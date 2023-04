Estos fueron los representantes que hundieron el proyecto que prohibía las corridas de toros

Revelan representantes que hundieron el proyecto de la prohibición de las corridas de toros

Luego de que se conociera que el proyecto de ley que pretendía eliminar de manera progresiva las prácticas de corridas de toros y corralejas no pudo avanzar, empezaron a circular los nombres de los representantes que le dijeron no a la propuesta liderada por Andrea Padilla, senadora que defiende los derechos de los animales.

Varias piezas se tomaron las redes sociales para difundir los nombres y partidos a los que pertenecen los representantes que defendieron continuar con la práctica.

Ellos son:

Juan Fernando Espinal, del Centro Democrático

Ana Rogelia Monsalve, de la Circunscripción Afro, Raizales y Palenqueras

Óscar Leonardo Villamizar, del Centro Democrático

Octavio Cardona, del Partido Liberal

Leonor María Palencia, de la Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz

Luis Ramiro Ricardo, de la Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz

Jaime Rodríguez, del Cambio Radical

Nicolás Antonio Barguil, del Partido Conservador

Flora Perdomo Andrade, del Partido Liberal

Julio Roberto Salazar, del Partido Conservador

Teresa de Jesús Enríquez, del Partido de la U

Representantes que votaron no al proyecto. Crédito: @andreanimalidad/Twitter

De hecho, en medio de la difusión de los nombres también participó la senadora líder del proyecto. Padilla indicó en sus redes sociales que hoy la población también realiza su propio control político para exigir a sus gobernantes. Afirmó que:

“Algunos andan molestos por piezas como estas, que circulan desde ayer, alegando que los están “perfilando”. Han de saber que la gente hace su propio control político, honrando su jefatura natural ¿Qué les hace pensar que hoy los ciudadanos no están atentos, exigiendo y decidiendo?”.

Senadora Padilla también publicó a los representantes que rechazaron el proyecto. Crédito: @andreanimalidad/Twitter

En la misma publicación, los comentarios no se hicieron esperar. Algunos reclamaban conocer los nombres de los representantes que no estuvieron presentes durante la votación.

Padilla mencionó que faltaron Mauricio Cuéllar, del Partido Conservador, y Sandra Ramírez, de Cambio Radical, mientras que Olga Beatriz González, del Partido Liberal, se habría declarado impedida.

De acuerdo con lo anunciado por la senadora, el proyecto no quedará allí, pues iniciarán la apelación del documento y, de hecho, está en marcha un nuevo proyecto que contaría con la participación de congresistas como Juan Carlos Losada y Cristian Avendaño, quienes han seguido de cerca la iniciativa.

Mentiras en torno al proyecto de ley que busca prohibir corridas de toros, según la senadora Andrea Padilla

Desde el senado, Andrea Padilla ha estado en el liderazgo de distintos proyectos que buscan garantizar el respeto por la vida de los animales en diferentes marcos de explotación. Es precisamente en esta línea que el proyecto de ley que ha adelantado para prohibir la corrida de toros y corralejas progresivamente, sigue pujando de tal modo que se han formulado lo que ella considera “mentiras”, alrededor.

Fue así que en respuesta a Ana Rogelia Monsalve, de la circunscripción afro, y Juan Fernando Espinal, del partido del Centro Democrático, quienes presentaron la ponencia negativa, la senadora decidió compartir con documento en mano los argumentos en su cuenta de Twitter.

Esto se realiza un día antes, pues el siguiente debate del proyecto se realizará el 18 de abril de 2023.

Andrea Padilla salió a desmentir los señalamientos en contra del proyecto de ley. Crédito: @andreanimalidad/Twitter

1. No se pueden prohibir manifestaciones culturales

Según la senadora Padilla, esta idea, que se ha formulado por una de las ponentes en contra del proyecto, es completamente falsa, pues asegura que la Corte Constitucional permite que se puedan limitar o prohibir cuando las manifestaciones son contrarias “... a valores relevantes para la sociedad, como la protección de los animales”.

2. Corridas de toros no pueden prohibirse

Frente a este punto, señaló que aunque estén en el marco de la legalidad, según la Corte Constitucional, deben hacerse bajo el cumplimiento de condiciones como eliminar el sufrimiento animal. Esto quiere decir, “... que deben desincentivarse por su crueldad y que pueden prohibirse”.

