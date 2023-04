Heidy Sánchez y Carlos Carrillo se adelantaron con la candidatura del Pacto Histórico a la alcaldía de Bogotá: qué pasara con Hollman y Gustavo Bolívar

Con la entrada de la concejal de la coalición Colombia Humana-UP-MAIS, Heidy Sánchez a la contienda, ya son cinco los candidatos formales, cuatro concejales precandidatos en capilla y se redujeron a tres los pesos pesados de la política capitalina que siguen sin confirmar. (Infobae)

A tres días de que concluya abril, en los últimos 27 días se ha delimitado bastante el sonajero electoral para las elecciones a la Alcaldía de Bogotá, pues varios de los precandidatos y candidatos ya formalizaron sus intenciones y comenzaron a hacer formalmente campaña.

Con la incorporación de la concejal de la coalición Colombia Humana-UP-MAIS, Heidy Sánchez, ya son cinco los candidatos formales (Juan Daniel Oviedo, Diego Molano, Rodrígo Lara y Carlos Carrillo), cuatro concejales precandidatos en capilla (Diego Cancino, Lucía Bastidas, Martín Rivera y Mafe Rojas), y se redujeron a tres los pesos pesados de la política capitalina que siguen sin confirmar si harán o no parte de la contienda.

Uno de ellos, Guillermo Alfonso Jaramillo, salió hace pocas horas de la baraja de candidatos, tras haber sido nombrado nuevo ministro de Salud. No obstante, aún están por confirmar el precandidato Hollman Morris, quien incluso alcanzó a participar de un debate de precandidatos que organizó Probogotá hace un par de meses. No obstante, posteriormente fue anunciado (sin oficializar) por el presidente Petro como director de RTVC .

Y está el interrogante alrededor del exsenador Gustavo Bolívar, quien está muy interesado en lanzarse pero no le convence el sueldo de alcalde, le preocupa ganar y no tener mayorías en el Concejo, y se refirió a cómo en calidad de alcalde no se descansa. Y el tercer peso con una incognita al lado es el del excandidato Carlos Fernando Galán.

Los candidatos de izquierda

El primer candidato de izquierda avalado por un partido, el del Polo Democrático Alternativo, fue el concejal Carlos Carrillo hace una semana, el 14 de abril, y quien explicó a Infobae Colombia las opciones internas mediante las cuales escogerían candidato único.

“Hay varios escenarios. Uno de ellos es que haya una consulta el 4 de junio. Las inscripciones para esa consulta cierran el 4 de mayo y sería con los demás candidatos que se inscriban, bien sean del MAIS, de la UP, de la Colombia Humana, o de los demás partidos que hacen parte del Pacto Histórico. Si no se da esa consulta, seguiríamos en la campaña quizás hasta que lo defina una encuesta o un acuerdo o algún otro mecanismo. Estamos a poco de tener que tomar la decisión de si la hay o no”, explicó a Infobae el candidato del Polo.

No obstante, la nueva candidata por la Unión Patriótica y por el partido Comunes, la concejal Heidy Sánchez, en diálogo con Infobae Colombia, expreso no estar muy convencida de que la consulta sea la mejor opción.

“Yo considero que es importante revisar cuál es el mecanismo democrático más idóneo. Te soy sincera: a mi el tema de la consulta me preocupa por la afluencia que pueda llegar a tener. En Colombia no está consolidada la cultura de votar en elecciones atípicas y así lo vimos con la consulta anti corrupción. Yo ademas no recuerdo haber visto una consulta interna de pre candidaturas a la Alcaldía de Bogotá en los últimos años, así que me preocupa que este mecanismo no cuente con una votación fuerte que permita marcar una tendencia de opinión fuerte de aquí a las elecciones”, comenzó por advertir a este medio de comunicación la concejal Sánchez, quien no obstante dijo que es muy importante que haya un mecanismo democrático que recoja a todas las fuerzas y a la ciudadanía en general.

Sobre Gustavo Bolívar

Adicionalmente, la concejal Sánchez llamó la atención sobre el hecho de que hay que esperar que decide hacer el exsenador Gustavo Bolívar, pues es tendencia de este político

“Ésta mañana él dijo que estaba esperando hablar con el presidente y que a partir de eso lanzaba su candidatura pero hay que esperar. Inicialmente él dijo que no sería candidato al senado y luego si; luego que estaría en el puesto 20 de la lista y luego encabezó; luego dijo que no iba a renunciar y luego renunció, así que hay que ver que define para la candidatura a la Alcaldía”, añadió la candidata a la Alcaldía de Bogotá.

Al respecto del exsenador Bolívar, en la ronda de medios que en efecto adelantó la mañana del jueves 27 de abril, es cristalino su interés por hacer parte de la contienda electoral, pero hay un factor determinante:

“Me voy a meter a un cargo en el que los ingresos son cinco veces menores a lo que yo necesito de gastos, porque mi carga impositiva es muy alta, yo pago bastantes impuestos y no me alcanzaría (...) Me voy a ir a ganar 180 millones de pesos al año... entonces ese déficit que vengo arrastrando por mi paso de 5 años por el Congreso se me aumentaría a nueve”, le explicó a los micrófonos de Caracol Radio el exsenador, en los que explicó que él paga cerca de 1000 millones de pesos en impuestos al año.