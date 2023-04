Se cayó proyecto que buscaba prohibir las corridas de toros en Colombia; senadora animalista anunció apelación

Con una apelación, buscan salvar proyecto que prohíbe corridas de toros en la nación. Colprensa.

No le duró la emoción a la senadora Andrea Padilla, de la Alianza Verde, quien hace unas semanas celebró que en una de las sesiones hasta la madrugada en el Senado se había sacado adelante su proyecto para prohibir las corridas de toros en Colombia. En las últimas horas, la Cámara de Representantes archivó el proyecto y la congresista anunció que apelará la decisión.

Fue la Comisión Quinta de esa corporación que con una votación de 11 contra 9 decidió tumbar esa iniciativa que buscaba prohibir y penalizar los espectáculos en los que salieran heridos o maltratados los animales. El principal argumento de esa célula legislativa es que la iniciativa no había tenido una discusión real.

Luego del fallo, Padilla se pronunció al respecto y aseguró que esa noticia era “un golpe muy duro” después de que los 23 congresistas de esa comisión no rescataran su proyecto que tenía, incluso, la venia del presidente del Congreso de la República, Roy Barreras.

Andrea Padilla Villarraga celebró, semanas atrás con abrazos a Roy Barreras, que su proyecto en favor de los toros salió adelante; se hundió recientemente.

“Once representantes han votado a favor del archivo del proyecto. Nueve lo han defendido. Los restantes no asistieron”, aseguró la legisladora animalista, a su vez que anunció que, aunque perdió esa “batalla”, aún le quedaba “guerra” por ganar mediante la apelación a ese trámite.

“Vamos a explorar una última posibilidad que tenemos, que es la apelación”, anunció la senadora de la Alianza Verde, quien se refirió al artículo 155 de la Ley Quinta, que contempla que, luego de que se niegan o archivan los proyectos, y los autores no están de acuerdo, pueden recurrir al mismo para intentar salvarlo.

“Vamos a optar por esta alternativa y, en cualquier circunstancia, jamás dejaremos de luchar porque los derechos de los animales sean reconocidos y porque este país transite hacia la paz, lo que implica reconocer a los animales como habitantes y merecedores de protección y de atención del Estado”, concluyó la congresista y ponente del proyecto.

Andrea Padilla apelará para revivir proyecto de prohibición de corridas de toros

Otro de los coordinadores del proyecto en la Cámara de Representantes cuestionó que, luego de que durante la sesión se expusieron los beneficios de la iniciativa, finalmente lo terminaron hundiendo y no dieron espera a debatir el articulado que, según dijo, era el que tenía el verdadero centro de esa iniciativa.

“En la Comisión Quinta decidieron no dar el debate, no permitir que pasáramos al articulado, que es donde está el contenido del proyecto”, comentó el representante del Verde, Christian Avendaño, quien denunció que sus compañeros en esa corporación, sobre todo de los sectores tradicionales, no escucharon argumentos y ya iban con una decisión tomada.

“Simplemente querían que se avanzara a toda velocidad y se votara, porque ya tenían previamente tomada la decisión de cómo iban a votar”, denunció el legislador del partido del girasol.

Radican nuevo proyecto que busca prohibir las corridas de toros en Colombia

Por eso, al igual que la senadora Andrea Padilla, anunció que ante las directivas del Congreso apelarán ese fallo que, según dijo, tenía el aval del pueblo colombiano con el que buscan, entre otras cosas, solucionar “ese déficit normativo y esa deuda que tenemos con los animales como seres sintientes”.

Tras el hundimiento de esa iniciativa, congresistas del Pacto Histórico y hasta miembros del Gobierno nacional, madrugaron este miércoles a presentar una iniciativa con la que también buscan prohibir la llamada fiesta brava, que contempla la tauromaquia y las corralejas en el país.

Fue así como el ministro encargado de Cultura, Jorge Zorro, y la senadora Esmeralda Hernández, llegaron a la Comisión Sexta de la Cámara para radicar otra iniciativa que busca prohibir las corridas de toros y corralejas en toda la nación. “Este nuevo proyecto plantea una transformación desde un enfoque cultural y plantea un periodo de aprestamiento de un año para la prohibición. Es decir, la prohibición entra un año después de aprobada la ley”, explicó la congresista Hernández.