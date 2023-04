“Divorcio libre”: el proyecto de ley que permitiría a los colombianos separarse cuando quieran

Presentan proyecto de ley que permitiría la separación libre en Colombia

Cada vez más cerca de convertirse en ley en el país, la iniciativa busca que cualquiera de las dos personas que integran el matrimonio, puedan recurrir a la separación a partir de una decisión unilateral y sin culpabilidad, dado que en la actualidad la legislación dicta la necesidad de que exista un consenso.

El proyecto, que es liderado por Katherine Miranda, del Partido Verde, busca que las personas que quieran divorciarse puedan hacerlo de manera libre, pues además, para hacerlo, es necesario que exista el consenso, o bien, que incumpla en una de las causales establecidas por la ley colombiana.

Para hacer efectivo el divorcio, la congresista indicó que si el proyecto es aprobado, las personas solo tendrán que dirigirse ante un juez frente a quien expresarán su voluntad de terminar con el matrimonio. De esta manera, lo haría de manera unilateral y sin que sea necesario contar con la otra parte.

Sin embargo, existían algunos asuntos que eran preocupantes en torno a las cuotas alimentarias, la existencia de la sociedad conyugal, la crianza, entre otros aspectos.

Frente a esto, El Tiempo conoció que, según Miranda, tales aspectos están contemplados dentro del documento. En este caso, el juez tendría que decidir sobre las situaciones jurídicas de asuntos como establecer las cuotas alimentarias, la crianza de hijos que sean menores de edad, la liquidación de la sociedad conyugal, entre otros.

Otro de los impulsadores del proyecto, Juan Fernando Reyes Kuri, señaló que: “Lo que buscamos es agregar una nueva causal que sea por la sola voluntad de cualquiera de los cónyuges”.

Ante el proyecto, otro de los puntos cuestionaba la posición de los hijos que tuviera en común la pareja. Ante esta situación, el congresista señaló que de ninguna manera el proyecto afectaría la relación entre los niños y sus padres, dado que no pretendía modificar o afectar los derechos de ninguna de las partes con respecto a los hijos.

De hecho, reiteró que: “Incluimos en nuestro proyecto lo que llamamos ‘propuesta de divorcio’. Ahí deben quedar establecidas las obligaciones alimentarias entre ellos, liquidación de la sociedad, y si tienen hijos se llegarán a acuerdos para la custodia, visitas y crianza. Esto es importantísimo y no debemos pasarlo por alto”.

Sobre la marcha del proyecto, esta ya pasó los dos debates ante la Cámara y el primero frente al Senado, lo que terminaría por acercar más la propuesta a convertirse en ley con un debate pendiente.

Sobre las causales de divorcio en Colombia

De acuerdo con el artículo 154 del Código Civil, se establecen como factores causales de divorcio 9 situaciones concretas:

1. Existencia de relaciones sexuales fuera del matrimonio por parte de uno de los cónyuges

2. Incumplimiento de alguno de los deberes de los cónyuges como tales y como padres

3. Malos tratos de obra o ultrajes

4. Situación de embriaguez frecuente de uno de los cónyuges

5. Consumo frecuente de sustancias alucinógenas con excepción de prescripción médica

6. Enfermedad o condición física o mental que ponga en riesgo el bienestar del otro cónyuge

7. Conducta con tendencia a pervertir o corromper al otro, o a personas que convivan en el mismo hogar

8. Situación de separación de cuerpos, de hecho o judicial cuando haya superado los dos años

9. Cuando los dos cónyuges manifiestan su consentimiento ante un juez competente y la decisión es reconocida a través de una sentencia

En últimas, según indica el documento, estas: “... concepciones de culpa y sanción vulneran el ejercicio del libre desarrollo de la personalidad por cuanto este derecho, que se manifiesta en la solicitud de no continuar casado, no puede hacerse depender de la demostración de la concurrencia de causa alguna, pues la causa determinante no es más que el fin de esa voluntad expresada en su solicitud”.

De esta manera, no sería necesario mostrar alguna de las situaciones antes mencionadas para poder acceder al divorcio, dado que según aseguran los congresistas, la simple voluntad de querer terminar con el matrimonio debe ser suficiente.