3. La prohibición “deroga las declaratorias de la Feria de Manizales”

Con una mirada que arremete contra el patrimonio cultural, también se han dado pronunciamientos que dicen que su prohibición representa un riesgo para la cultura. Sin embargo, ante esto, la senadora mencionó que:

“... en su artículo sexto, contempla la posibilidad de que manifestaciones culturales o artísticas asociadas a estas actividades crueles, como los trajes, las bandas musicales, puedan exaltarse, incluso”.

4. Le quitarán los animales a los dueños

Otra de las ideas en torno a la prohibición de las corridas de toros sugería, por quienes se oponen, que los animales serían decomisados a sus dueños, razón por la que las alcaldías debían hacerse responsable de los miles de animales que quedarían a la “deriva”. Ante esto, Padilla informó que los animales seguirán bajo el cuidado de sus propietarios.

Sin embargo, lo que sí se considera es que “... las alcaldías tengan que hacer la aprehensión preventiva de los animales cuando se incumpla alguna de las disposiciones de la ley”, que, añadió, ya opera en torno a los casos de maltrato animal.

5. Solo la Fiscalía puede determinar nuevos delitos

Padilla aseguró que, en realidad, la entidad encargada de ello es el Congreso de la República. Añadió que bajo ninguna circunstancia el proyecto de ley contempla establecer nuevos delitos, y que de hecho estos ya fueron creados y operan bajo la ley de 1774 de 2016.

6. Hospitales dependientes de donaciones por Cormanizales (Plaza de Toros)

Otra de las ideas sostienen es que el Hospital Infantil de Manizales depende económicamente de esos recursos. Sin embargo, la senadora mencionó que el aporte que hicieron en su momento respondió a una obligación económica por la exoneración de impuestos.

Aseguró que hoy el hospital es autosostenible y que ese dinero fue usado para obras de reforzamiento y compra de equipos médicos.

7. Cormanizales aportó 207 millones de pesos

Otra de las posiciones en contra del proyecto de ley aseguraba que Cormanizales hizo un aporte al Hospital de 207 millones en 2022. No obstante, la senadora sostuvo que este fue de 35 millones y que se realizó durante los mismos años de 2021 y 2022.

8. Miles de personas se quedarán sin sustento económico

Según informó la senadora, no hay reportes oficiales del Dane sobre la cifra total de personas que viven de actividades relacionadas con las corridas de toros. De hecho, señaló que es una de las limitantes que “... busca subsanar el proyecto”, tiene que ver precisamente con conocer esta información y además, pensar en nuevas formas de generar ingresos para ellos.

9. Minhacienda dice que no hay recursos para implementar el proyecto

La postura sostiene que el Ministerio no tiene recursos para poner en marcha el proyecto, razón por la que no podría realizarse. Frente a esto, Padilla destacó que “... lo que dijo el Ministerio de Hacienda es que conforme al decreto 111 de 1995 no puede indicar que exista una partida para estas alternativas de sustentación, pues porque estas alternativas aún no existen (...) una vez el proyecto se convierta en ley se adelantarán las acciones que correspondan para cumplirla. O sea que sí hay apoyo del Gobierno”.

10. MinCultura dice que no hay recursos para caracterización de personas que viven de las corridas de toros

La senadora señaló que el pronunciamiento del Ministerio de Cultura afirmó que este proceso no es su competencia, y que “... el proyecto de ley está acorde con los criterios de valoración para la inclusión de las manifestaciones en la lista representativa de patrimonio cultural inmaterial cuyas normas, precisamente excluyen las expresiones que fomenten la violencia contra los animales”.

Por ello, sostuvo Padilla, las corridas de toros y las corralejas no están dentro de esta lista de actividades artísticas y culturales, pues son actividades violentas y crueles con animales. Una vez quede excluido este aspecto, trajes, bandas y demás, podrán formar parte de la lista representativa.

Finalmente, cabe recordar que otro de los asuntos que intentaba poner ante las cuerdas al proyecto de ley en contra de las corridas de toros y las corralejas eran las peleas de gallos. Sin embargo, la senadora, en su pronunciamiento, sostuvo que este punto fue eliminado del documento cuando se realizó el segundo debate.