Por su ‘acertada predicción’ sobre el Gobierno Petro piden a Alejandro Gaviria que revele el número ganador del Baloto

De nuevo recordaron la 'predicción' sobre el Gobierno Petro que hizo el exministro de Educación Alejandro Gaviria. (Ministerio de Educación)

“Al mal tiempo, buena cara” dice el refrán, y sin duda que los colombianos son expertos en ello, si no que le digan los trinos llenos de humor que se volvieron tendencia en Twitter, durante la noche del martes 25 de abril, con la palabra ‘Baloto’ donde los tuiteros le comenzaron a pedir los números en que caerá ese multimillonario premio al exministro de Educación Alejandro Gaviria, ya que, según ellos, su vaticinio sobre el Gobierno Petro se está cumpliendo.

Se trata de sus declaraciones en el programa de entrevistas del personaje Juanpis González, que interpreta el humorista Alejandro Riaño, donde Gaviria, que para entonces era candidato presidencial, predijo que la actual administración entraría en crisis en su primer año de gestión.

“Yo le puedo describir cómo va ser el Gobierno de Petro (...) El primer año el nombra un buen gabinete de unidad nacional, no lo logra cohesionar. Pasan seis u ocho meses y no pasa mucho, se le desbarata el Gobierno. Petro empieza a tuitear como loco y básicamente es ese conflicto que crea de manera permanente. La agenda del país girando alrededor del Twitter de Petro y no se hace nada”, señaló en su momento.

Aquella ‘profecía’, que ya había cobrado otra vez vigencia cuando el mismo Gaviria fue removido del Ministerio de Educación y cuando estalló el escándalo de corrupción en la campaña del hoy mandatario —que protagoniza su hijo Nicolás Petro—, de nuevo se hizo viral tras el sismo político que provocó el jefe de Estado con sus anuncios de pedir la renuncia de todos los miembros de su gabinete y del fin de la coalición con los partidos políticos tradicionales.

Alejandro Gaviria en entrevista con Juanpis González

“Esperando que @agaviriau diga los números del baloto (sic)”, expresó BR (@TiziRQ), que incluyó un meme junto con el video de Gaviria.

También se sumó el abogado Daniel F. Briceño, que se ha destacado por su oposición a la actual administración: “Que por favor Alejandro Gaviria nos de los números del Baloto… (sic)”.

“Alejo danos los números del baloto, o el chance, hpta que predicción tan acertada, ósea todos sabíamos que sería un mierdero, pero acertar incluso con los tiempos, muy heavy (sic)”, trinó el usuario que se identifica como Homero thompson (@alejand02005358).

“Señor @agaviriau podría usted por favor facilitarnos los números ganadores del próximo sorteo del baloto revancha? Gracias (sic)”, le solicitó el tuitero Alex (@alexsaibis).

“@agaviriau para cuando los números del baloto? (sic)”, también le pidió Andrés Maldonado (@andresb55573075).

“Ex ministro @agaviriau desearía que por el interno me diera los números del Baloto, fueron demasiado precisos sus vaticinios de su ex jefe siendo presidente (sic)”, le dijo Santiago Suescun (@suescun937).

Pero otros más le pidieron que les dijera sobre el futuro en sus relaciones sentimentales y en sus finanzas personales, ante tanta exactitud de su ‘predicción’.

“Exministro Alejandro Gaviria, ¿cómo me va a ir este año en la salud dinero y amor? (sic)”, reaccionó Day’Sanchez (@DaySanchezE).

“@agaviriau mi pana en cristo, este año sí voy a encontrar el amor? (sic)”, Camilo (@heykeeevs).

“@agaviriau como me irá en el futuro? Que me depara la vida? La ciencia y el amor? Lo escucho. Me dice si le alisto las cartas señor ministro (sic)”, le preguntó José Suárez (@joseszm99).

Advierte una crisis si se aprueba la reforma a la Salud

Antes de que se llevara el debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, donde se aprobó la ponencia positiva de la reforma a la Salud propuesta por el gobierno Nacional, el exministro hizo una nueva ‘predicción’, de una posible crisis en el sistema sanitario si pasa la controversial iniciativa en el Legislativo.

“Debe ser clara sobre los problemas existentes, los que puede solucionar y los que no. La reforma propuesta no aborda los problemas relativos al talento humano. Puede incluso empeorarlos si la reforma lleva a una crisis financiera (un escenario probable) (sic)”, publicó en la red social.