodista de Win Sports Lizzy Cardona, que fue la encargada de cubrir la realidad del Deportivo Cali, el extécnico de Costa Rica optó por no saludar a su colega cuando este se acercó hacerlo. “El profesor Bolillo Gómez se acercó al banco de suplentes de Pinto y el profesor Pinto no le correspondió el saludo”.

Antecedentes

Panamá y Honduras se enfrentaron por la Copa Centroamericana en 2017 que otorgaba cupos para la edición de la Copa de Oro de la Concacaf. En partidos anteriores ya habían presentado roces por el arbitraje, sin embargo, en dicho encuentro Jorge Luis Pinto y Bolillo Gómez casi terminan a los golpes por lo que tuvieron que ser separados.

Te puede interesar: “Yo soy como Shakira”, la inesperada y divertida respuesta del ‘Bolillo’ Gómez a Jorge Luis Pinto

Previo al compromiso entre Deportivo Cali y Junior Barranquilla en el Palmaseca por la jornada 16 de la Liga BetPlay Dimayor, la prensa recordó dicha situación que tuvo reacciones distintas en los entrenadores que dejaron varias declaraciones para enmarcar lo que generó expectativa de cara el partido crucial para ambos equipos.

El primero en picar el anzuelo fue Hernán Darío Gómez que dijo en Zona Libre de Humo: “Mi gran respeto por Jorge Luis, yo creo que peleando sí le gano, pero es un técnico muy importante en el fútbol mundial, es un técnico estudiado en la cancha. No hay mejor libro para un técnico que el estar día a día con sus jugadores, yo lo respeto, lo admiro y a pesar de todo siempre le desearé lo mejor”.

Te puede interesar: Juan Fernando Quintero no se recupera: ‘Bolillo’ Gómez confirma su ausencia para enfrentar al Deportivo Cali

A lo que Pinto respondió: “Es más importante el Cali que el Junior que Pinto-Bolillo, por lo tanto, de esa manera le contesto, pregúnteme del Cali no me interesa nada de Bolillo, sé quien es lo conozco perfectamente, ojalá que haya cambiado sus costumbres voy a estar con los ojos abiertos, al perro no lo capan dos veces, eso es todo”.

Jorge Luis Pinto le ganó la partida al Bolillo

En encuentro estuvo lleno de emociones, pues en apenas dos minutos el Junior de Barranquilla se fue adelante en el marcador por intermedio de Omar Albornoz, sin embargo, la alegría al elenco Tiburón le duró a penas tres minutos, ya que el Deportivo Cali igualó desde el punto blanco del penal gracias a la ejecución de Kevin Velasco.

Sobre los 29 de juego los dirigidos por Hernán Darío Gómez volvieron a ponerse arriba de la contienda con un tanto de Luis Sandoval, que tras un centro de costado de Edwin Herrera marcó de cabeza. No obstante, antes del final de primer tiempo, Kevin Velasco volvió aguarle la fiesta a la visita anotando desde fuera del área.

En la parte complementaria la escuadra de Pinto le cerró los espacios al Junior que no tuvo claridad en el último cuarto de cancha para vulnerar el arco de Cali, que llegó al tercero tras un cobro de tiro libre que pegó en un jugador contrario lo que fue aprovechado por Jefferson Díaz, que de primera la mandó a guardar.

Con este resultado el Deportivo Cali marcha en casilla 15 con 18 puntos y -5 en la diferencia de gol, mientras que Junior de Barranquilla quedó en la novena posición con 21 puntos. En la próxima jornada los Azucareros visitarán al América y los Rojiblancos serán locales ante Millonarios.