Karol G volverá a los escenarios: con video, la colombiana anunció su nueva gira

En la mañana del jueves 27 de abril, Karol G anunció a sus seguidores que pronto volverá a los escenarios con su gira de conciertos llamada Mañana será más bonito. La paisa, con ayuda de un video, reveló que estará cantando en vivo las canciones de su nuevo álbum. “Yo sé que había dicho que no, pero con el amor a este álbum y mis ganas de cantar todas las canciones con ustedes, no me aguanté”, redactó la paisa al lado de su publicación.

Para el momento, sus conciertos serían solo en Estados Unidos. La agenda, hasta ahora, está así:

- Agosto 11, Allegiant Stadium. Las Vegas, NV

- Agosto 18, Rose Bowl. Los Angeles, CA

- Agosto 25, Hard Rock Stadium. Miami, FL

- Agosto 29, NGR Stadium. Houston, TX

- Septiembre 2, Cotton Bowl. Dallas, TX

- Septiembre 7, Metlife Stadium. New York, N

En el video con el que Karol anunció su gira, la cantante aparece cantando con Iker, a quien se le conoce como el niño millonario. El menor ya había aparecido en otra promoción de la música de la cantante, cuando ella estaba haciendo publicidad a su sencillo Mañana será bonito. El niño, es de recordar, se hizo popular en redes sociales luego de que, en el año 2022, en TikTok, circulara un video en el que le están haciendo una entrevista.

En aquella nota, el entrevistador le pide que haga una voltereta, orden a la que el niño responde con una negativa y dice: “ando bien gordo”. En el video publicitario con Karol G, para los días del estreno del sencillo, ella aparece intentando hacer una llamada. Al otro lado del teléfono contesta el pequeño Iker: “¿Mande?, ¿cómo le puedo ayudar señorita?”. En el video, la cantante colombiana le dice que no se está sintiendo bien, por lo que él le aconseja escribirle una carta a Santa Claus (Papá Noel).

En el video de ahora, con el que la ‘bichota’ anuncia su gira, al niño se le ve de copiloto en un carro que maneja la colombiana. El automóvil, en el corto, tiene fallas mecánicas, por lo que la paisa y el niño se detienen a hablar y admirar el panorama. Seguido a ello, ven a un hombre movilizándose en otro automóvil. A él terminan pidiéndole ayuda para que los acerque a otro lugar teniendo en cuenta el daño del carro en el que iban. El hombre asiente y les permite subir al carro.

“Iker, se dañó el carro, mirá. Sabes yo qué pienso, yo creo que mejor que nos pasó esto porque yo tenía miedo de cantar en esos lugares como tan grandes”, dice Karol al decirle al niño al hablar del daño del carro, pues, por ello, argumenta, no llegarían al tour al que se dirigían.

“Yo sé que había dicho que no”: Karol G recuerda que anunció su retiro de los escenarios

La frase con la que anunció la gira Karol G tiene un contexto especial. Es de recordar que no fue hace mucho que anunció que se retiraba de los escenarios por un tiempo, esto con el fin de estudiar y prepararse, según dijo en su momento.

“Yo creo que esa pausa que voy a hacer será muy positiva. Creo que el próximo álbum definitivamente va a ser un álbum muy experimental para mí en muchas formas y eso me da mucha emoción”, detalló en una entrevista con EXA 104.9, emisora de la Ciudad de México.

“Hacer música dentro del tour me empujó tanto a aprender a grabarme a mí misma, a aprender a producir mucho más y aprender a desarrollarme en tantos aspectos de mi vida que antes estaba acostumbrada a que tenía que tener a alguien que lo hiciera conmigo o para mí”, agregó a su reflexión.