Por estas fotos, usuarios afirman que Adhara Valdiri es hija de Felipe Saruma

Felipe Saruma, influenciador colombiano. Foto: Instagram @felipesaruma

Mucho se ha especulado sobre quién podría ser el papá de Adhara, hija menor de la creadora de contenido Andrea Valdiri. Sin embargo, un carrete de fotografías publicado por la hermana de Felipe Saruma estaría despejando (según seguidores del bumangués) aquellas dudas sobre el progenitor de la segunda hija de la barranquillera.

Salomé Saruma, hermana menor de Felipe, se ha encargado de ir haciendo comunidad en Instagram, y que en una de sus últimas publicaciones afirmaron que por su gran “parecido” con Adhara, su hermano era el padre biológico de la niña. En el carrete de fotografías mencionado se puede ver un enfoque especial a su rostro.

Por sus ojos, la forma de sus cejas, su nariz y sus mejillas, los internautas relacionan a Salomé y a Adhara, por lo que el mar de especulaciones se presenta más allá de que la misma Andrea Valdiri haya manifestado en varias ocasiones que Felipe Saruma no es el padre de su bebé.

Fotografías de la hermana menor de Felipe Saruma, ponen en manifiesto especulaciones sobre la paternidad del creador de contenido sobre Adhara Valdiri. / Imágenes @salomesaruma

“Son ideas mías. Pero salito y adhara se parecen. O no es asi?”; “Que gran parecido tienes con Adhara”; “Uff digna tia de Adhara”; " Una foto más y confirmo que la hija de Andrea es de Saruma”, son algunos de los comentarios en torno a este tema.

Cabe recordar que,Andrea Valdiri y el presunto papá de la niña, Lowe León, sostuvieron una relación sentimental efímera que acabó a finales de 2021. Durante ese lapso de tiempo la creadora de contenido quedó embarazada, pero no siguió manteniendo contacto con Luis Eduardo, nombre de pila del intérprete de Quién me ama como tú.

Ahora bien, por solicitud de Lowe León, a Adhara se le practicó una prueba de paternidad de la cual no se conoce el resultado en sí, pues muchas han sido las especulaciones en torno al tema; asimismo, es importante reseñar que el artista, presuntamente habría negado a la bebé por varios inconvenientes que se presentaron en su momento con la barranquillera.

Críticas a Felipe Saruma por “pico” en la boca a hija de Andrea Valdiri

Felipe Saruma es un famoso influenciador que con su contenido ha sabido ganarse recientemente uno de los premios más importantes en el país, un India Catalina. Sin embargo, el bumangués hoy por hoy se encuentra en el ojo del huracán por un video que publicó en su cuenta de Tiktok en el que aparece con Adhara, hija de su actual pareja, Andrea Valdiri.

En el clip que dura poco más de un minuto con 15 segundos, se puede ver a Saruma cargando, jugando, abrazando y hasta dejando que Adhara haga travesuras. No obstante, una parte del video en que el bumangués le da un “pico” en la boca a la niña lo tiene siendo protagonista de varios comentarios pasados de tono en Tiktok.

Felipe Saruma hoy por hoy se encuentra en el ojo del huracán por un reciente video que publicó en su cuenta de Tiktok en el que aparece con Adhara Valdiri, hija de Andrea a la que le da un "pico" en la boca. / Video @sarumaoficial

Muchos internautas han confirmado que esta acción del creador de contenido es inapropiada por muchos factores, entre los que se encuentran los higiénicos (las bacterias que tenemos los adultos afectan de otra manera a los bebés), y otros, ya mucho más fuertes, confirman un tema de “acceso inapropiado” a la niña.

“Yo sabía que que no iba. a ver el vídeo sabían que iban a criticar el beso....PS solo veo un papá dándole cariño a su hija”; “el problema con los besos en la boca a los bebés o niños es por prevención de abuso sexual, ya que luego no sabrán distinguir entre un beso de afecto”; “pero no esta bien, que el beso lo veas normal no quiere decir que este bien”; “De hecho no esta bien, hay gente mal intencionada y los niños no saben identificar eso”, indicaron algunos seguidores.